Desde el 29 de mayo de 2026 será vital que todo solicitante de asilo en Estados Unidos con un proceso en curso por más de 365 días esté atento al pago de la cuota anual de 102 dólares, pues de no hacerlo, las consecuencias no serán positivas. Así lo anunció a finales de abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte de la implementación de nuevos procesos y medidas en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés. En ese sentido, todo inmigrante debe estar atento al cobro de esta tarifa para mantener su caso activo. Si bien este pago se puede hacer desde la web oficial de la agencia federal encargada de administrar el sistema de inmigración legal, también se puede abonar el fee en corte de inmigración. Aquí te dejo los detalles que debes conocer para no equivocarte y afectar tu proceso en el país liderado por Donald Trump.

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¿Quiénes deben pagar la tarifa anual de asilo en EE.UU. y cómo saber si toca?

Lo primero que hay que saber es que la cuota aplica a ciertos solicitantes de asilo con casos activos, que esos $102 (debido a los ajustes por inflación para el año fiscal 2026) deben ser abonados por solicitantes que tienen casos con más de un año de espera y debe pagarse cada año mientras el proceso siga pendiente.

Eso significa que, si presentaste tu solicitud hace tiempo y aún no tienes una decisión, podrías tener que pagar en cualquier momento. Este pago es obligatorio cada año que el caso permanezca abierto tras el primer año.

Para estar seguro que debes abonar, lo ideal es revisar tu caso en línea en la página oficial de USCIS y tener a la mano tu número A (Alien Number) y tu número de recibo de asilo. Con estos datos puedes verificar directamente si ya tienes un pago pendiente.

La advertencia del DHS sobre la cuota anual de asilo

Esta disposición es una manera de aumentar los ingresos que posibiliten operativos migratorios de acuerdo a la Ley de Reconciliación HR 1 de 2025 (Ley Unificada). En ese sentido, DHS ha insistido en que los inmigrantes deben verificar si están sujetos a este cobro, ya que no todos los casos tienen las mismas reglas. Por eso, es clave revisar la notificación recibida o consultar con un abogado o representante acreditado.

El Departamento de Seguridad Nacional recordó que la cuota anual de asilo no es opcional para quienes están obligados a cubrirla y advirtió que el incumplimiento puede generar complicaciones en el caso migratorio y, en algunos escenarios, afectar el avance del trámite ante la corte. En otras palabras, no se trata solo de una deuda administrativa ya que puede convertirse en un problema legal para el solicitante y si no lo realizas en 30 días, se puede cerrar tu caso y generar consecuencias graves como perder el permiso de trabajo y enfrentar una posible deportación, según destaca el abogado de inmigración William Vasquez.

Esto también ha sido advertido por USCIS en un comunicado en su página web: “en un esfuerzo por cumplir con el mandato legal que exige al Departamento de Seguridad requerir el pago de la cuota anual, la norma final provisional establece que, si un extranjero no paga la cuota anual dentro de los 30 días siguientes a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si un extranjero no posee estatus legal en los Estados Unidos, el USCIS también iniciará su proceso de remoción”.

Tu caso se asilo puede ser cerrado por parte de USCIS si no cumples con la nueva regla para el pago de la tarifa anual de $102. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Paso a paso para revisar tu tarifa anual de asilo en EE.UU.

Sigue estos pasos para comprobar tu estatus:

Ingresa al portal de pagos de USCIS (puedes buscar en Google: “pay my asylum fee online”).

Introduce tu información personal.

Revisa el estado de tu tarifa.

Si te toca pagar: verás un botón azul que dice “Pay and Submit” (Pagar y enviar).

Si aún no te toca: aparecerá un mensaje indicando que no se requiere el pago por ahora.

Aquí es importante tener en cuenta que si tu caso está en una oficina de asilo, es afirmativo y se debe pagar en USCIS; pero si tu caso está ante un jueza de inmigración, entonces es defensivo y debes pagarlo ante la corte de inmigración.

Cómo pagar el fee de asilo en una corte de inmigración

Toda persona con una solicitud de asilo pendiente por más de 365 días, ya sea ante USCIS o en la corte de inmigración, está sujeta al pago del fee anual de asilo, pero es importante que sepas que el abono no es igual para ambos y debes seguir las instrucciones específicas de tu caso.

Pasos a seguir para pagar:

Verifica si tienes pago pendiente: revisa tu caso o notificación de la corte para saber si tienes un pago requerido.

Sigue las instrucciones indicadas: el método de pago depende de tu caso. La corte te indicará el tipo de pago y cómo hacerlo, ya sea asilo inicial (Initial application para casos donde estás solicitando asilo por primera vez ante la corte) o fee anual (anual fee para el pago anual del asilo después del primer año).

Realiza el pago: haz el pago en línea a través del sistema oficial de pagos de la corte de inmigración (EOIR) ingresando a la web https://pay.eoir.justice.gov.

Guarda el comprobante: conserva tu recibo o confirmación de pago. Lo necesitarás para tu récord y futuras audiencias. Si cuentas con representación legal envía tu voucher en PDF a tu abogado para que notifique el pago a la corte.

El asilo en EE.UU. ahora incluye una posible tarifa anual de $102 si tu solicitud lleva más de un año pendiente. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo pagar el fee de asilo en USCIS

Aquí se encontrará el fee de presentación (I-589) y el fee anual mientras el caso esté pendiente. Si bien es para casos afirmativos, la agencia federal puede desestimar tu caso y remitirlo a la corte.

Pasos a seguir para pagar:

Ingresa al sistema oficial de USCIS para verificar si tienes un pago pendiente.

Verifica tu caso: ingresa tu A-Number y número de recibo (I-589). El sistema te indicará si debes pagar el fee anual.

Realiza el pago en línea: si el sistema te indica que te toca pagar, entonces puedes continuar y completar el proceso de forma segura.

Guarda tu comprobante: lo necesitarás para tu récord y futuras consultas.

Recuerda que en ambos casos no todos reciben la notificación a tiempo y es tu responsabilidad estar pendiente cuando llegue el aniversario de tu caso para evitar problemas, ya que muchos pueden llegar por correo postal y hay que mantener la dirección actualizada. Además, los pagos son solo por el aplicante principal del caso, no por cada beneficiado de dicha aplicación.

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