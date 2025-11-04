El cierre del Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a sentirse en los hogares de Chicago. A medida que la crisis entra en su cuarta semana, casi 2 millones de residentes de Illinois que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrentan la posibilidad de perder la ayuda alimentaria.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que no usará su fondo de contingencia para financiar los cupones de alimentos, como ocurrió durante el cierre de 2019. Esto deja a miles de familias sin una fuente clave de apoyo económico para cubrir necesidades básicas.
Los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias han advertido que no pueden reemplazar completamente la ayuda federal, aunque aseguran que harán todo lo posible por aliviar la carga de quienes más lo necesitan.
A continuación, te comparto una lista de despensas y bancos de alimentos que ofrecen comida gratuita a los residentes del área de Chicago, sin importar su estatus migratorio:
Despensas de alimentos y organizaciones con múltiples ubicaciones
Norte de Chicago
- Common Pantry – 3908 N. Lincoln Ave. 📞 773-327-0553
- The Friendship Center – 2711 W. Lawrence Ave. 📞 773-907-6388
- Irving Park Community Food Pantry – 4256 N. Ridgeway Ave. 📞 773-283-6296
- Nourishing Hope’s Sheridan Market – 3945 N. Sheridan Road 📞 773-525-1777
- Onward Neighborhood House – 5433 W. Diversey Ave. 📞 773-622-3215
- Cornerstone Community Outreach – 4628 N. Clifton Ave. 📞 773-271-8163 ext. 0
Sur de Chicago
- All Things Through Christ – 6600 S. Hermitage Ave. 📞 708-654-7826
- Banco de Alimentos de Pilsen – 2124 S. Ashland Ave. 📞 773-812-3150
- Iglesia St. Sabina – 1120 W. 79th St. 📞 773-483-4300
- The Southwest Collective – 5525 S. Pulaski Road 📞 708-740-8914
- The Salvation Army - Adele y Robert Stern Red Shield Center – 945 W. 69th St. 📞 773-358-3200
- Brave Space Alliance – 1515 E. 52nd Place 📞 872-333-5199
Oeste de Chicago
- Above and Beyond Food Pantry – 817 S. Pulaski Road 📞 773-823-1660
- El Mercadito de Nourishing Hope – 3533 W. North Ave. 📞 773-525-1777
Suburbios de Chicago
- Moraine Township Food Pantry – 800 Central Ave., Highland Park 📞 847-432-3240
- Banco de Alimentos de Niles Township – 8341 Lockwood Ave., Skokie 📞 847-983-0073
- Together We Cope – 17010 S. Oak Park Ave., Tinley Park 📞 708-633-5040
- Banco de Alimentos de la Comunidad Suburbana del Oeste – 6809 Hobson Valley Drive, Suite 118, Woodridge 📞 630-512-9921
- Beyond Hunger – 848 Lake Street, Oak Park 📞 708-386-1324
La mayoría de estas organizaciones no requiere identificación para entregar alimentos, aunque algunas pueden solicitar un código postal o comprobante de domicilio según el servicio.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!