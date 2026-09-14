Las autoridades sanitarias de Nueva York ordenaron la limpieza y desinfección de 10 torres de refrigeración ubicadas en el sur del Bronx, después de que pruebas preliminares detectaran la presencia de la bacteria Legionella. La medida forma parte de una investigación por un grupo de casos de enfermedad del legionario en los códigos postales 10451 y 10456.

Entre los lugares involucrados hay instalaciones conocidas como el Yankee Stadium, donde se encuentra una de las torres, y el Lincoln Hospital. El campus del Bronx de Boricua College también figura entre los sitios identificados por las autoridades. Hasta el domingo, se confirmaron nueve casos relacionados con el grupo, tres personas habían sido hospitalizadas y una había fallecido.

¿Qué encontraron las autoridades?

Según NBC News, las 10 torres dieron positivo para la presencia de Legionella mediante una prueba PCR, un análisis que permite detectar material genético de la bacteria; sin embargo, este resultado inicial no permite determinar si los microorganismos encontrados están vivos o muertos, una diferencia importante para establecer el riesgo de enfermedad.

“El único límite, lo único que está mal con la prueba PCR, es que no puede decirnos si el ADN corresponde a Legionella viva o muerta”, explicó el comisionado de Salud de Nueva York, Dr. Alister Martin, durante una reunión virtual con residentes de los vecindarios de Melrose y Morrisania el domingo.

“Y entonces, algunas de esas 10 podrían tener bacterias vivas, algunas podrían tener bacterias muertas, y son únicamente las bacterias vivas las que pueden enfermarte”, agregó.

La medida se tomó después de que pruebas preliminares detectaran la presencia de la bacteria Legionella. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Estas son las 10 torres bajo investigación

La ciudad indicó que realizará pruebas de cultivo para determinar si había bacterias Legionella vivas cuando se tomaron las muestras; no obstante, este análisis puede tardar hasta dos semanas en entregar sus resultados.

Las torres que dieron positivo en la prueba PCR se encuentran en las siguientes direcciones:

820 Concourse Village West

234 E. 149th St.

1 E. 161st St.

470 E. 161st St.

1265 Franklin Ave.

567 Melrose Ave.

3339 Park Ave.

1160 Teller Ave.

890 Washington Ave.

1085 Washington Ave.

¿Qué lugares conocidos están incluidos?

Una de las torres se encuentra en el Yankee Stadium, ubicado en 1 E. 161st St., donde los Yankees se enfrentaron a los Mets el domingo por la Subway Series. Otra está en 234 E. 149th St., dirección correspondiente al Lincoln Hospital. El campus del Bronx de Boricua College, en 890 Washington Ave., también aparece en la lista.

En total, las autoridades inspeccionaron 24 torres de refrigeración como parte de la investigación. La orden establece que la limpieza y desinfección obligatoria de las 10 instalaciones con resultados positivos debe quedar terminada el lunes.

Los residentes que hayan estado en la zona y desarrollen síntomas similares a los de la gripe deben comunicarse de inmediato con un médico.(Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué deben hacer quienes estuvieron en la zona?

La investigación comenzó después de que el Departamento de Salud de Nueva York identificara un grupo de casos de legionelosis en Melrose y Morrisania, dentro de los códigos postales 10451 y 10456.

Las autoridades recomiendan que cualquier persona que viva, trabaje o haya visitado estos sectores desde finales de agosto y posteriormente presente síntomas similares a los de la gripe contacte inmediatamente a un proveedor de atención médica.

Pese a la investigación, las autoridades señalaron que los residentes de esos códigos postales pueden ducharse, beber agua del grifo y utilizar sus sistemas de aire acondicionado, salvo que reciban una indicación diferente.

Asimismo, aseguraron que no existe un riesgo adicional por permanecer dentro de ninguno de los 10 edificios cuyas torres dieron positivo para la presencia de Legionella.