Este 12 de diciembre, millones de mexicanos que residen en Estados Unidos no desaprovecharán la ocasión para honrar a la Virgen de Guadalupe , a pesar de que estén lejos de su país natal. Si bien la mayoría realiza un altar para honrar a la Morenita del Tepeyac , existen misas, procesiones y verbenas en distintas localidades del territorio americano. Si estás interesado en participar, te mostraré dónde podrás encontrarlas.

Aunque puedas imaginar que el culto hacia la venerada imagen de María se celebra solamente en México, ya que la tradición surge en este país, lo cierto es que ha sido capaz de traspasar fronteras, festejándose en distintos países de América, incluido Estados Unidos.

Desde Texas hasta Illinois, estas son algunas de las ciudades que acostumbran a cantarle las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe y donde se desarrollan diversos eventos para conmemorar su presencia. Presta atención.

En qué estados de EE.UU. se celebrará el Día de la Virgen de Guadalupe

Texas

En la ciudad de Dallas, ya se iniciaron las celebraciones desde el 3 de diciembre en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. De residir aquí, aún tienes la oportunidad de celebrar esta importante tradición mexicana, ya que durará hasta el viernes 12 del mes mencionado. A continuación, te comparto el horario (hora local) de la última fecha:

A las 6:00 a.m.: se cantarán las Mañanitas.

se cantarán las Mañanitas. A las 7:00 a.m.: se celebrará misa en español.

se celebrará misa en español. Al mediodía: se ofrecerá una misa en inglés.

se ofrecerá una misa en inglés. A las 7:00 p.m.: se realizará una misa de clausura bilingüe.

se realizará una misa de clausura bilingüe. A las 8:00 p.m.: se bendice y se distribuye flores, uno de los gestos más simbólicos más apreciados por las familias.

Arizona

Para el viernes 12 de diciembre, distintas iglesias situadas en Phoenix realizarán un homenaje hacia la Virgen de Guadalupe a lo largo del día. Entre las principales son:

Parroquia de San Agustín

San Mateo

El Inmaculado Corazón de María

La Catedral de los Santos Simón y Judas

St. Mary Basilica (231 N. 3rd. St. Phoenix)

San John Vianney (800 W. Loma Linda Blvd. Goodyear)

Queen of Peace (30 W. 1st., Mesa)

San Juan Diego Parish (3200 S. Cooper Rd., Chandler)

San Mary’s Parish (230 Galveston St., Chandler)

En Flagstaff, la Parroquia de San Francisco de Asís tiene programadas varias actividades especiales para este viernes. Las celebraciones matutinas incluyen una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe a las 6:30 a.m. en la Capilla, seguida por la misa diaria regular a las 8:15 a.m.

En caso residas en Tucson, estás invitado a participar en las celebraciones este 12 diciembre. La jornada comenzará con una procesión a las 5:30 p.m. (hora local), la cual partirá para que culmine en la iglesia St. Joseph, 215 S. Craycroft Rd. Posteriormente, a las 6:00 (hora local) se llevará a cabo una misa especial en St. Augustine Cathedral.

California

En la ciudad de Santa Ana, se presencia un espectáculo de luces en honor a la madre del pueblo mexicano. Desde hace tres décadas, el altar creado por Luis Cantabrana ha sido el punto perfecto para la devoción; conformado por aproximadamente 10,000 luces y cubierto de flores. Este monumento atrae a miles de fieles que se congregan para orar, cantar y celebrar.

Aunque el ciclo final del rosario culmina con una gran celebración en la noche de este jueves, la decoración festiva podrán apreciarla hasta el 1 de enero del 2026.

Illinois

En la ciudad de Chicago, la presencia de nieve y bajas temperaturas no fueron impedimento para que los devotos honren la imagen de la Morenita de Tepeyac. Los fieles realizaron una mini procesión para agradecer y realizar peticiones; además, asistieron al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Des Plaines.

¿Cuál es el origen del Día de la Virgen de Guadalupe?

El Día de la Virgen de Guadalupe conmemora una de las tradiciones católicas más importantes de América Latina. Su origen se remonta a 1531, cuando la Virgen María se habría aparecido en varias ocasiones al indígenas Juan Diego en el cerro de Tepeyac, cerca de la Ciudad México. Según el relato, la Virgen se identificó como la Madre de Dios y solicitó la construcción un templo, dejando su imagen plasmada en la tilma de este hombre.

