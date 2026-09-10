El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) vuelve a generar controversia por la forma en que comunica su ofensiva contra los conductores comerciales extranjeros. Esta vez, el organismo quedó en el centro de las críticas luego de difundir en X un afiche creado con inteligencia artificial (IA), inspirado visualmente en la popular franquicia “Transformers”, que estaba dirigido a un camionero de origen indio identificado como “Mr. Singh”. La publicación apareció en medio de un mayor escrutinio sobre los conductores inmigrantes que trabajan en el transporte de carga y posteriormente fue retirada de la plataforma, aunque el mensaje que contenía ya había generado reacciones entre comunidades que tienen una importante presencia en esta industria.

¿Qué decía el polémico afiche de DHS contra los camioneros?

La imagen difundida por DHS utilizaba una estética similar a la de “Transformers” para representar su mensaje contra los conductores extranjeros. El afiche estaba dirigido específicamente a un camionero identificado como Singh y contenía una frase que ha provocado indignación entre estadounidenses de origen indio y miembros de la comunidad sij y punyabí.

El mensaje decía: “America for Americans. Get off our roads, you don’t know how to drive, Mr Singh”, que puede traducirse como: “Estados Unidos para los estadounidenses. Sal de nuestras carreteras, no sabes conducir, señor Singh”.

La referencia a “Mr. Singh” ocurre en el contexto del caso de Jashanpreet Singh, un camionero de origen indio de 21 años que fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en un accidente ocurrido el 22 de octubre de 2025 en una autopista del sur de California, donde murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas.

Tras el accidente, ICE emitió una orden de arresto contra Singh, cuyo caso fue utilizado por la administración de Donald Trump para respaldar nuevas restricciones dirigidas a conductores inmigrantes con licencias comerciales, pese a que Singh contaba con un permiso de trabajo que le permitió obtener su licencia en California.

El post de DHS en la plataforma X hacía referencia al caso del camionero Jashanpreet Singh. Luego fue retirado. | Crédito: X @DHSgov

¿Por qué el mensaje genera preocupación entre los camioneros inmigrantes?

La polémica adquiere una dimensión mayor debido a la importante presencia de estadounidenses de origen indio, así como de las comunidades sij y punyabí, dentro del sector del transporte de carga en Estados Unidos.

Organizaciones de defensa de los sijs estiman que los conductores sij representan aproximadamente el 20% de los camioneros del país, por lo que un mensaje dirigido contra un conductor identificado como Singh puede ser interpretado como una referencia que trasciende a una sola persona.

La industria del transporte por carretera cuenta desde hace años con trabajadores provenientes de distintas comunidades inmigrantes. Por ello, el afiche de DHS generó cuestionamientos sobre el lenguaje utilizado por una agencia federal al referirse a los conductores extranjeros.

La Casa Blanca intensifica su ofensiva migratoria y pone en la mira a conductores con licencias CDL. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

¿DHS retiró la publicación de X?

Sí. La publicación de DHS en X que contenía el polémico afiche fue retirada posteriormente de la plataforma. La eliminación se produjo después de que la imagen y el mensaje provocaran reacciones y cuestionamientos.

La controversia ocurre además en un contexto de mayores controles sobre los conductores comerciales extranjeros en Estados Unidos. Esto ha colocado a los camioneros inmigrantes y sus licencias comerciales entre los grupos que siguen con atención las nuevas medidas impulsadas por las autoridades federales.