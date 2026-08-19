El Departamento de Salud de Nueva York confirmó el primer caso humano de virus del Nilo Occidental registrado en la ciudad durante 2026. Se trata de un residente cuyo nombre no fue divulgado y que enfermó después de pasar tiempo al aire libre tanto en distintos puntos de la ciudad como en varias zonas fuera de Nueva York.

La detección ocurre mientras aumenta la presencia de mosquitos capaces de transmitir el virus. Desde junio, ejemplares portadores del virus fueron encontrados en los cinco distritos de la ciudad. Las autoridades advirtieron que la cantidad de muestras positivas es casi el doble de la registrada durante el mismo periodo del año pasado.

El virus ya circula en los cinco distritos

El diagnóstico en Nueva York forma parte de un panorama más amplio en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta ahora se han reportado 222 casos humanos de virus del Nilo Occidental en el país, principalmente en estados como Arizona, California y Texas.

El virus llegó por primera vez a Nueva York en 1999 y desde entonces se registraron casos humanos prácticamente todos los años. Durante 2025, la ciudad contabilizó 18 personas enfermas, mientras que el promedio anual se sitúa en alrededor de 31 casos.

Alister Martin, comisionado de Salud de Nueva York, recordó que el riesgo puede reducirse tomando medidas sencillas.

“La buena noticia es que se puede prevenir. Con la temporada de mosquitos en pleno desarrollo, estamos alentando a los neoyorquinos a tomar precauciones adicionales para minimizar el riesgo de picaduras de mosquitos”, señaló en un comunicado.

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, aunque algunas pueden desarrollar fiebre, sarpullido y dolores corporales. (Foto: Freepik)

¿Cómo evitar las picaduras de mosquitos?

Martin añadió: “Los pasos para protegerse son sencillos: use repelente de insectos, cúbrase durante el amanecer y el atardecer y elimine el agua estancada alrededor de su hogar”.

Estas recomendaciones buscan reducir las posibilidades de entrar en contacto con mosquitos infectados durante la temporada de mayor actividad.

Las autoridades también piden prestar atención a cualquier recipiente u objeto que pueda acumular agua en patios, balcones o jardines. Incluso pequeñas cantidades de agua pueden convertirse en lugares adecuados para que los mosquitos se reproduzcan.

¿Qué síntomas provoca el virus del Nilo Occidental?

Según los CDC, la mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no desarrolla síntomas; sin embargo, aproximadamente una de cada cinco puede presentar una enfermedad leve con fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, dolores corporales, náuseas y vómitos.

En una proporción mucho menor, cerca de una de cada 150 personas infectadas, el virus puede provocar una enfermedad neuroinvasiva. Esta complicación es grave porque puede afectar el cerebro y la médula espinal.

Con el primer caso humano de 2026 ya confirmado y la circulación del virus detectada en los cinco distritos, las autoridades sanitarias instan a los residentes a mantener las medidas de prevención durante toda la temporada de mosquitos.

Reducir las picaduras y eliminar posibles criaderos sigue siendo la principal estrategia para disminuir el riesgo de infección.