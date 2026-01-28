En medio del intenso frío causado por la megatormenta invernal Fern en Estados Unidos, millones de personas ponen sus esperanzas respecto al clima en Phil, un roedor de la familia Sciuridae, que “pronostica” si las temperaturas bajo cero continuarán por algunas semanas más o se detendrán. Este suceso ocurre en el Día de la Marmota, un evento que congrega a una gran cantidad de gente en Pensilvania para saber si el invierno llegará a su fin pronto. Pero ¿qué es exactamente esta tradición y por qué la sombra de ese pequeño animal es tan esperada? A continuación, todo lo que necesitas saber.

¿QUÉ ES EL DÍA DE MARMOTA Y CUÁNDO SE CELEBRA?

El Día de la Marmota es una tradición popular de Estados Unidos y Canadá que se celebra cada 2 de febrero para “predecir” el fin del invierno. Se basa en el comportamiento biológico de una marmota al salir de su madriguera. Vale precisar que esta fecha marca aproximadamente la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, publica Wikipedia.

Para el día principal, miles de personas viajan a la pequeña ciudad de Punxsutawney, Pensilvania, la cual se transforma en la “Capital mundial del clima”. Una vez ahí, se dirigen a la famosa colina boscosa de Gobbler’s Knob, que es el hogar a Phil, la marmota que atrae a los aficionados una vez al año en febrero.

¿Phil ve su sombra? Lo que juega en contra (y a favor) en el Día de la Marmota 2026 (Crédito: Imagen generada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ LA SOMBRA DE PHIL ES TAN ESPERADA?

Según la creencia, si la marmota sale, ve su sombra (porque está soleado) y se vuelve a meter, significa que el invierno durará seis semanas más; pero si no ve su sombra (porque está nublado) y permanece fuera, significa que la primavera llegará pronto.

Cabe destacar que no existe evidencia científica que respalde por completo que la predicción de un animal sobre el clima sea exacta. Sin embargo, los defensores del Día de la Marmota plantean que el pronóstico del roedor tiene una precisión de entre un 75% y un 90%. En tanto, un estudio canadiense de trece ciudades en los pasados 30 a 40 años establece que el índice de aciertos está a un nivel del 37%. Por su parte, informes de la National Climatic Data Center han establecido que la precisión global de la predicción está alrededor de un 39%.

¿QUÉ ACTIVIDADES HAY POR EL DÍA DE LA MARMOTA?

Aunque no es un feriado federal, millones de estadounidenses sintonizan el Día de la marmota para ver si Phil ve su sombra. Mientras se espera ese momento, se realizan algunas actividades como una ceremonia para que los espectadores puedan ingresar. La entrada es desde las 3:30 a.m.

Por su parte, el Club de la Marmota de Punxsutawney celebra con fuegos artificiales, actuaciones y espectáculos antes y después de la predicción, y banquetes.

El Día de la Marmota se celebra a inicios de febrero (Foto: U.S. Consulate Monterrey / Facebook)

ORIGEN DEL “DÍA DE LA MARMOTA”

La celebración, muy popular en Estados Unidos, es una mezcla de varias tradiciones ancestrales que van desde Europa hasta América del Norte.

Fiesta de la Candelaria: el 2 de febrero, el mundo cristiano festeja la Candelaria, que marca la presentación de Jesús en el templo y la bendición de las velas. Estas luces también se relacionaban con la llegada de la primavera.

el 2 de febrero, el mundo cristiano festeja la Candelaria, que marca la presentación de Jesús en el templo y la bendición de las velas. Estas luces también se relacionaban con la llegada de la primavera. Tradiciones germánicas: los pueblos germánicos relacionaban el comportamiento de animales como tejones o erizos para predecir el clima. La tradición llegó a Norteamérica con colonos alemanes.

los pueblos germánicos relacionaban el comportamiento de animales como tejones o erizos para predecir el clima. La tradición llegó a Norteamérica con colonos alemanes. Popularización en Estados Unidos: el asentamiento de colonos en Pensilvania hizo que el estado se vuelva la sede de la festividad.

EL PRIMER PRONÓSTICO DE PHIL

En 1887, cuando debutó como pronosticador oficial de marmotas para todo el país, Phil vio su sombra. Su primera predicción de seis semanas más de invierno fue acertada en algunas regiones, pero falló en varias otras.

Según la Revista Meteorológica Mensual de febrero de 1887:

El noreste, la región de los Grandes Lagos y el oeste registraron temperaturas muy por debajo de lo normal.

Los estados del sureste y del Golfo registraron temperaturas muy por encima de lo normal durante el mes.

El noreste, la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el sureste registraron temperaturas muy por debajo de lo normal.

Las zonas al oeste del valle del río Misisipi registraron temperaturas superiores a lo normal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!