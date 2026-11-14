Cada vez falta menos para el Día de Acción de Gracias, que este 2026 se celebra el 26 de noviembre, y muchas familias ya hacen cuentas para preparar la cena sin exceder su presupuesto. Entre el pavo, los acompañamientos y el postre, encontrar una opción que alcance para todos los invitados puede convertirse en un desafío. Por eso, antes de hacer las compras, conviene comparar no solo el precio total, sino también las porciones, los productos incluidos y las condiciones de cada promoción. Si buscas ahorrar en esta nota revisamos las ofertas de Lidl, Aldi, Walmart, Sam’s Club y otros supermercados para que sepas dónde cuesta menos y qué incluye cada propuesta.

No todas las ofertas de Acción de Gracias rinden igual (Foto: Pexels)

¿QUIERES AHORRAR EN ACCIÓN DE GRACIAS? COMPARA ESTAS CENAS

A continuación, te presentamos una tabla comparando los precios, al 13 de noviembre, para las cenas de Acción de Gracias. Cabe precisar que las canastas no contienen exactamente los mismos productos ni requieren el mismo trabajo de preparación, publicó NBC DFW.

Minorista Precio anunciado Personas Costo por persona Condiciones o diferencias principales Lidl US$34,40 Hasta 10 US$3,44 Requiere Lidl Plus y escanear la app.

Vigente del 11 al 25 de noviembre.

El cálculo incluye un pavo de hasta 14 libras. Aldi US$38,74, anunciado como “menos de US$39” Hasta 10 Aproximadamente US$3,87 No exige cupones, tarjeta de fidelidad ni membresía.

Incluye un pavo de 16 libras e ingredientes para acompañamientos y pastel de calabaza. Sam’s Club Aproximadamente US$158,38 Hasta 16 Aproximadamente US$9,90 Paquete Member’s Mark más amplio, con pavo y jamón, además de acompañamientos, aperitivos y postres.

Es una oferta de club de membresía. Walmart US$35 10 US$3,50 Canasta de 26 artículos, con pavo Butterball, acompañamientos e ingredientes para postre.

Disponible en tiendas y en línea hasta el 24 de diciembre. Target US$30 6 US$5 Incluye un pavo Butterball de hasta 10 libras y acompañamientos.

Oferta del 8 al 29 de noviembre. Costco US$199,99 8 Aproximadamente US$25 Cena preparada Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner anunciada en línea.

El descuento está previsto hasta el 30 de noviembre, sujeto a existencias.

La cena más barata es...

Entre Sam’s Club, Aldi y Lidl, Lidl ofrece la canasta de Acción de Gracias más barata de las anunciadas para 2026: US$34,40 para hasta 10 personas, equivalentes a US$3,44 por comensal. La promoción exige ser miembro de Lidl Plus y escanear la aplicación al pagar; está vigente del 11 al 25 de noviembre, hasta agotar existencias, precisa su sitio web.

Ahora, si incluimos otros minoristas, hay que distinguir entre el desembolso total y el costo por persona: Target anuncia una cena de US$30, pero para seis personas; Walmart ofrece una de US$35 para diez. Por tanto, Target cuesta menos en caja, pero Lidl resulta más económico por comensal entre esas tres opciones.

¿Qué revisar antes de comprar la oferta de Lidl?

Antes de comprar la oferta de Lidl para Acción de Gracias que cuesta US$34,40, debes tener presente estas condiciones específicas:

El pavo incluido debe pesar como máximo 14 libras; uno más pesado aumenta el total.

Debes comprar los productos y cantidades definidos para la canasta.

No incluye impuestos ni cargos estatales o locales.

Excluye pedidos mediante servicios de entrega de terceros.

Se limita a un pavo de la promoción por cuenta Lidl Plus y está sujeto a disponibilidad.

Importante: la oferta vigente estará vigente hasta el 25 de noviembre.

La promoción de Lidl estará disponible hasta el 25 de noviembre, sujeta a existencias (Foto: Photowoods / Pixabay)