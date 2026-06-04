DHS detalla quiénes no se verán impactados por el cambio en la Green Card en EE.UU.

La reciente noticia sobre modificaciones en el proceso de la Green Card en Estados Unidos encendió las alarmas entre miles de inmigrantes que cada año solicitan el Ajuste de Estatus sin abandonar el país. En un principio, la medida sugería que quienes buscaban obtener la residencia permanente tendrían que salir de EE.UU. y concluir el procedimiento en consulados ubicados en sus naciones de origen, generando incertidumbre entre abogados de inmigración, solicitantes y grupos de apoyo. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró posteriormente el verdadero alcance de la política y señaló que el cambio no impactará a todos los solicitantes, especialmente a aquellos que cumplen con las normas migratorias y reúnen los requisitos establecidos por la ley.

DHS aclara a quiénes no afecta el cambio migratorio

En un comunicado enviado a Telemundo, el DHS explicó que la medida “no tendrá un impacto perceptible en los solicitantes altamente calificados ni en los profesionales calificados que han cumplido con la ley”. Según la agencia, este grupo de extranjeros aporta beneficios económicos y responde al interés nacional de Estados Unidos, por lo que seguirá recibiendo un trato favorable dentro de la discrecionalidad de los oficiales de inmigración.

Los actuales titulares de la Green Card en EE.UU. podrán seguir viviendo y viajando sin modificaciones. | Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOHN MOORE

El DHS también recalcó que la política no afecta a los actuales titulares de la Green Card, quienes pueden seguir viviendo en EE.UU. y viajar libremente sin cambios en su estatus. Además, la agencia defendió que el memorando busca reforzar leyes migratorias de larga data que, según su versión, habían sido debilitadas en administraciones anteriores, con el objetivo de asegurar una correcta evaluación del Ajuste de Estatus.

Qué cambia y qué se mantiene en el proceso de la Green Card

El gobierno explicó que la medida no impide que extranjeros elegibles obtengan la residencia permanente, pero sí podría derivar en que algunos solicitantes deban completar el proceso fuera del país si no cumplen con ciertos criterios. En esos casos, el trámite se realizaría ante el Departamento de Estado en consulados estadounidenses en el extranjero, en lugar de continuar dentro del sistema del USCIS en EE.UU.

Impacto del cambio en la Green Card

Aspecto Lo que aclara el DHS Solicitantes altamente calificados No se verán afectados de forma perceptible Profesionales que cumplen la ley Mantendrán trato favorable bajo discrecionalidad Titulares de Green Card No hay cambios, pueden vivir y viajar normalmente Nuevos solicitantes elegibles Podrán seguir aplicando si califican correctamente Casos específicos Algunos deberán tramitar desde el extranjero Objetivo de la medida Combatir fraude y reforzar discrecionalidad migratoria

El Ajuste de Estatus ha permitido históricamente que personas que ingresaron a EE.UU. con visas temporales puedan solicitar la residencia sin salir del país. Cada año, miles de inmigrantes acceden a este proceso bajo categorías familiares, laborales o educativas, convirtiéndolo en una de las vías más utilizadas para obtener la Green Card.

El ajuste en la Green Card en EE.UU. busca reforzar el control migratorio sin bloquear a quienes califican legalmente. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

El anuncio inicial fue interpretado como un giro significativo en la política migratoria, lo que generó inquietud entre expertos. El abogado de inmigración Charles Kuck calificó la medida como un intento de disuadir a los solicitantes legales. “Esto es simplemente un intento de tratar de limitar y asustar a la gente para que se aleje del proceso de inmigración legal”, señaló, al tiempo que anticipó posibles acciones legales.