Una revista publicada a finales del siglo XIX acaba de regresar a su lugar de origen después de una espera que difícilmente podría ser más larga. John Hanson, un hombre de 84 años, llevó a la Concord Public Library, en New Hampshire, una edición de 1894 de ‘The Century Illustrated Monthly Magazine’ que había permanecido durante décadas en su casa. La publicación fue devuelta exactamente 48,220 días después de la fecha en que debía haber sido entregada.

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De acuerdo con el cálculo de la biblioteca, Hanson habría tenido que pagar una multa de $12,055 si la sanción se hubiera aplicado. La entrega ocurrió después de que la Concord Public Library anunciara una congelación de multas.

La institución contó en una publicación de Facebook del 9 de septiembre que esperaba que algunos usuarios aprovecharan la medida para devolver materiales pendientes, aunque no imaginaba recibir algo que databa de finales del siglo XIX.

“Por supuesto, esperábamos que se devolvieran libros con mucho retraso, ¡pero ciertamente no algo de finales del siglo XIX!”, escribió la biblioteca en su página de Facebook.

John Hanson, de 84 años, devolvió la revista y evitó una multa de $12,055. (Foto: Concord Public Library / Facebook)

Hanson, residente de Barrington, no sabe exactamente cómo llegó la revista a sus manos. Según explicó la biblioteca, el ejemplar había estado “rondando por la casa de John durante décadas” antes de que decidiera llevarlo de vuelta.

El anuncio que lo llevó a revisar la revista

El hombre tomó la decisión después de leer en el medio local Concord Monitor una noticia sobre la congelación de multas. Fue entonces cuando consideró que había llegado el momento de regresar la publicación a la biblioteca a la que pertenecía.

Según NBC News, Jennifer Needham, archivista y coordinadora de actividades de la biblioteca, estaba en el mostrador de circulación cuando Hanson apareció con el ejemplar. Ella recordó que el hombre le advirtió que llevaba algo que probablemente no había visto antes.

“‘Tengo un libro para devolver, y apuesto a que nunca has visto algo así’”, recordó Needham que le dijo Hanson. “Sinceramente, pensé que iba a ser de los años 80, 90 o 2000. Pero entonces sacó esto y yo dije: ‘Oh, cuéntame más’”.

La biblioteca planea conservar la revista y posiblemente exhibirla como una pieza histórica. (Foto referencial: Pixabay)

Hanson tampoco sabe cómo llegó a su casa

La historia tiene otro detalle curioso: ni siquiera Hanson puede explicar con certeza cómo terminó con la revista de 1894. El hombre recordó varias posibilidades, pero ninguna le resulta suficientemente clara.

“No sé si es algo que recibí como regalo que me dieron. ¿O recogí esto de una pila de libros gratis al lado de la carretera para leer? Sinceramente, no lo sé”, contó el residente de Concord.

La biblioteca ya decidió que la publicación no volverá a estar disponible para préstamo. Ahora, existe la posibilidad de que el ejemplar sea preservado y exhibido en la Concord Room, donde podría convertirse en una pieza histórica de la colección.