Un alguacil adjunto del condado de Los Ángeles terminó envuelto en una polémica después de que una barista de Starbucks le entregara su café en un vaso con el dibujo de un cerdo. El hecho ocurrió el 9 de enero en una sucursal ubicada en Firestone Boulevard y Pioneer Boulevard, en Norwalk, y fue considerado ofensivo tanto por el agente como por autoridades y representantes sindicales. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles condenó el incidente mediante un comunicado oficial.

“Esta acción fue extremadamente ofensiva, inapropiada e inaceptable”, señala el mensaje publicado en Facebook. “Las acciones irrespetuosas no serán toleradas contra nuestro personal”.

La institución explicó que el término “cerdo” fue utilizado durante décadas como un insulto contra policías, asociado a sentimientos antipolicía.

Según KTLA, el agente involucrado, identificado posteriormente como Brandon Longoria, relató su experiencia en redes sociales.

El Departamento del Sheriff calificó el hecho como “extremadamente ofensivo, inapropiado e inaceptable” (Foto: LASD)

“Se sintió desalentador y una falta de respeto, especialmente después de un largo día sirviendo a la comunidad”, escribió. “Todo lo que quería era cafeína, pero en cambio me fui sintiéndome incómodo”.

Tras conocerse el hecho, el sheriff Robert Luna escaló la situación y contactó al equipo de seguridad corporativa de Starbucks para exigir explicaciones.

Ante la presión pública, Starbucks confirmó que la empleada fue despedida, aunque sostuvo que no hubo intención ofensiva.

Jaci Anderson, directora de comunicaciones globales de la compañía, declaró: “Esto fue inaceptable. Nos hemos comunicado varias veces con el cliente y con líderes del Departamento del Sheriff para disculparnos”

Starbucks confirmó el despido de la empleada involucrada. (Foto: Hector RETAMAL / AFP) / HECTOR RETAMAL

“Cada cliente siempre debe sentirse bienvenido en nuestras tiendas”, añadió.

Según la empresa, el dibujo correspondía al meme conocido como “John Pork” y no estaba destinado al agente.

Anderson también explicó que la barista había estado haciendo dibujos en vasos para animar a sus compañeros y que una “serie de eventos desafortunados” llevó a que ese vaso terminara en manos del alguacil.

La empresa sostuvo que el dibujo no estaba dirigido específicamente al alguacil. (Foto: Angela Weiss / AFP)

El caso generó fuerte rechazo por parte del sindicato de agentes.

Richard Pippin, presidente de la Association for Los Angeles Deputy Sheriffs, declaró: “Esperamos que este haya sido un incidente aislado y que no refleje los valores comunitarios sobre los que se fundó Starbucks”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí