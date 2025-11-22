Siempre que se acerca el Día de Acción de Gracias, existe una gran preocupación: creer que ya tenemos todo listo y, a última hora, darnos cuenta de que olvidamos algún ingrediente clave. Por eso, cada año es importante averiguar con tiempo cuáles supermercados en Estados Unidos realmente abren durante el feriado, porque no todas las cadenas mantienen operaciones ese día.

La buena noticia es que, aunque muchos comercios cierran por completo, varias cadenas importantes sí abrirán con horarios especiales o reducidos. Así que, si necesitas hacer una compra rápida o resolver una emergencia en la cocina, te cuento lo más importante que debes tener en cuenta para este Thanksgiving 2025.

Supermercados como Walmart no abrirán el Día de Acción de Gracias para que sus empleados descansen y pasen un buen momento junto a sus familias (Foto: Walmart)

SUPERMERCADOS QUE ESTARÁN ABIERTOS EN EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Kroger

Kroger confirmó que tendrá abiertas la mayoría de sus tiendas, aunque con horarios reducidos. Como cada sucursal maneja su propio horario, lo más práctico es verificar la información directamente en su sitio web antes de salir.

Albertsons

Para quienes viven en el noroeste del país, Albertsons será otra alternativa disponible. Empleados de la cadena comentaron que las tiendas abrirán, pero con un horario más corto de lo habitual, algo típico en este tipo de festivos. La empresa suele publicar los horarios exactos poco antes del feriado, aunque si prefieres evitar la incertidumbre, puedes llamar directamente a la sucursal más cercana.

Ralphs

Si te encuentras en zonas donde opera Ralphs, también tendrás una opción confiable. Esta cadena —que forma parte del mismo grupo de Kroger— abrirá la mayoría de sus tiendas hasta las 10:00 p.m., lo cual es bastante conveniente si surge un imprevisto nocturno. Eso sí, las farmacias dentro de las tiendas permanecerán cerradas durante todo el día.

Piggly Wiggly

La histórica Piggly Wiggly también abrirá en gran parte de sus sucursales. Aquí sí hay que estar atento, porque los horarios varían mucho según la ubicación: algunas tiendas cerrarán al mediodía y otras un poco más tarde. La información suele publicarse en las páginas de Facebook de cada sucursal, así que conviene revisar ahí.

HEB

Si vives en Texas, seguramente dependes de HEB en feriados como este. La cadena ya adelantó que abrirá solo por la mañana, de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. Además, ofrecerá recogida en la banqueta de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y entregas a domicilio hasta las 11:00 a.m. Ten en cuenta que las farmacias no operarán.

Dollar General

A veces, para resolver un olvido de última hora, Dollar General puede ser más que suficiente. Este año, varios de sus locales mantendrán su horario habitual, aunque algunos podrían cerrar más temprano, como ha ocurrido antes. La cadena no publica horarios festivos online, así que aquí no queda más que preguntar directamente en tienda.

Meijer

Otra opción es Meijer, que tradicionalmente opera de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en Acción de Gracias. Aunque el horario exacto para este 2025 aún no se anunció, la cadena suele confirmarlo pocos días antes. En años anteriores ofreció servicios como entregas desde las 8:00 a.m. y recogidas hasta media tarde.

Sprouts Farmers Market

Si buscas productos frescos el mismo día del feriado, Sprouts Farmers Market será una buena alternativa. Todas sus tiendas manejarán un horario uniforme de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., ideal para quienes necesitan comprar frutas, verduras o ingredientes naturales sin dejar todo para última hora.

Wegmans

En el caso de Wegmans, los horarios dependen mucho de la región, pero empleados han comentado que las tiendas cerrarán alrededor de las 4:00 p.m.. Ten en cuenta que algunos departamentos, como cafeterías y farmacias, no abrirán ese día.

Whole Foods

Por último, Whole Foods también operará con horarios modificados, que varían según la ubicación. Algunas tiendas solo abrirán por la mañana y otras podrían cerrar por completo. En días previos al feriado, muchas sucursales extenderán su cierre hasta las 10:00 p.m., lo cual es útil si quieres adelantar compras antes del caos del Día de Acción de Gracias.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!