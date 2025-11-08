Cada noviembre, mientras muchos apenas comienzan a adaptarse al cambio de horario, en Estados Unidos se preparan para una fecha que va mucho más allá de un simple día libre: el Día de los Veteranos. Este año se celebrará el martes 11 de noviembre de 2025, y aunque no habrá un fin de semana largo en sí, sigue siendo una jornada muy significativa, ya que es momento de rendir tributo a todos los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un día de respeto, memoria y agradecimiento.

En Florida, como en el resto del país, el Día de los Veteranos está reconocido tanto a nivel federal como estatal, lo que implica que muchas oficinas públicas y servicios gubernamentales cerrarán sus puertas. Pero, como suele pasar en este estado tan diverso, no todo se detiene: algunas escuelas, tiendas y restaurantes permanecerán abiertos. Si estás organizando tu semana, aquí te cuento con detalle qué estará abierto y qué no durante el feriado.

El Día de los Veteranos es un feriado muy patriota en Estados Unidos (Foto: Canva)

ESCUELAS DE FLORIDA: ALGUNAS CIERRAN, OTRAS NO

En Florida, cada uno de los 67 distritos escolares decide si suspende clases o no el 11 de noviembre. La mayoría optará por cerrar, pero hay varios condados donde los estudiantes sí tendrán clases.

Por ejemplo, Broward, Miami-Dade, Palm Beach, Hillsborough, Duval, Polk y Lee estarán cerrados el Día de los Veteranos. Lo mismo ocurrirá en condados como Alachua, Escambia, Volusia, St. Johns y Santa Rosa, entre muchos otros.

En cambio, otros distritos mantendrán sus puertas abiertas, ya sea con horario regular o actividades especiales. Charlotte, Collier, Orange, Pasco, Pinellas y Sarasota tendrán clases normales. En DeSoto, los estudiantes incluso participarán en el desfile local del Día de los Veteranos, una tradición muy bonita que combina educación y homenaje. También habrá clases en Marion, Okeechobee, Seminole y Union, entre otros condados.

OFICINAS GUBERNAMENTALES Y BANCOS: CERRADOS EN TODO EL ESTADO

Si tienes pendientes con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o con alguna oficina estatal, mejor reprograma tu visita. Las oficinas federales, estatales y locales permanecerán cerradas el martes 11. Lo mismo aplica para los bancos, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y la Bolsa de Valores de Nueva York, que suspenderán sus operaciones por el feriado.

Eso sí, UPS y FedEx mantendrán algunos servicios disponibles, aunque con horarios modificados. Por ejemplo, UPS Ground Saver y FedEx Express podrían tener demoras adicionales de un día en sus entregas.

TIENDAS, SUPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES

A diferencia de las oficinas gubernamentales, el comercio minorista no se detiene. Si necesitas hacer compras o adelantar el menú para Acción de Gracias, te cuento que Publix, Target, Walmart, Winn-Dixie, Aldi, Costco, Sam’s Club, BJ’s Wholesale Club y Whole Foods estarán abiertos con normalidad. Lo mismo aplica para Home Depot, Lowe’s e IKEA, que incluso suelen aprovechar el feriado para ofrecer descuentos especiales.

En cuanto a las tiendas deportivas, tanto Academy Sports + Outdoors como Dick’s Sporting Goods también abrirán, al igual que las cadenas de conveniencia CVS y Walgreens, aunque en estas últimas algunas sucursales podrían tener horarios reducidos.

Walmart abrirá sus puertas con normalidad el martes 11 de noviembre (Foto: AFP)

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

Por si estás pensando en salir a comer o tomar un café, te alegrará saber que casi todos los restaurantes y cadenas de comida rápida funcionarán con normalidad. McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Chick-fil-A, KFC, Arby’s, Cracker Barrel, Olive Garden, Texas Roadhouse, IHOP, Buffalo Wild Wings, Chipotle, Pizza Hut, Domino’s, Subway y Five Guys estarán abiertos.

Y si eres amante del café o los postres, tanto Starbucks como Dunkin’ Donuts y Krispy Kreme estarán operativos, aunque en algunos casos con horarios especiales. Lo mismo ocurre con Panera Bread y Carrabba’s Italian Grill.

