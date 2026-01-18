Los residentes del estado de California están preparándose para una jornada histórica cargada de significado, unidad y participación comunitaria en relación al Día de Martin Luther King Jr. 2026 . Una agenda de desfiles y festivales culturales invita a todos sus residentes a celebrar sin costo alguno. En la siguiente nota, te invito a conocer los puntos de encuentro y las actividades gratuitas más destacadas para este domingo 18 y lunes 19 de enero en la región, diseñadas para rendir tributo al pastor afroamericano.

De acuerdo con la plataforma USA Gov , Estados Unidos celebra anualmente el tercer lunes de enero en honor a Martin Luther King Jr. La fecha sirve como un reconocimiento oficial a su histórica trayectoria en la lucha por los derechos civiles; además de su papel fundamental como guía y defensor de la justicia social.

Uno de los episodios más importantes en la historia del movimiento por la justicia social ocurrió el 28 de agosto 1963, fecha en que MLK Jr. lideró una marcha masiva de 250,000 de personas hacia la capital del país para exigir al gobierno la implementación de leyes de igualdad racial.

Fue bajo este marco que el doctor compartió su histórico discurso “Tengo un sueño”, un mensaje que tuvo peso desde aquel entonces para futuras luchas contra la discriminación racial en el mundo.

Martin Luther King Jr. fue asesinado en 1968, pero dejó un importante legado que se conmemora hasta la actualidad. (Crédito: AFP)

Eventos y desfiles gratuitos por el Día de Martin Luther King Jr. en California

Condado o ciudad Evento Lugar Fecha Condado de San Diego Festival de MLK Waterfront Park, 1600 Pacific Hwy., San Diego Domingo 18 de enero (de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., hora local). Condado de San Diego 44.º Desfile Anual Dr. Martin Luther King Jr. Waterfront Park, 1600 Pacific Hwy., San Diego Domingo 18 de enero (desde las 11:00 a.m., hora local). Condado de San Diego All Peoples Celebration Centro de actividades del Parque Balboa, 2145 Park Blvd., Lunes 19 de enero (desde las 9:00 a.m.). Condado de San Diego 37.ª celebración anual del Día de Martin Luther King WorldBeat Center, 2100 Park Blvd., San Diego Lunes 19 de enero (de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., hora local). Condado de San Diego 16.ª Celebración Anual del Día del Dr. Martin Luther King Jr. y Festival Deportivo 6401 Skyline Drive, San Diego Sábado 24 de enero (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., hora local). Los Ángeles Desfile Oficial del Día de Martin Luther King Jr. Boulevard Martin Luther King Jr., entre las Ave. Western y Crenshaw Lunes 19 de enero. Los Ángeles Día de King 2026 Museo Afroamericano de California en Exposition Park Lunes 19 de enero. Los Ángeles 14° Recogida Anual de Ropa del Día de MLK y Desayuno Comunitario Escuela Primaria South Park Lunes 19 de enero. Los Ángeles Festival de Voluntariado del Día de MLK Coliseo Memoria de Los Ángeles Lunes 19 de enero (de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.)

Si bien estos eventos o desfiles que se desarrollarán en California son totalmente gratuitos, es necesario en algunos casos que confirmes tu asistencia con antelación, ya que los boletos o cupos son limitados. Lo importante es que disfrutes esta experiencia, honrando la memoria de Martin Luther King Jr.

Esta fecha permite que miles de personas se reúnan para recordar el legado de Martin Luther King Jr. (Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

¿Martin Luther King Jr. fue capaz de cambiar leyes en EE.UU.?

Con el activismo que realizó en EE.UU. para solicitar igualdad racial y fin de la discriminación, MLK Jr. fue clave para generar apoyo social y político en ciertas leyes. Por ejemplo, su liderazgo permitió que la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 sean promulgadas.

Por consecuente, desde aquellos años, se prohibía la segregación y discriminación racial en lugares públicos, empleo y educación de dicho país; además, se le concedió el derecho al voto a los afroamericanos.

