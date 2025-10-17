Hoy en día, muchas personas que viven en Florida (Estados Unidos) están pasado por un mal momento económico. El dinero no les alcanza para pagar el alquiler y cubrir los gastos relacionados a la alimentación. Por todo eso y más, esa gente necesitada tendrá la oportunidad de recibir despensas gratis este fin de semana de octubre. Si te interesa conocer los horarios y los lugares de entrega exactos, continúa leyendo la nota.

Para ser más exactos, las personas que acudan a los puntos que pronto mencionaré podrán recibir alimentos frescos y productos básicos. Todo sin la necesidad de gastar un dólar. La organización sin fines de lucro, Farm Share, en colaboración con las autoridades locales, confirmó la serie de entregas comunitarias, las mismas que ya iniciaron hoy.

Justamente, en relación a la entrega de este viernes 17 de octubre, esta fue programada para las 10:00 am en Hialeah. La despensa ha sido organizada por la concejal Melinda De La Vega, y, según la página web de Farm Share, durará hasta la 1:00 pm (o hasta agotar stock).

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida que trabaja para proporcionar alimentos frescos y saludables a personas necesitadas. (Foto: Farm Share / Facebook)

Habiéndote recalcado ello, te comento que este sábado 18 de octubre continuará con la entrega de alimentos frescos y productos básicos. A continuación te compartiré el cronograma para que estés al tanto de todo. Si es posible toma nota.

Entrega de despensas gratis (sábado 18 de octubre)

8:00 am – Lake Butler

8:00 am – Pensacola - Brownsville

9:00am – Delray Beach - Change My Community

9:00 am – Hialeah - Representative David Borrero

9:00am – Mayo - Pleasent Grove

9:00am – Pompano Beach - The Orange Bowl

10:00am–Dunnellon Community Services

11:30am – Miami - Lotus House

Si te preguntas si es que habrá entrega de despensas gratis en Florida este domingo 19 de octubre, pues, de acuerdo al cronograma compartido por Farm Share, no hay nada programado para ese día.

Farm Share colabora con agricultores, minoristas, y otras entidades para recolectar y distribuir productos alimenticios que, de otro modo, podrían haberse desperdiciado. (Foto: Farm Share / Facebook)

No se requiere registro previo

Por otro lado, te comento que, según El Tiempo, no se requiere registro previo para recibir los alimentos, pero la recomendación es que ir temprano a los puntos ya indicados, ya que las entregas se realizan por orden de llegada hasta agotar stock. Además, ten en cuenta que cada familia recibirá una caja con verduras, frutas y productos esenciales, y que los eventos están abiertos a toda la comunidad. No interesa el estatus migratorio o la situación laboral. ¡Ojo con eso!

