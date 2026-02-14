Este lunes 16 de febrero se conmemora el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Al tratarse de un feriado federal, las oficinas del gobierno, los tribunales y los servicios gubernamentales no esenciales permanecen cerrados. Aunque muchos trabajadores del sector comercial descansan, no todas las empresas están obligadas a otorgar a sus empleados el día libre. Por esta razón, te damos a conocer qué estará abierto y qué permanecerá cerrado en Texas durante esta fecha festiva. El propósito de esta nota es para que puedas anticipar tus trámites y actividades, evitar contratiempos y no llegues a un lugar para encontrarlo cerrado.

El Día de los Presidentes, conocido oficialmente como el Cumpleaños de Washington, honra el natalicio de George Washington y se celebra el tercer lunes de febrero de cada año. Con el tiempo, la fecha se amplió para reconocer también a otros mandatarios, incluido Abraham Lincoln, nacido el 12 de febrero.

Qué trámites podrás hacer y cuáles no por el Día de los Presidentes en Texas (Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando la IA de Gemini)

¿QUÉ ABRIRÁ Y QUÉ ESTARÁ CERRADO EN EL DÍA DE LOS PRESIDENTES EN TEXAS?

Este lunes 16 de febrero de 2026 es feriado federal por el Día de los Presidentes (Presidents Day), así que en Texas se aplica, en general, la misma lógica que en el resto de Estados Unidos.

Lo que estará cerrado en Texas

Oficinas federales: incluidas agencias federales en Texas.

incluidas agencias federales en Texas. Oficinas estatales: está registrado en su calendario oficial de Texas.

está registrado en su calendario oficial de Texas. Oficinas de condado y muchas alcaldías/“city offices”: los municipios texanos cerrará sus oficinas administrativas ese día.

los municipios texanos cerrará sus oficinas administrativas ese día. Bancos: la mayoría de las instituciones bancarias como Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Wells Fargo, Chase, M&T Bank KeyBank y CitiBank no operan en el Día de los Presidentes.

la mayoría de las instituciones bancarias como Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Wells Fargo, Chase, M&T Bank KeyBank y CitiBank no operan en el Día de los Presidentes. Servicio postal (USPS): no hay reparto regular de correo ni atención en ventanilla el 16 de febrero.

no hay reparto regular de correo ni atención en ventanilla el 16 de febrero. Bibliotecas públicas y algunos servicios locales (centros comunitarios, oficinas de servicios públicos presenciales): normalmente cierran en feriado federal, por lo que cada ciudad lo confirma en sus avisos.

Lo que estará abierto en Texas

Empresas privadas y oficinas no gubernamentales: muchas funcionan con normalidad porque el feriado federal no obliga a los empleadores privados a cerrar.

muchas funcionan con normalidad porque el feriado federal no obliga a los empleadores privados a cerrar. UPS y FedEx: sus operaciones y entregas regulares se mantendrán.

sus operaciones y entregas regulares se mantendrán. Tiendas, supermercados y centros comerciales: la mayoría de las cadenas minoristas y malls abren en feriado.

la mayoría de las cadenas minoristas y malls abren en feriado. ​Restaurantes, gasolineras y servicios esenciales: operan con normalidad, a menos que cada negocio decida no hacerlo.

Para tener en cuenta: Las entregas de UPS SurePost y UPS Mail Innovations experimentarán un retraso de un día debido al cierre de USPS.

El Día de los Presidentes 2026 en EE.UU. es un feriado federal que provoca el cierre de oficinas del gobierno y agencias clave. | Crédito: Freepik

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Revisa la web o redes de tu ciudad o condado en Texas para confirmar si el ayuntamiento, bibliotecas y otros servicios locales estarán abiertos.

Verifica horarios específicos de tu banco y colegio, porque algunos distritos escolares o instituciones privadas pueden optar por dar o no el día libre, aunque la pauta general sea cerrar escuelas públicas.

