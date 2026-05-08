En una ciudad como Nueva York, donde la vida se mueve rápido, los edificios están llenos y muchas familias viven en apartamentos antiguos de Brooklyn, el Bronx, Queens, Manhattan o Staten Island, tener un detector de humo funcionando no es un detalle menor: puede ser la diferencia entre salir a tiempo o quedar atrapado en una emergencia. En barrios donde conviven generaciones enteras bajo el mismo techo, desde abuelos hasta niños pequeños, y donde un incendio puede propagarse en cuestión de minutos por un pasillo o una escalera compartida, las autoridades recuerdan una y otra vez una idea básica pero vital: el humo mata más rápido que las llamas. Por eso, el programa gratuito #GetAlarmedNYC sigue ganando relevancia entre residentes que buscan proteger su hogar sin gastar dinero.

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El tema volvió a cobrar fuerza tras recientes incendios fatales registrados en distintos puntos de la ciudad. Ante ese escenario, el Departamento de Bomberos de Nueva York, junto con la Cruz Roja Americana y organizaciones comunitarias, mantiene activa una iniciativa gratuita que permite instalar detectores de humo sin costo para miles de residentes.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA #GETALARMEDNYC?

Se trata de una campaña impulsada por el FDNY para reducir las muertes por incendios domésticos en Nueva York. El objetivo principal es llegar a viviendas donde no existen alarmas o donde los dispositivos ya no funcionan correctamente.

La iniciativa no solo entrega detectores de humo. También ofrece orientación básica sobre prevención de incendios y recomendaciones prácticas sobre qué hacer en caso de emergencia dentro del hogar.

De acuerdo con las autoridades, las alarmas modernas que se instalan suelen incluir baterías selladas de larga duración, lo que reduce el problema de las pilas descargadas y facilita su mantenimiento.

Conjunto de detectores de humo en una iglesia de Brooklyn, Nueva York (Foto referencial: AFP) / SPENCER PLATT

EL DATO QUE MÁS PREOCUPA A LOS BOMBEROS

Las cifras explican por qué las campañas de prevención son cada vez más insistentes en la ciudad.

Datos sobre incendios domésticos Información oficial Muertes ocurridas en viviendas sin detectores funcionando Cerca de 3 de cada 5 Reducción del riesgo de morir en un incendio Aproximadamente 60% Principal causa de muerte en incendios residenciales Inhalación de humo

Según la National Fire Protection Association y el FDNY, tener una alarma operativa puede dar esos segundos clave para escapar antes de que el humo invada por completo una vivienda.

Los bomberos repiten constantemente el mismo mensaje: el detector no evita el incendio, pero sí puede alertar a tiempo para salir con vida.

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR UN DETECTOR DE HUMO GRATIS?

El programa está disponible para residentes de los cinco distritos de Nueva York:

Bronx.

Brooklyn.

Manhattan.

Queens.

Staten Island.

Las autoridades recomiendan priorizar la solicitud en viviendas antiguas, departamentos donde viven niños y hogares con adultos mayores, ya que estos grupos son considerados más vulnerables frente a incendios.

¿CÓMO SOLICITAR LA INSTALACIÓN GRATUITA?

El trámite puede realizarse en línea mediante los canales oficiales del FDNY. Generalmente, el proceso funciona así:

El residente completa la solicitud.

El FDNY coordina una visita al domicilio.

Personal autorizado instala los detectores sin costo.

Se brinda información básica sobre prevención y evacuación.

En algunos casos, también se organizan eventos comunitarios donde se entregan alarmas y material educativo, especialmente en zonas con alta presencia de familias hispanas y adultos mayores, donde este tipo de apoyo suele ser muy bien recibido.

EL PROBLEMA SILENCIOSO: DETECTORES QUE NO FUNCIONAN

Uno de los mayores problemas que han detectado los bomberos en Nueva York es que muchas personas creen estar protegidas solo por tener un detector instalado, aunque el aparato ya no funcione.

Entre las fallas más comunes aparecen:

Baterías agotadas.

Alarmas desconectadas.

Dispositivos demasiado antiguos.

Detectores que nunca fueron probados.

Por eso, el FDNY recomienda revisar periódicamente cada alarma del hogar y hacer pruebas frecuentes para asegurarse de que emitan sonido correctamente.

El programa ofrece también la instalación del equipo dentro de los hogares (Foto: AFP) / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

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