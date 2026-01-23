Si eres un extranjero que se encuentra de manera irregular en Estados Unidos y ya estás cansado de esconderte o de huir cuando ves a los agentes del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), existe una opción para que regreses a tu país de origen sin necesidad de ser detenido; por el contrario, si decides autodeportarte podrías recibir como incentivo US$2,600, entre otros beneficios. En esta nota te detallamos en qué consiste esta alternativa y qué incluye el programa que está ofreciendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

UN INCENTIVO PARA LOS INMIGRANTES QUE DECIDAN AUTODEPORTARSE

A través de un comunicado, DHS anunció la medida que beneficiaría a los inmigrantes que deciden autodeportarse, la cual calificó como “una oportunidad histórica” para los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos”.

“Si usted está aquí ilegalmente, utilice la aplicación CBP Home para tomar el control de su salida y reciba apoyo financiero para regresar a su país de origen. Si no lo hace, estará sujeto a multas, arresto, deportación, y nunca se le permitirá regresar. Si está en este país como ilegal, autodepórtese ahora y conserve su oportunidad de regresar potencialmente de la manera legal y correcta”, señaló Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.

Entre los beneficios que te ofrecen por autodeportarte están: un viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de US$2,600 para facilitar tu viaje de regreso a tu país de origen u otra nación en la que tengas estatus legal.

¿CÓMO OBTENER LOS BENEFICIOS DE AUTODEPORTACIÓN?

Para participar, los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos deben utilizar la aplicación CBP Home, donde deben registrar su intención de salir voluntariamente de EE.UU. Vale precisar que dicha app ha sido rediseñada para hacer más fácil la autodeportación. Las principales actualizaciones incluyen:

Cuestionario simple

Recopilación de datos simplificada (solamente con datos esenciales).

Diseño que respeta la privacidad, pues no es necesario ingresar Número de Extranjero u otros identificadores personales.

PASOS PARA UTILIZAR LA APLICACIÓN CBP HOME

Si eres un extranjero que está ilegalmente en Estados Unidos, pero que ha decido salir voluntariamente del país norteamericano, sigue los siguientes pasos.

Paso 1: Descarga la aplicación móvil CBP Home (por App Store o por Google Play)

Paso 2: Selecciona tu idioma

Paso 3: Completa la información requerida, incluyendo tu país de ciudadanía. Proporciona una dirección de correo electrónica y un número de teléfono para que te contacten.

Paso 4: Tómate una foto actual para verificar tu identidad.

Paso 5: Si corresponde, añade familiares adicionales.

Paso 6: Verifica tu información para asegurarte que sea correcta.

Paso 7: Envía la solicitud a través de CBP Home.

Si deseas recibir información adicional, consulta en CBP Home: Envíe su Intención de Salida - Guía de Referencia Rápida proporcionada por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

LA INFORMACIÓN QUE NECESITARÁS PARA REGISTRARTE EN CBP HOME

Al notificar su intención de salir a través de la aplicación CBP Home, los extranjeros deberán proporcionar:

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

País de ciudadanía

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Una autofoto o “selfie” clara.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR?

Utilizar la aplicación CBP Home para autodeportarse ofrece los siguientes incentivos para los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos:

Un bono de salida de US$2,600. Se proporcionará una vez que se confirme, a través de la aplicación, que el regreso se ha completado.

Se proporcionará una vez que se confirme, a través de la aplicación, que el regreso se ha completado. Asistencia de viaje. Por ejemplo, se les facilitará los arreglos de viajes para sus hijos o su familia extendida, u obtener documentos válidos de viaje. La salida estimada será dentro de 21 días posteriores a la aprobación.

Por ejemplo, se les facilitará los arreglos de viajes para sus hijos o su familia extendida, u obtener documentos válidos de viaje. La salida estimada será dentro de 21 días posteriores a la aprobación. Condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.

Salir voluntariamente puede mejorar las opciones de inmigración futura.

No se considera una prioridad para acciones de control de ley, detención y deportación por parte de ICE. Una vez que los extranjeros que están ilegalmente en EE.UU. notifiquen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para tomar de medidas de ley, su detención o remoción antes de su salida programada.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA LOS INCENTIVOS?

Extranjeros que no son delincuentes, pero están en condición de ilegalidad en Estados Unidos y que tuvieron un encuentro con CBP, ya sea en un puerto de entrada o entre puertos de entrada.

Personas con permisos categóricos, cuya presencia legal en Estados Unidos ha expirado o expirará pronto.

Extranjeros cuyo Estatus de Protección Temporal haya finalizado.

¿QUÉ HAGO SI ESTOY EN EE.UU. ILEGALMENTE Y DESEO REGRESAR A CASA, PERO NO REÚNO LOS REQUISITOS?

DHS podría ampliar su elegibilidad en el futuro. Se recomienda a los extranjeros ilegales que aún no son elegibles para CBP Home y requerirán asistencia comunicarse con la embajada o consulado de su país de origen para obtener ayuda para regresar a su país.

¿SOY ELEGIBLE SI ESTOY EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE INMIGRACIÓN?

Si tienes un caso pendiente ante un tribunal de inmigración, todavía puedes participar en la autodeportación voluntaria a través de CBP Home. DHS presentará una moción ante el tribunal de inmigración para desestimar su caso.

Los posibles participantes deben consultar con un abogado de inmigración o asesor legal antes de indicar su intención de autodeportarse.

