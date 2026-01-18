Miles de ciudadanos estadounidenses se reunirán para festejar el Día de Martin Luther King Jr. (Crédito: Eric Thayer / Reuters)
Marcelo López Chavez
Los residentes del estado de California están preparándose para una jornada histórica cargada de significado, unidad y participación comunitaria en relación al . Una agenda de desfiles y festivales culturales invita a todos sus residentes a celebrar sin costo alguno. En la siguiente nota, te invito a conocer los puntos de encuentro y las actividades gratuitas más destacadas para este domingo 18 y lunes 19 de enero en la región, diseñadas para rendir tributo al pastor afroamericano.

De acuerdo con la , Estados Unidos celebra anualmente el tercer lunes de enero en honor a Martin Luther King Jr. La fecha sirve como un reconocimiento oficial a su histórica trayectoria en la lucha por los derechos civiles; además de su papel fundamental como guía y defensor de la justicia social.

Uno de los episodios más importantes en la historia del movimiento por la justicia social ocurrió el 28 de agosto 1963, fecha en que MLK Jr. lideró una marcha masiva de 250,000 de personas hacia la capital del país para exigir al gobierno la implementación de leyes de igualdad racial.

Fue bajo este marco que el doctor compartió su histórico discurso “Tengo un sueño”, un mensaje que tuvo peso desde aquel entonces para futuras luchas contra la discriminación racial en el mundo.

Martin Luther King Jr. fue asesinado en 1968, pero dejó un importante legado que se conmemora hasta la actualidad. (Crédito: AFP)
Eventos y desfiles gratuitos por el Día de Martin Luther King Jr. en California

Condado o ciudadEventoLugarFecha
Condado de San DiegoFestival de MLKWaterfront Park, 1600 Pacific Hwy., San DiegoDomingo 18 de enero (de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., hora local).
Condado de San Diego44.º Desfile Anual Dr. Martin Luther King Jr.Waterfront Park, 1600 Pacific Hwy., San DiegoDomingo 18 de enero (desde las 11:00 a.m., hora local).
Condado de San DiegoAll Peoples CelebrationCentro de actividades del Parque Balboa, 2145 Park Blvd.,Lunes 19 de enero (desde las 9:00 a.m.).
Condado de San Diego37.ª celebración anual del Día de Martin Luther KingWorldBeat Center, 2100 Park Blvd., San DiegoLunes 19 de enero (de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., hora local).
Condado de San Diego16.ª Celebración Anual del Día del Dr. Martin Luther King Jr. y Festival Deportivo6401 Skyline Drive, San DiegoSábado 24 de enero (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., hora local).
Los ÁngelesDesfile Oficial del Día de Martin Luther King Jr.Boulevard Martin Luther King Jr., entre las Ave. Western y CrenshawLunes 19 de enero.
Los ÁngelesDía de King 2026Museo Afroamericano de California en Exposition ParkLunes 19 de enero.
Los Ángeles14° Recogida Anual de Ropa del Día de MLK y Desayuno ComunitarioEscuela Primaria South ParkLunes 19 de enero.
Los ÁngelesFestival de Voluntariado del Día de MLKColiseo Memoria de Los ÁngelesLunes 19 de enero (de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.)

Si bien estos eventos o desfiles que se desarrollarán en California son totalmente gratuitos, es necesario en algunos casos que confirmes tu asistencia con antelación, ya que los boletos o cupos son limitados. Lo importante es que disfrutes esta experiencia, honrando la memoria de Martin Luther King Jr.

Esta fecha permite que miles de personas se reúnan para recordar el legado de Martin Luther King Jr. (Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
¿Martin Luther King Jr. fue capaz de cambiar leyes en EE.UU.?

Con el activismo que realizó en EE.UU. para solicitar igualdad racial y fin de la discriminación, MLK Jr. fue clave para generar apoyo social y político en ciertas leyes. Por ejemplo, su liderazgo permitió que la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 sean promulgadas.

Por consecuente, desde aquellos años, se prohibía la segregación y discriminación racial en lugares públicos, empleo y educación de dicho país; además, se le concedió el derecho al voto a los afroamericanos.

