Un nuevo informe publicado esta semana encendió las alertas al revelar que se detectó arsénico en decenas de golosinas populares, lo que reavivó el debate sobre cómo se evalúan los alimentos en busca de metales pesados. El Departamento de Salud de Florida informó que analizó 46 productos de confitería de 10 empresas distintas y encontró arsénico en 28 de ellos. Los resultados se presentaron dentro de la iniciativa Healthy Florida First, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y vinculada a la agenda más amplia “Make America Healthy Again”, que comenzó con la fórmula infantil y luego se amplió a otros productos dirigidos a niños.

“Como padres y consumidores, deberíamos tener la confianza de que los productos que se venden en los supermercados son seguros y están libres de veneno”, señaló la primera dama del estado, Casey DeSantis, en un comunicado. Según explicó, el objetivo de estas pruebas es aumentar la transparencia para los consumidores.

Para el estudio, los dulces se compraron en línea y en tiendas de todo el estado y fueron analizados por un laboratorio certificado utilizando el método 6010D de la EPA. Esta técnica mide el arsénico total, aunque no diferencia entre arsénico orgánico e inorgánico, siendo este último el considerado más tóxico.

Luego, el departamento calculó cantidades de consumo “seguras” en base a ingestas mensuales y anuales hipotéticas. En estos cálculos se tomó a los niños como referencia, debido a su menor peso corporal y a una mayor exposición relativa.

Aun así, no se emitieron retiros de productos y las autoridades aclararon que los posibles riesgos para la salud dependen de la frecuencia, la duración y la exposición total.

Según Fox News, la National Confectioners Association (NCA), que representa a los fabricantes de dulces en Estados Unidos, cuestionó el informe y calificó las conclusiones del estado como “equivocadas”.

“El chocolate y los dulces son seguros para consumir y pueden disfrutarse como golosinas, como se ha hecho durante siglos”, afirmó la entidad en un comunicado.

Además, criticó que Florida use criterios que no coinciden con los estándares federales actuales ni con la ciencia revisada por pares para productos de confitería, y advirtió que estimar riesgos con niveles de consumo anuales hipotéticos puede generar alarma y confusión innecesarias.

La asociación señaló, en cambio, la iniciativa Closer to Zero de la FDA y su recién publicada Total Diet Study Interface, que, según la NCA, muestra niveles de arsénico mucho más bajos en los dulces que los reportados por Florida.

“Florida ha optado por frases impactantes en lugar de ciencia, ignorando este programa basado en evidencia para publicar materiales sin fuentes que no son más que una táctica para asustar”, sostuvo la entidad. “La seguridad alimentaria y la calidad de los productos siguen siendo nuestras máximas prioridades, y estamos comprometidos con la transparencia y la responsabilidad social; seguimos la ciencia”.

Por su parte, funcionarios de Florida aseguraron que estas pruebas buscan complementar, no reemplazar, los esfuerzos federales de seguridad alimentaria.

Para revisar la lista completa de golosinas ingresa a ExposingFoodToxins.com.

Consecuencias del consumo de arsénico

El arsénico es un metal que puede estar presente en el agua y en algunos alimentos. La exposición prolongada a niveles altos puede dañar órganos y tejidos del cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ingesta continua de arsénico en cantidades elevadas se asocia con problemas de la piel, pérdida de sensibilidad en manos y pies y daño a órganos internos como el hígado y los riñones

La exposición crónica al arsénico también puede afectar el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y está relacionada con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo piel, pulmón y vejiga, especialmente cuando se consumen formas inorgánicas más tóxicas. Estos efectos están documentados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

