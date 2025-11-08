El próximo martes 11 de noviembre, Nueva York rendirá homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en las fuerzas armadas de Estados Unidos. El Día de los Veteranos es más que un feriado: es una jornada de respeto, orgullo y memoria nacional, marcada por el desfile más grande del país y por ajustes en el ritmo habitual de la ciudad que nunca duerme.

El Desfile del Día de los Veteranos de 2025 será el corazón de la celebración. Se llevará a cabo de 12:30 p.m. a 3:30 p.m., recorriendo la Quinta Avenida, desde la calle 26 hasta la 48, en pleno Manhattan.

Este año, el evento conmemorará los 250 aniversarios del Ejército, la Infantería de Marina y la Armada de los Estados Unidos, con tres grandes mariscales: Clinton Romesha, héroe condecorado con la Medalla de Honor; Stephen Peck, defensor de los veteranos sin hogar; y la astronauta Sunita “Suni” Williams, capitana retirada de la Marina y símbolo de inspiración.

Durante el desfile, se espera la participación de más de 20.000 personas y cerca de 300 unidades entre bandas, vehículos y agrupaciones de veteranos. Será un momento de unión y orgullo nacional, pero también implicará cierres, desvíos y ajustes en los servicios públicos de toda la ciudad.

El Día de los Veteranos, un día reservado para honrar a quienes sirvieron en todas las ramas de las fuerzas armadas estadounidenses (Foto: Freepik)

LOS LUGARES QUE ESTÁN ABIERTOS Y CERRADOS DURANTE ESE DÍA EN NUEVA YORK

Las oficinas y tribunales federales, estatales y municipales estarán cerrados durante el feriado, al igual que las escuelas públicas y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Las sucursales de la Biblioteca Pública de Nueva York también permanecerán cerradas, mientras que los bancos y los mercados de bonos no operarán. Sin embargo, los mercados bursátiles estadounidenses sí estarán abiertos.

Cabe mencionar que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no realizará entregas ni atenderá en sus oficinas. Tampoco habrá recolección de basura, reciclaje ni compostaje, por lo que los residentes deberán colocar sus materiales en la acera la noche del martes, para que sean recogidos el miércoles 12 de noviembre.

En cuanto al tránsito y estacionamiento, se suspenderán las normas de estacionamiento alterno (limpieza de calles), aunque los parquímetros seguirán en funcionamiento. El metro, los autobuses y el tren de Staten Island operarán con horario regular de día laborable, al igual que el ferry de Staten Island, mientras que FedEx y UPS funcionarán con horarios modificados.

Para quienes planean disfrutar del feriado fuera de casa, la mayoría de las tiendas, restaurantes, farmacias, licorerías y cines permanecerán abiertos, y muchos locales ofrecerán descuentos y promociones especiales para los veteranos. Una excelente oportunidad para agradecer su servicio mientras se disfruta del espíritu de la ciudad.

El Día de los Veteranos es, ante todo, una jornada de gratitud (Foto: Freepik)

