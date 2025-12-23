Cuando el gobierno de Estados Unidos dice que te va a dar dinero y un vuelo gratis si “te vas por tu cuenta”, es normal que a más de un inmigrante sin papeles —en barrios latinos de Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York o Miami o en cualquier otro en realidad— se le enciendan las alarmas… y también la curiosidad. Vivir con el miedo constante a una redada de ICE, a que te paren saliendo del trabajo en una construcción, limpiando casas o repartiendo comida, agota a cualquiera y hace que cualquier oferta para “cerrar el capítulo” suene, por lo menos, tentadora.

En los últimos meses, el incentivo económico para la llamada “autodeportación” subió de US$1,000 a US$3,000, y el paquete incluye además un vuelo gratuito al país de origen y la supuesta condonación de algunas multas civiles. Sobre el papel parece una salida rápida y hasta “amable”, pero en migración nada es tan sencillo: esa decisión puede marcar el futuro de familias mexicanas, salvadoreñas, caribeñas o centroamericanas durante años, incluso si algún día quieren regresar de forma legal.

EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA CON REFERENCIAS LATINAS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los inmigrantes indocumentados que se registren antes de que termine 2025 a través de la aplicación CBP Home pueden recibir US$3,000 y un vuelo pagado para regresar a su país. Para muchos latinos, esto suena a “por fin una salida sin bronca”, y el gobierno asegura que se perdonan ciertas multas civiles por no haber salido del país a tiempo, algo que más de uno entiende como “me limpio el récord y ya”.

Pero aquí viene el detalle que casi nadie te explica en los grupos de WhatsApp, en la iglesia o en la charla de sobremesa: para acceder al programa tienes que registrarte formalmente ante el gobierno federal. Eso significa que tus datos personales, migratorios y biométricos quedan guardados en los sistemas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del DHS, y ese historial no se borra con el tiempo ni desaparece solo porque ya no estás dentro de Estados Unidos, vivas hoy en el Este de Los Ángeles, en el sur de Florida o en el área de Nueva York–Nueva Jersey.

CONSECUENCIAS MIGRATORIAS ATERRIZADAS EN LA VIDA DIARIA

Uno de los golpes más duros de la “autodeportación” es el castigo migratorio. Dependiendo de cuánto tiempo hayas vivido sin estatus legal en Estados Unidos —quizá años trabajando en restaurantes, en el campo o cuidando niños— puedes enfrentar un castigo de tres o diez años sin poder volver a entrar, y en situaciones más graves, una prohibición prácticamente permanente. En la práctica, eso puede hacer casi imposible que vuelvas a pisar suelo estadounidense, incluso con visa o residencia, aunque tengas familia ciudadana en ciudades con gran población hispana.

A esto se suma un impacto silencioso que muchas personas no ven al principio: tus oportunidades futuras en Estados Unidos, el país donde tantos latinos han levantado su vida. Salir del país bajo un esquema de “autodeportación” puede pesar mucho cuando más adelante quieras solicitar una visa de turista para volver a visitar a tu familia, una visa de trabajo o la residencia porque tus hijos nacieron en Miami o San Diego; no es un “no” automático, pero queda como un antecedente serio en tu expediente.

COMUNIDAD, JUVENTUD LATINA Y DECISIONES DE FUTURO

El DHS también ofrece hasta US$2,500 adicionales para adolescentes inmigrantes que acepten regresar a sus países de origen. Esto preocupa especialmente en comunidades latinas, donde defensores de derechos humanos temen que muchos jóvenes tomen decisiones apresuradas, empujados por la urgencia económica de sus familias o por el miedo a ICE, sin medir cómo eso puede afectar sus estudios, su entrada a la universidad o sus oportunidades laborales a largo plazo.

Aunque el gobierno presume que decenas de miles de personas han usado la app CBP Home y que millones han salido del país, no ha explicado con claridad cuántos inmigrantes recibieron realmente el dinero ni en qué condiciones exactas. Esa falta de transparencia alimenta la desconfianza en comunidades hispanas que viven en los grandes centros urbanos de Estados Unidos, donde la experiencia de “irse” o “quedarse” se discute todos los días en la mesa de la casa, en la peluquería latina o a la salida de la iglesia.

CERRAR O NO CERRAR EL CAPÍTULO EN EE. UU.

Al final del día, esos US$3,000 pueden ayudar a pagar deudas en una casa en Los Ángeles, mandar remesas a la familia en México, Centroamérica o el Caribe, o cubrir una emergencia en cualquier ciudad donde vive la diáspora latina, pero no alcanzan para compensar las consecuencias migratorias que se quedan pegadas a tu nombre. “Autodeportarse” no es solo tomar un vuelo de regreso: es una decisión que puede cerrar puertas durante años o incluso para siempre, no solo para ti, sino también para tu pareja, tus hijos nacidos en Estados Unidos o tus futuros planes de regresar a esas mismas comunidades latinas donde hoy vives.

Por eso, antes de aceptar cualquier oferta que suene demasiado buena, es clave informarse bien, hablar con un abogado especialista de confianza o con organizaciones comunitarias latinas que dan asesoría gratis o a bajo costo. En temas migratorios, la diferencia entre decidir con calma y firmar bajo presión puede ser la diferencia entre una salida temporal y un adiós definitivo al país donde millones de hispanos han construido su hogar, su trabajo y sus sueños.

