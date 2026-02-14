El lunes 16 de febrero de 2026 se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes, y si vives en Nueva York —en vecindarios como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o Brooklyn— o piensas venir a hacer trámites, compras o diligencias, es clave saber con anticipación qué va a estar abierto y qué no. No se trata de un feriado cualquiera: al ser una fecha federal, buena parte de las oficinas públicas, tribunales y bancos detienen sus actividades, lo que puede arruinarte el día si pensabas hacer un trámite de inmigración, visitar una corte, ir al banco o resolver papeles importantes. Aun así, la ciudad no se paraliza: el metro sigue corriendo, los supermercados de la zona (incluidos los latinos de barrio), las farmacias 24 horas y las grandes cadenas minoristas continúan atendiendo, muchas veces con promociones especiales de feriado. Por eso, si planeas moverte por la ciudad, hacer mercado para la semana, enviar dinero o simplemente aprovechar el día libre con la familia, conviene revisar cómo funcionarán los servicios para organizarte sin sorpresas de último minuto.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL DÍA DE LOS PRESIDENTES?

El Día de los Presidentes, conocido oficialmente como el Cumpleaños de Washington, honra el natalicio de George Washington y se celebra el tercer lunes de febrero. Con el tiempo, la fecha se amplió para reconocer también a otros mandatarios, incluido Abraham Lincoln, cuyo cumpleaños es el 12 de febrero.

Al ser un feriado federal, impacta de forma directa en oficinas gubernamentales, tribunales y entidades financieras reguladas a nivel nacional, tanto en Nueva York como en el resto del país.

OFICINAS FEDERALES Y ESTATALES

Todas las oficinas federales en Nueva York permanecerán cerradas. Lo mismo ocurrirá con la mayoría de las dependencias estatales y tribunales.

No habrá atención en oficinas como USCIS, IRS, Social Security ni en la mayoría de agencias estatales.

Cortes federales y estatales no tendrán audiencias regulares ese día.

Si tienes trámites pendientes con alguna agencia pública, lo mejor es adelantarlos o esperar al martes 17 de febrero.

ESCUELAS PÚBLICAS

Las escuelas públicas K-12, incluidas las del sistema del NYC Department of Education, estarán cerradas.

El lunes 16 marca oficialmente el inicio del receso de mitad de invierno para los estudiantes.

El receso se extenderá durante toda la semana, algo que muchas familias hispanas aprovechan para organizar actividades con los niños, visitar familiares en otros estados o hacer salidas locales.

CORREO Y ENVÍOS

Este es otro punto clave si esperas documentos o paquetes importantes.

Las oficinas del United States Postal Service (USPS) estarán cerradas.

No habrá entrega regular de correo.

El servicio Priority Mail Express sí operará.

En cambio, empresas privadas como UPS y FedEx funcionarán en su mayoría con normalidad. Eso significa que, pedidos en línea, incluidos los de Amazon, seguirán llegando, aunque siempre es recomendable revisar el tracking por si hay cambios de horario en tu zona.

BANCOS

El Día de los Presidentes es también un feriado bancario de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de las sucursales físicas estarán cerradas.

Sin embargo:

Cajeros automáticos: disponibles.

Banca en línea y aplicaciones móviles: operativas.

Si necesitas hacer depósitos, transferencias o pagar cuentas, lo más práctico es apoyarte en los canales digitales. Si acostumbras ir en persona a sucursales de Bank of America, Chase, Wells Fargo u otros bancos de tu barrio, tendrás que esperar al martes.

BOLSA DE VALORES

Los principales mercados financieros de Estados Unidos no operarán ese día:

New York Stock Exchange (NYSE)

NASDAQ

Mercado de bonos

La actividad bursátil se reanudará el martes 17 de febrero.

SUPERMERCADOS, TIENDAS Y FARMACIAS: LO QUE SÍ ABRE

Aquí viene la parte que suele tranquilizar a muchos neoyorquinos: la mayoría del comercio minorista abre con normalidad o con ligeros ajustes de horario. En zonas con alta comunidad latina, como Corona, Sunset Park o el Alto Manhattan, lo más probable es que tu bodega, deli o súper latino también esté atendiendo como cualquier otro lunes.

Supermercados y grandes tiendas

Establecimiento Estado Costco Abierto Trader Joe’s Abierto Whole Foods Market Abierto Target Abierto Walmart Abierto Principales supermercados locales Abiertos

Muchos aprovechan este día para lanzar promociones especiales, por lo que es común encontrar descuentos por el feriado, especialmente en artículos de hogar, ropa de invierno y productos para el regreso a clases después del receso.

Las tiendas son uno de los establecimientos más concurridos por la población de Nueva York en un día feriado como el Día de los Presidentes (Foto: Freepik)

Farmacias

CVS Pharmacy: abierta (algunas sucursales con horario reducido).

Walgreens: abierta (pueden aplicar horarios especiales).

Si necesitas medicamentos, productos de cuidado personal o artículos de primera necesidad, conviene verificar el horario específico de tu sucursal en el sitio web o en la app, sobre todo si planeas ir temprano en la mañana o tarde en la noche.

CVS es una de las cadenas de farmacia más conocidas en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿CÓMO SE VIVE ENTRE LA COMUNIDAD HISPANA EN NUEVA YORK?

Entre la comunidad hispana en Nueva York, el Día de los Presidentes suele sentirse más como un día para resolver pendientes personales o pasar tiempo en familia que como una conmemoración patriótica formal.

Muchas personas que trabajan en oficinas, bancos o escuelas aprovechan el día libre para hacer compras grandes en lugares como Costco, Target o Walmart.

En vecindarios con alta presencia latina, es común ver más movimiento en los supermercados locales, panaderías, restaurantes y food trucks, especialmente al mediodía.

Algunos negocios pequeños manejados por familias hispanas deciden abrir con horario regular para aprovechar el flujo de clientes que se queda en el barrio en lugar de ir a Manhattan.

Si trabajas en restaurantes, delivery o comercio minorista, es posible que tu empleador sí te pida trabajar con normalidad, ya que para muchos negocios privados el Día de los Presidentes no implica cierre obligatorio.

¿TODOS LOS ESTADOS LO CELEBRAN?

Aunque la mayoría del país reconoce el Día de los Presidentes como feriado estatal, hay excepciones interesantes.

Estados que no lo reconocen como feriado estatal pago

Delaware

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

North Carolina

Wisconsin

En estos estados, las oficinas gubernamentales pueden operar con normalidad.

Estados que lo celebran en otra fecha:

Georgia

Indiana

New Mexico

Aunque reconocen la fecha, en la práctica otorgan el día libre en otro momento del año. En el resto del país —desde New York hasta California, pasando por Texas y Oregon— lo habitual es que oficinas gubernamentales y tribunales permanezcan cerrados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!