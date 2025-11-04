El cierre del Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a sentirse en los hogares de Chicago. A medida que la crisis entra en su cuarta semana, casi 2 millones de residentes de Illinois que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) enfrentan la posibilidad de perder la ayuda alimentaria.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que no usará su fondo de contingencia para financiar los cupones de alimentos, como ocurrió durante el cierre de 2019. Esto deja a miles de familias sin una fuente clave de apoyo económico para cubrir necesidades básicas.

Autoridades locales advierten que el corte de SNAP en Chicago podría aumentar la inseguridad alimentaria en los hogares más vulnerables. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

Los bancos de alimentos y organizaciones comunitarias han advertido que no pueden reemplazar completamente la ayuda federal, aunque aseguran que harán todo lo posible por aliviar la carga de quienes más lo necesitan.

A continuación, te comparto una lista de despensas y bancos de alimentos que ofrecen comida gratuita a los residentes del área de Chicago, sin importar su estatus migratorio:

Despensas de alimentos y organizaciones con múltiples ubicaciones

Norte de Chicago

Common Pantry – 3908 N. Lincoln Ave. 📞 773-327-0553

– 3908 N. Lincoln Ave. 📞 773-327-0553 The Friendship Center – 2711 W. Lawrence Ave. 📞 773-907-6388

– 2711 W. Lawrence Ave. 📞 773-907-6388 Irving Park Community Food Pantry – 4256 N. Ridgeway Ave. 📞 773-283-6296

– 4256 N. Ridgeway Ave. 📞 773-283-6296 Nourishing Hope’s Sheridan Market – 3945 N. Sheridan Road 📞 773-525-1777

– 3945 N. Sheridan Road 📞 773-525-1777 Onward Neighborhood House – 5433 W. Diversey Ave. 📞 773-622-3215

– 5433 W. Diversey Ave. 📞 773-622-3215 Cornerstone Community Outreach – 4628 N. Clifton Ave. 📞 773-271-8163 ext. 0

Sur de Chicago

All Things Through Christ – 6600 S. Hermitage Ave. 📞 708-654-7826

– 6600 S. Hermitage Ave. 📞 708-654-7826 Banco de Alimentos de Pilsen – 2124 S. Ashland Ave. 📞 773-812-3150

– 2124 S. Ashland Ave. 📞 773-812-3150 Iglesia St. Sabina – 1120 W. 79th St. 📞 773-483-4300

– 1120 W. 79th St. 📞 773-483-4300 The Southwest Collective – 5525 S. Pulaski Road 📞 708-740-8914

– 5525 S. Pulaski Road 📞 708-740-8914 The Salvation Army - Adele y Robert Stern Red Shield Center – 945 W. 69th St. 📞 773-358-3200

– 945 W. 69th St. 📞 773-358-3200 Brave Space Alliance – 1515 E. 52nd Place 📞 872-333-5199

Oeste de Chicago

Above and Beyond Food Pantry – 817 S. Pulaski Road 📞 773-823-1660

– 817 S. Pulaski Road 📞 773-823-1660 El Mercadito de Nourishing Hope – 3533 W. North Ave. 📞 773-525-1777

Suburbios de Chicago

Moraine Township Food Pantry – 800 Central Ave., Highland Park 📞 847-432-3240

– 800 Central Ave., Highland Park 📞 847-432-3240 Banco de Alimentos de Niles Township – 8341 Lockwood Ave., Skokie 📞 847-983-0073

– 8341 Lockwood Ave., Skokie 📞 847-983-0073 Together We Cope – 17010 S. Oak Park Ave., Tinley Park 📞 708-633-5040

– 17010 S. Oak Park Ave., Tinley Park 📞 708-633-5040 Banco de Alimentos de la Comunidad Suburbana del Oeste – 6809 Hobson Valley Drive, Suite 118, Woodridge 📞 630-512-9921

– 6809 Hobson Valley Drive, Suite 118, Woodridge 📞 630-512-9921 Beyond Hunger – 848 Lake Street, Oak Park 📞 708-386-1324

La mayoría de estas organizaciones no requiere identificación para entregar alimentos, aunque algunas pueden solicitar un código postal o comprobante de domicilio según el servicio.

