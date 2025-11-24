Un reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha generado alerta entre los inmigrantes acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS) . Ahora, la actual administración realizará un análisis integral de las designaciones para determinar si estas se ajustan a los parámetros legales. En los párrafos siguientes, te detallaré cómo se llevará a cabo estas evaluaciones.

Tras participar en una conferencia de prensa en Minnesota, la secretaria del DHS, Kristi Noem, explicó que la intención oficial es aplicar estrictamente la normativa establecida por el Congreso desde que se creó el programa.

Las designaciones se evaluarán de manera individualizada, tanto por país como por persona. El propósito es verificar si se siguen cumpliendo las condiciones bajo las cuales se concedió el beneficio. “Nunca se concibió como un programa de asilo. Siempre se pensó como una medida temporal que se aplicaría tras un incidente. Eso es lo que se evaluará”, declaró Noem.

Kristi Noem comunicó esta nueva medida durante su presencia en el Aeropuerto Internacional de Mineápolis-Saint Paul. (Foto: Alex Brandon / AFP) / ALEX BRANDON

Qué aspectos se evaluarán del TPS, según lo señalado por Kristi Noem

Para otorgar el Estatus de Protección Temporal a un extranjero que reside en Estados Unidos, el DHS evalúa ciertos criterios que imposibilitan el retorno a su país de origen, tales como:

Conflictos armados.

Desastres naturales.

Epidemias y otras situaciones excepcionales que dificultan la reubicación inmediata.

En caso dicho migrante califica para este programa, tendrá la posibilidad de seguir viviendo en el país norteamericano, sin temor a ser expulsado o capturado por agentes de inmigración. Además, puede acceder a un permiso de trabajo y autorización para realizar viajes.

A pesar de los puntos positivos que te mencioné anteriormente, el inmigrante con TPS no puede solicitar su residencia permanente ni reemplaza otros mecanismos migratorios.

Actualmente, los ciudadanos de Venezuela perdieron y/o no accederán al beneficio del TPS. (Crédito: AFP)

Los ciudadanos de estos países no accederán al TPS

El DHS reveló la lista de países que no accederán a este programa, dado que no reúnen las condiciones necesarias para mantener la designación:

Afganistán

Camerún

Nepal

Haití

Honduras

Nicaragua

Venezuela

Siria

Sudán del Sur