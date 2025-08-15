El inmigrante venezolano José Gregorio González, de 43 años, pasó de estar tras las rejas de un centro de detención de ICE, viviendo la incertidumbre de no saber si podría permanecer en Estados Unidos, a convertirse en el héroe de su propia familia al salvarle la vida a su hermano con un gesto de amor que traspasa cualquier frontera.

Tras ser arrestado en Illinois en marzo pasado y pasar un mes detenido en Indiana, fue liberado con un grillete electrónico. Con ese permiso temporal, pudo enfocarse en la misión más importante de su vida: donarle un riñón a su hermano menor, José Alfredo Pacheco, de 37 años.

José Gregorio González fue detenido por ICE en Illinois y pasó un mes en un centro de detención en Indiana. | Crédito: YouTube Univision Noticias

La cirugía se realizó en el hospital de la Universidad de Illinois, en Chicago. José Gregorio fue el primero en entrar al quirófano, seguido de José Alfredo.Durante horas, ambos permanecieron en manos del equipo médico hasta que, finalmente, los familiares confirmaron que el procedimiento había sido un éxito.

Antes de la operación, José Alfredo resumió lo que este momento significaba para él en una frase a Univision Noticias: “Estoy volviendo a nacer”.

La intervención puso fin a meses de angustia. José Alfredo ya no tendrá que someterse a las agotadoras jornadas de diálisis y podrá continuar con su proceso de asilo en Estados Unidos. “Trataré de traerme a la familia”, comentó emocionado.

José Gregorio González llegó a Estados Unidos en 2024, buscando una nueva oportunidad antes de enfrentar la detención por parte de ICE. | Crédito: YouTube Univision Noticias

Por su parte, el permiso de permanencia de José Gregorio vence en abril del próximo año. Su futuro en el país es incierto: “No sé si con esta nueva administración puedan darme un tiempo más”, dijo, consciente de que su libertad y permanencia en EE.UU. dependen de decisiones ajenas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!