El chef oaxaqueño Mario Carrera decidió que había llegado el momento de volver a casa. Tras más de tres décadas viviendo en Estados Unidos, gran parte de ellas en Miami-Dade, Florida, el cocinero de 54 años volvió a su natal Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para empezar de nuevo. Su historia se asemeja a la de miles de migrantes que, tras buscar un mejor futuro en el país norteamericano, optó por volver a su tierra.

Mario pasó casi 30 años en EE. UU., donde trabajó en distintos restaurantes y formó una vida con su esposa, María Martínez, originaria de Argentina. “Uno se acostumbra a vivir allá y es como nuestro hogar, era mi hogar. Ahí conocí a mi esposa, ahí nos casamos. La verdad que no me arrepiento de haber estado en Estados Unidos, fue una gran bendición, conocí gente muy hermosa, muy linda, de diferentes países”, contó el cocinero a CNN.

Fue el endurecimiento de las políticas migratorias y el temor a las redadas lo que fue cambiando la situación. “Recuerdo que la situación estaba bien difícil, veíamos cómo en Los Ángeles estaban deteniendo a las personas, las tiraban al piso, les pegaban, las insultaban, las pateaban, las lastimaban (…) Parece que estaban agarrando delincuentes. Eso nunca se había visto hasta ahora”, relata.

Junto a su esposa argentina, enfrentó el miedo constante a las redadas migratorias y a ser deportado. (Foto: @DHSgov / X)

Un episodio en particular terminó de convencerlos: “La última vez que la llevé a su trabajo, yo voy manejando y de repente veo que un policía me pone las luces. Cuando a uno lo paraba la Policía, te entregaban directamente con migración y mi esposa no quería pasar ese trauma de que a mí me mandaran para México y ella se quedara sola con las cosas, con las mascotas. Entonces, recuerdo que me orillo, mi esposa se puso muy mal. Cuando me orillo, el policía pasa, pero no era conmigo, gracias a Dios, venía otra patrulla, seguramente iban a otra situación. Y ya dije no, esta fue la última vez”.

A inicios de agosto la pareja decidió salir de Estados Unidos. “Cuando (María) me dice ‘vámonos’, yo sentí que el mundo se me cerró. Porque qué voy a hacer allá, decía yo, cómo la voy a mantener, de qué vamos a vivir, no tenemos hijos, tenemos un perrito y un gatito”, recuerda Mario, muy emocionado. Dos semanas después, ya estaban listos para regresar a México.

Pese a las dudas, Mario está convencido de que fue lo correcto. “Mi esposa no quería ir a Argentina, quería venir para México porque le encanta, disfruta México, la comida, la gente es muy amable, es muy hospitalaria (…) Me siento contento, me siento feliz y más que nada me siento en paz. Tengo la libertad de poder ir a cualquier lugar, sacar mi licencia y poder pasearme por todo el bello país que es nuestro México querido (…) No hay como estar acá, vivir en paz, tranquilo”.

Hoy, asegura que la paz y la libertad que siente en su tierra superan cualquier sacrificio. (Foto referencial: Pixabay)

El amor por la cocina lo acompaña toda su vida, desde la infancia en una casa humilde donde su madre, Gloria, preparaba tortillas y frijoles para toda la familia. “Mi mamá no nos servía, pero decía ‘mis hijos no van a morir de hambre’”, recuerda entre risas.

Fue esa enseñanza la que lo llevó a convertirse en chef sin estudios formales, aprendiendo con la práctica en México y después en EE. UU., donde sus compañeros de trabajo le organizaron una emotiva despedida: “Recuerdo que había mucha nostalgia. Esta chaqueta que usted me ve aquí me la regalaron y todo mundo firmó. Y aquí hay un texto: ‘Marito, te queremos mucho. Que Dios te bendiga’. Bueno, está lleno completamente, por eso hoy me la quise poner como agradecimiento con todo mi corazón”.

Planea abrir un pequeño negocio de comida para compartir su “sabor del chef” con su comunidad. (Foto referencial: Pixabay)

Ahora, Mario planea iniciar un pequeño negocio de comida en su pueblo y ofrecer platillos a quienes más lo necesiten. “Vengo preparado. Lo que yo sé hacer, lo voy a explotar y lo voy a hacer aquí”, dice con entusiasmo.

A sus 54 años, quiere dejar atrás el estrés de la vida en Estados Unidos: “Ya tengo 54 años, quiero disfrutar. Allá se vive mucho estrés, mucho trabajo, mucha presión. Estoy acostumbrado a eso, pero yo siento que ya a estas alturas es tiempo de estar aquí en paz, tranquilo, relajado”.

