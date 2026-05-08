Un reciente fallo de una corte federal de Estados Unidos permitirá que aquellos inmigrantes detenidos en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puedan recuperar su libertad, permitiendo la posibilidad de solicitar fianzas bajo condiciones específicas. Se trata de una medida que es necesario comprenderla en su totalidad, especialmente para aquellas familias afectadas. A continuación, te revelaré más detalles sobre esta resolución.

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El 11.° Tribunal de Apelaciones de Atlanta dictaminó el pasado miércoles 6 de mayo que es ilegal considerar como “solicitantes de admisión” a los inmigrantes detenidos dentro del país, una medida impulsada por la Administración Trump y aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Con una votación de 2 a 1, el tribunal de tres jueces determinó que la normativa federal que prohíbe la libertad bajo fianza a determinados inmigrantes detenidos en el país contradice a Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

El fallo judicial aclara que dicha política se aplicaba de forma indebida a individuos que, pese a estar ya establecidos en EE. UU. por largo tiempo tras cruzar fronteras o aeropuertos , eran forzados a probar su estatus legal para evitar la detención continua .

Con una votación de 2 a 1, los jueces consideraron que dicha política implementada por el DHS no se alineaba con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

De acuerdo al medio Nueva Herald , aquellos inmigrantes que radicaban en EE. UU. y no eran inspeccionados o admitidos en el país, tenían la posibilidad de solicitar una fianza a un juez en su proceso de inmigración; sin embargo, dicha modalidad se modificó con la llegada de Trump al poder.

Ahora, este fallo no solo beneficiará a los detenidos por ICE en Florida; también es significativa para aquellos que están privados de su libertad en diversos centros de detención en Alabama y Georgia.

Con este nuevo fallo, los inmigrantes de Florida, Alabama y Georgia podrán solicitar su liberación bajo fianza. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Realmente este fallo beneficiará a inmigrantes detenidos por ICE?

Aunque los inmigrantes en custodia federal ya cuentan con el derecho de solicitar audiencias de fianza a un juez, no significa que este mecanismo legal les permitirá que obtengan una libertad condicional de manera asegurada; para ello, es necesario una serie de consideraciones.

Para acceder a una libertad bajo fianza, el detenido no debe estar bajo detención obligatoria. Entonces, quedan excluidos de este beneficio aquellas personas con antecedentes penales, catalogados como una amenaza pública o los que representan un peligro de fuga durante su proceso .

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