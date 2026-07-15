Vuelve a estar bajo la lupa por sus operativos migratorios en Estados Unidos. En medio de nuevos cuestionamientos sobre sus procedimientos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció cambios en los protocolos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al confirmar que los equipos de detención de la agencia deberán contar con cámaras corporales individuales durante sus intervenciones. La medida busca reforzar la supervisión de los agentes y modificar la forma en que se registran estos operativos.

La medida establece que cada “equipo de arresto tendrá una cámara corporal individual”, según informó un portavoz del DHS citado por ABC7 Los Angeles. El anuncio llega después de que se reportara que los agentes involucrados en dos operativos donde murieron inmigrantes en Texas y Maine no utilizaban este tipo de dispositivos.

Pero, ¿qué cambia con esta nueva exigencia para los agentes de ICE y cómo funcionarán estos nuevos protocolos durante los operativos migratorios?

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DHS asegura que el uso de cámaras corporales será una prioridad

Un portavoz del DHS señaló que garantizar que todos los agentes de ICE cuenten con cámaras corporales a nivel nacional es una de las principales prioridades de la agencia.

“Garantizar que todos nuestros agentes de la ley de ICE tengan cámaras corporales en todo el país es una prioridad máxima para el DHS”, indicó el funcionario al citado medio, quien también mencionó un aumento de ataques contra agentes federales.

Según la declaración del DHS, la agencia ha registrado incrementos en agresiones contra sus funcionarios, así como ataques relacionados con vehículos. El departamento también afirmó que la compra de las cámaras corporales había sido “interrumpida” por el cierre del gobierno.

ICE implementará cámaras corporales para sus agentes durante operativos en EE.UU. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

Agentes involucrados en dos muertes no tenían cámaras corporales

El anuncio ocurre después de que se conociera que los agentes involucrados en los casos de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero no portaban cámaras corporales durante los operativos que terminaron con sus muertes.

El caso más reciente ocurrió en Maine, donde un agente de ICE disparó contra Joan Sebastian Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años. Según la información difundida por las autoridades, el hombre estaba dentro de un vehículo cuando fue abordado durante una intervención migratoria.

Días antes, el 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano, murió durante un operativo de ICE en Houston, Texas. El hombre conducía una camioneta en la zona de Magnolia Park cuando fue intervenido por agentes federales.

De acuerdo con la versión ofrecida por ICE, los oficiales buscaban detener a cuatro inmigrantes que viajaban en una camioneta que habría intentado escapar. La agencia indicó que el vehículo impactó una patrulla, lo que llevó a uno de los agentes a utilizar su arma.

Salgado Araujo recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al hospital Ben Taub, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

ICE cambiará sus protocolos con nuevas cámaras corporales para agentes en EE.UU. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

ICE también pausó la mayoría de detenciones vehiculares

Además del nuevo requisito sobre cámaras corporales, fuentes citadas por NBC News indicaron que ICE recibió instrucciones para dejar de perseguir a personas que se movilicen en vehículos en los días posteriores a los incidentes.

La medida forma parte de una serie de ajustes internos que buscan modificar los procedimientos de los agentes durante sus intervenciones en campo.

Hasta el momento, el DHS no ha detallado cuándo todos los equipos de ICE contarán con estos dispositivos ni ha publicado un calendario específico para la implementación nacional del nuevo protocolo.

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