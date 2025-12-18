Cuando se habla de agua contaminada dentro de una escuela pública, muchas familias hispanas en Nueva York piensan de inmediato en la salud de sus hijos, que pasan varias horas al día en esos edificios. No se trata de un problema aislado en un solo plantel, sino de una falla que afecta a decenas de distritos escolares y que pone en duda algo tan básico como el acceso a agua limpia y segura durante la jornada escolar.

Datos oficiales del Departamento de Salud del Estado de Nueva York confirman niveles elevados de plomo en el agua potable de más de 60 distritos escolares en Long Island, que reciben a miles de estudiantes, muchos de ellos hijos de inmigrantes latinos. La revelación ha encendido la preocupación de padres, docentes y autoridades, especialmente porque se trata de niños y adolescentes en plena etapa de desarrollo, para quienes la exposición al plomo puede tener efectos permanentes.

Las escuelas de Nueva York han provocado que miles de padres se alarmen por el agua que beben sus niños en la escuela (Foto: Imagen creada con inteligencia artificial por Freepik)

¿QUÉ SE ENCONTRÓ Y POR QUÉ ES GRAVE?

Según los registros estatales, más de 40 distritos escolares del condado de Suffolk y más de 20 del condado de Nassau registraron resultados por encima del límite legal de plomo permitido en el agua, fijado actualmente en 5 partes por mil millones. Esta norma, vigente desde 2022, es más estricta que el límite anterior de 15 partes por mil millones, pero aun así ha dejado al descubierto que muchos edificios escolares necesitan urgente renovación de tuberías, llaves y bebederos.

Los datos publicados no detallan cuánta cantidad de plomo exacta se encontró en cada escuela, pero sí indican cuántos puntos de agua superaron el máximo legal en cada distrito. Esto es suficiente para preocupar a cualquier padre, ya que la exposición al plomo puede provocar daños neurológicos, problemas de aprendizaje, dificultades de crecimiento y trastornos en el habla o la audición, efectos especialmente severos en niños de familias vulnerables, incluidas muchas comunidades hispanas.

¿QUÉ DEBEN HACER AHORA LAS ESCUELAS?

Las reglas del estado de Nueva York exigen que los 64 distritos que superaron el umbral retiren de inmediato de servicio las fuentes afectadas y ofrezcan alternativas gratuitas de agua potable, como dispensadores con garrafones o botellas. Además, cada distrito debe diseñar un plan de remediación para reparar o sustituir la infraestructura y notificar por escrito tanto al personal escolar como a madres y padres sobre los resultados de las pruebas.

El Departamento de Salud afirma que este programa busca detectar fallas de infraestructura y obligar a soluciones concretas, sin permitir que las escuelas vuelvan a usar una fuente hasta que el agua haya sido tratada y analizada nuevamente, con resultados dentro de lo permitido. Mientras tanto, muchos padres latinos se preguntan si sus hijos estuvieron bebiendo agua contaminada durante años y qué controles médicos deberían solicitar.

VOCES E IMPACTO EN LA COMUNIDAD LATINA

En comunidades con alta presencia hispana, como Bay Shore o Brentwood, algunos padres han expresado su miedo a que sus hijos lleven tiempo consumiendo “agua turbia y llena de plomo” sin que nadie se los advirtiera a tiempo. Estudiantes como los de Brentwood High School ya planean llevar grandes botellas de agua desde casa, una medida que muchas familias latinas están empezando a considerar mientras esperan soluciones definitivas.

Este caso reabre un debate incómodo sobre la calidad de la infraestructura escolar en Estados Unidos y la responsabilidad de garantizar entornos seguros, en especial en distritos donde la mayoría del alumnado pertenece a minorías raciales y comunidades inmigrantes. Para muchas familias hispanas de Nueva York, el seguimiento a las medidas correctivas será clave para saber si esta nueva alerta se traducirá en cambios reales y duraderos que protejan la salud de sus hijos.

LISTA COMPLETA DE DISTRITOS ESCOLARES AFECTADOS

A continuación, la lista de los distritos escolares que registraron uno o más puntos de agua con niveles de plomo por encima del límite estatal, según los datos oficiales.

Condado de Nassa

Balduino

Bethpage

Cold Spring Harbor

Freeport

Great Neck

Hempstead

Herricks

Hewlett-Woodmere

Hicksville

Island Park

Long Beach

Lynbrook

Malverne

Massapequa

North Bellmore

North Shore

Plainview–Old Bethpage

Port Washington

Syosset

Uniondale

Valley Stream

Westbury

Condado de Suffolk

Amagansett

Babylon

Bay Shore

Brentwood

BOCES

Center Moriches

Central Islip

Cold Spring Harbor

Commack

Comsewogue

Connetquot

Copiague

East Hampton

East Islip

Eastport–South Manor

Fire Island

Greenport

Hampton Bays

Harborfields

Hauppauge

Huntington

Islip

Kings Park

Lindenhurst

Longwood

Middle Country

Montauk

North Babylon

Northport–East Northport

Patchogue–Medford

Riverhead

Sachem

Sayville

South Country

South Huntington

Southampton

Southold

Three Village

Wainscott

Westhampton Beach

William Floyd

