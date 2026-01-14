El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó una decisión que impacta de lleno a miles de familias migrantes en Estados Unidos y que vuelve a colocar la política migratoria en el centro del debate. El Gobierno federal anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de un país que durante décadas ha sido considerado elegible por razones humanitarias. La medida, difundida oficialmente por voceros de la Casa Blanca y respaldada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), establece una fecha límite clara para abandonar el país, lo que ha generado incertidumbre, preocupación y reacciones encontradas en comunidades migrantes, organizaciones civiles y líderes políticos, especialmente en estados con alta concentración de población extranjera.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este martes en la red social X que la Administración de Donald Trump pondrá fin al TPS para los inmigrantes de Somalia. Poco después, el propio USCIS reforzó el anuncio al señalar que “los ciudadanos somalíes con TPS deben abandonar Estados Unidos antes del 17 de marzo de 2026”, marcando así el cierre definitivo de este beneficio migratorio para ese país.

Estados Unidos concede el Estatus de Protección Temporal a ciudadanos de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que hacen inseguro su retorno. En el caso de Somalia, este estatus fue otorgado por primera vez en 1991, en medio de una grave crisis política y humanitaria, y desde entonces ha sido renovado en múltiples ocasiones a lo largo de más de tres décadas.

No obstante, la Administración republicana ha intensificado su estrategia para endurecer la inmigración procedente de ciertos países de África, América Latina y Medio Oriente. En las últimas semanas, Donald Trump ha puesto especial atención en la comunidad somalí, a la que ha acusado de “destruir Estados Unidos” y sobre la cual ha afirmado que “deberían irse de aquí”, declaraciones que han provocado fuertes críticas por su tono y generalización.

La tensión también se ha reflejado en Minnesota, hogar de una de las comunidades somalíes más grandes del país. Allí, la Casa Blanca arremetió contra este grupo tras un escándalo por un supuesto fraude en ayudas sociales, en el que varios de los acusados eran ciudadanos de origen somalí, un episodio que el Gobierno ha utilizado como argumento dentro de su discurso migratorio.

Fox News fue el primer medio en adelantar la información sobre el fin del TPS. En declaraciones a esa cadena, la secretaria del DHS, Kristi Noem, fue contundente al afirmar que “temporal significa temporal”. Según explicó, las condiciones actuales en Somalia “han mejorado hasta el punto de que ya no cumplen con los requisitos legales para el Estatus de Protección Temporal”. Además, sostuvo que permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan en EE.UU. “va en contra de nuestros intereses nacionales” y remarcó que la prioridad del Gobierno es “priorizar a los estadounidenses”.

NBC News informó que se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios adicionales sobre la decisión. Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que el fin del TPS podría dejar a miles de personas en riesgo de deportación, pese a llevar años, e incluso décadas, viviendo, trabajando y formando familias en Estados Unidos.

El propio Trump ya había generado polémica meses atrás al referirse a Somalia y a otros países como “lugares infernales”, quejóndose de que Estados Unidos “siempre acoge a personas de países que son un desastre”. En ese mismo mitin utilizó expresiones despectivas para describir la situación del país africano, comentarios que volvieron a encender el debate sobre el rumbo y el tono de la política migratoria actual.

Con el 17 de marzo de 2026 como fecha límite, miles de inmigrantes somalíes enfrentan ahora un escenario de alta incertidumbre, en un contexto político cada vez más tenso y con una política migratoria que vuelve a dejar claro que el TPS no es un estatus permanente en Estados Unidos.

