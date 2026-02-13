El Día de los Presidentes es uno de los primeros fines de semana largos del año en Estados Unidos, y en California muchos lo aprovechan para hacer de todo: desde adelantar pendientes, ir de compras con la familia, manejar por la I‑5 hacia la playa o el desierto, hasta simplemente descansar un lunes sin tráfico pesado camino al trabajo o a la escuela. Si vives en zonas como Los Ángeles, el Valle Central, el Área de la Bahía o San Diego, sabes que estas fechas pueden cambiar por completo la rutina: algunas oficinas cierran, los bancos no atienden en ventanilla, pero los malls siguen llenos y las tiendas lanzan ofertas especiales que muchas familias hispanas aprovechan para ahorrar unos dólares extra. Por eso, vale la pena revisar con anticipación qué se mantiene abierto y qué no, porque, aunque se trata de un feriado federal, en el estado la mayoría de la actividad comercial continúa casi con normalidad, mientras el gobierno y varios servicios oficiales hacen una pausa.

En 2026, el Día de los Presidentes se celebra el lunes 16 de febrero, como siempre en el tercer lunes del mes. A nivel federal, la festividad sigue llamándose oficialmente “Cumpleaños de Washington” (Washington’s Birthday), pero en la vida diaria casi todos la conocemos como Presidents Day o Día de los Presidentes, y suele asociarse también con la figura de Abraham Lincoln, cuyo cumpleaños es el 12 de febrero.

El Día de los Presidentes 2026 en EE.UU. es un feriado federal que provoca el cierre de oficinas del gobierno y agencias clave (Foto: Freepik)

¿ES FESTIVO OFICIAL EN CALIFORNIA?

Sí. En California se reconoce como festivo estatal, por lo que muchas oficinas del gobierno estatal y local cierran ese día. Aunque el Congreso nunca cambió formalmente el nombre del feriado a “Día de los Presidentes”, desde la aprobación de la Uniform Monday Holiday Act en 1968 la conmemoración se trasladó al tercer lunes de febrero para garantizar fines de semana largos.

Ahora bien, algo importante para quienes viven y trabajan en California: que sea feriado federal y estatal no significa que toda la actividad comercial se detenga; de hecho, la mayoría de los comercios, restaurantes y servicios básicos operan con normalidad o con ajustes mínimos de horario.

ESCUELAS EN CALIFORNIA

En la mayoría de los distritos escolares públicos de California, las escuelas cierran el tercer lunes de febrero por el Día de los Presidentes, que en muchos calendarios todavía aparece como “Washington Day” o “Washington’s Birthday”. Aun así, siempre es recomendable revisar el calendario específico del distrito escolar —sobre todo en áreas grandes como Los Angeles Unified, San Diego Unified o San Francisco Unified— porque puede haber variaciones según la zona y si combinan el feriado con otros descansos de invierno.

SERVICIOS QUE CIERRAN O FUNCIONAN CON RESTRICCIONES

Aquí es donde conviene prestar atención, sobre todo si planeas hacer trámites o necesitas servicios del gobierno el lunes 16 de febrero.

Oficinas gubernamentales

Las oficinas federales permanecen cerradas.

Muchas oficinas estatales y locales también suspenden atención al público, incluyendo varias oficinas en ciudades como Los Ángeles, San José o Sacramento.

Bancos

La mayoría de las sucursales bancarias no abren al público, ya que el Día de los Presidentes es feriado bancario federal.

Cajeros automáticos: disponibles las 24 horas como cualquier otro día.

Banca en línea y aplicaciones móviles: operan con normalidad para pagos, transferencias y consultas.

Servicio postal

Las oficinas del United States Postal Service (USPS) cierran sus ventanillas de atención al público el lunes 16 de febrero.

No hay reparto regular de correspondencia residencial ni comercial, aunque puede mantenerse parte de la operación interna y servicios especiales como Priority Mail Express.

Servicios de mensajería

UPS suele operar con normalidad en la mayoría de sus servicios y tiendas, aunque algunos envíos que dependen de USPS pueden experimentar retrasos de un día.

FedEx suele trabajar con horarios modificados según el tipo de servicio; muchas oficinas y servicios de paquetería funcionan, pero algunas modalidades pueden estar limitadas.

Bolsa de valores

La New York Stock Exchange (NYSE) cierra en observancia del feriado federal.

El Nasdaq también suspende operaciones ese día.

Para que lo tengas más claro, aquí va un resumen:

Servicio Estado el 16 de febrero de 2026 Oficinas federales Cerradas Oficinas estatales Cerradas en su mayoría Bancos (sucursales) Cerrados Cajeros automáticos Disponibles USPS Cerrado, sin reparto regular Bolsa de valores Cerrada

TIENDAS ABIERTAS EN CALIFORNIA EL DÍA DE LOS PRESIDENTES

Si tu plan es aprovechar ofertas o simplemente hacer compras en tu ciudad —ya sea en Los Ángeles, Anaheim, Fresno, Riverside, San José o cualquier zona del estado— hay buenas noticias: la mayoría de los comercios permanecen abiertos. De hecho, esta fecha es conocida por sus promociones especiales de “Presidents Day Sale”, sobre todo en tiendas de ropa, electrónicos, muebles y autos, algo que muchas familias hispanas aprovechan para conseguir descuentos antes de la temporada de primavera.

Entre las tiendas que suelen operar con normalidad se encuentran:

Costco

7‑Eleven

Albertsons

CVS Pharmacy

Starbucks

Walgreens

Vons

Target

Whole Foods Market

Walmart

Walmart es una de las tiendas que estarán abiertas el lunes 16 de febrero (Foto: AFP)

Todas estas cadenas, muy presentes en barrios y ciudades con alta población latina en California, suelen mantener operaciones regulares o con cambios mínimos de horario, especialmente en centros comerciales y plazas con alto flujo de clientes.

Para verlo de forma rápida:

Tipo de establecimiento ¿Abre el Día de los Presidentes? Supermercados Sí Farmacias Sí Restaurantes Sí, en general con horario normal o brunch especial en algunas zonas urbanas Tiendas minoristas Sí, muchas con promociones de “Presidents Day” Centros comerciales Generalmente sí, con posibles ajustes de horario según la ciudad o el condado

ENTONCES, ¿QUÉ CONVIENE TENER EN CUENTA?

Si necesitas hacer un trámite oficial —como algo relacionado con inmigración, licencias, cortes, impuestos o servicios del condado— lo mejor es anticiparte al fin de semana o dejarlo para el martes, porque el lunes 16 muchas ventanillas estarán cerradas. Si se trata de compras, salir a comer con la familia, visitar un outlet, ir al mall o hacer diligencias personales como recoger medicinas o mandar dinero, probablemente no tengas problema para encontrar tiendas y servicios abiertos en las principales ciudades del estado.

En pocas palabras, para quienes viven en California, el Día de los Presidentes suele sentirse como un día de pausa para el gobierno, pero no para el comercio: es un lunes distinto, con menos movimiento en oficinas y algo menos de tráfico en las primeras horas, pero con bastante actividad en tiendas, restaurantes y centros comerciales donde muchas familias hispanas aprovechan para salir juntos. Planificar con tiempo —revisar horarios, checar el calendario escolar de los niños y adelantar trámites— puede marcar la diferencia entre un día productivo y uno lleno de puertas cerradas, especialmente si piensas cruzar de un condado a otro o moverte largas distancias dentro del estado.

