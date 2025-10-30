El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido unas nuevas reglas de viaje que está dirigido especialmente a ciudadanos no estadounidenses, incluyendo a aquellos inmigrantes que cuenten con Green Card . Si acostumbras a entrar y salir de este país de manera frecuente, entonces es necesario que leas los siguientes párrafos para que sepas de qué tratan estos cambios.

Debo mencionarte que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de la actual Administración Trump, cuyo propósito es reforzar los controles existentes en la zona fronteriza y disuadir la inmigración ilegal.

Esta iniciativa forma parte de la actual Administración Trump como parte de sus políticas migratorias. (Foto: The Hill)

¿Cuáles son los cambios que implementará el DHS?

Como parte de los nuevos requisitos de viaje del DHS, aquellos inmigrantes que ingresen y salgan de Estados Unidos serán fotografiados por las autoridades migratorias.

Debo precisarte que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ya usa el reconocimiento facial en los aeropuertos, pero esta ‘novedosa’ política pretende que se implemente en todos los puertos de entrada del país norteamericano.

Esto quiere decir que dicha agencia ampliará su proceso actual de fotos y datos en las fronteras terrestres, marítimas y áreas con el propósito de una mayor seguridad en el país y detectar rápidamente la existencia de documentos de viaje fraudulentos.

Ahora, si consideras que esta nueva norma será solo para las personas adultas, los agentes del CBP también implementará la tecnología de reconocimiento facial para menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, quienes actualmente están libres del proceso de control de captura biométrica.

Esta nueva norma consiste en fotografiar a los inmigrantes en todos los puertos de entrada de Estados Unidos. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

¿Cuándo entrará en vigor esta nueva norma?

Según el documento emitido por el DHS, estos cambios iniciarán el 26 de diciembre del 2025. Eso quiere decir que, desde aquella fecha, las autoridades fronterizas fotografiarán a los ciudadanos no estadounidenses en cualquier punto de salida de Estados Unidos.