Poco después de asumir la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin planteó limitar los controles federales sobre pasajeros y carga internacional en aeropuertos situados en estados con políticas de “santuario” que no colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta, presentada a principios de abril y que al principio pasó inadvertida, ha cobrado fuerza y genera alarma: de aplicarse, se cancelarían vuelos en varios aeropuertos clave y las aerolíneas tendrían que redirigirlos. ¿Qué terminales aéreas se verían afectadas? Te lo explicamos a continuación.

Cabe precisar que las alarmas se encendieron, luego de que el nuevo secretario del DHS se reunió con un reducido grupo de ejecutivos de aerolíneas y del sector turístico para informarles que planeaba disminuir el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los principales aeropuertos que brindan servicio a jurisdicciones santuario, dieron a conocer dos personas que mantienen sus identidades en reserva, publicó The Atlantic.

El nuevo secretario del DHS propuso reducir el personal de CBP y limitar controles en aeropuertos de estados con políticas de “santuario”. En la imagen, Mullin pronuncia un discurso durante un evento con motivo de la Semana Nacional de la Policía en la sede del ICE, el 13 de mayo de 2026 en Washington, DC. (Foto: Andrew Harnik/Getty Images/AFP)

¿EN QUÉ AEROPUERTOS REDUCIRÍAN PERSONAL DE CBP?

Según ambas personas, Mullin comunicó a los ejecutivos que los terminales aéreos a los que ya no brindarían apoyo o limitarían los controles federales sobre pasajeros y carga internacional se encuentran en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades, obligándolas a desviar los vuelos a otros destinos. Entre ellos están:

El Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón.

Los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

En una entrevista en Fox News, de hace semanas, el secretario de Seguridad Nacional sugirió evaluar si es adecuado mantener vuelos internacionales en urbes que limitan su apoyo a las normativas migratorias federales, al considerar una contradicción que reciban extranjeros, pero no respalden la aplicación de la ley migratoria en sus territorios.

La salida de personal afectaría pasajeros y carga internacional, y que las aerolíneas tendrían que desviar vuelos a otros aeropuertos (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

¿DESDE CUÁNDO RETIRARÍAN AL PERSONAL DE CBP DE LOS AEROPUERTOS EN LOS ESTADOS SANTUARIO?

Si bien, las dos fuentes no precisaron al medio citado cuándo iniciaría la reducción del personal, lo más seguro es que ocurra después de la Copa Mundial de Fútbol, donde Estados Unidos es una de las sedes; es decir, luego del 19 de julio, fecha que se juega la final.

Aunque el DHS no ha revelado el contenido de las reuniones, un alto funcionario citado por The Atlantic dijo que están analizando varias opciones para presionar a las ciudades santuario. Una de ellas sería restringirá programas migratorios y beneficios federales que administra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

POSICIONES EN CONTRA

De ejecutarse esta medida, los representantes de las aerolíneas y del sector turístico están preocupados por las graves consecuencias económicas.

“Perjudica a las aerolíneas. Perjudica a los aeropuertos. Pero no sé si ejercerá mucha presión sobre las ciudades”, indicó John Rose, analista de riesgos y consultor de la agencia Altour, quien asegura que el plan afectaría también a toda la red aérea estadounidense.

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