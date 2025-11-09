El Día de los Veteranos 2025, que se celebrará el martes 11 de noviembre, no solo es una fecha para honrar el valor y sacrificio de quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas, sino también una jornada en la que restaurantes de todo Estados Unidos se unen para decir “gracias” de la manera más deliciosa posible: ¡con comida gratis, descuentos y promociones especiales! Desde hamburguesas y mariscos hasta café y panqueques, este día festivo ofrece una oportunidad única para consentir a los veteranos sin gastar una fortuna.

DELICIOSAS COMIDAS GRATIS PARA TENER ENERGÍA EN ESTE DÍA ESPECIAL

Cadenas populares como Applebee’s encabezan la lista con su tradicional menú gratuito del Día de los Veteranos, que incluye opciones como hamburguesas con queso y tocino, camarones crujientes o pollo a la lima. Una celebración en la que los héroes son los invitados de honor.

En este día festivo, la cadena ofrece nuevamente su menú exclusivo del Día de los Veteranos (Foto: AFP)

Por su parte, Bob Evans ofrece un menú repleto de desayunos clásicos —tortitas, galletas campestres y avena con plátano— para comenzar el día con energía y una sonrisa.

Los amantes del mar pueden dirigirse a Bubba Gump , donde los veteranos obtendrán un 20% de descuento en sus platos favoritos, o a Red Lobster , que regalará un plato de camarones con papas fritas y ensalada de col.

Y si lo tuyo son las alitas, Buffalo Wild Wings te espera con 10 alitas deshuesadas y papas fritas gratis. Para quienes prefieren algo más reconfortante, Cracker Barrel ofrece panqueques gratuitos al amanecer, una tradición que se ha vuelto símbolo de calidez y agradecimiento.

California Pizza Kitchen celebra a los veteranos con un plato principal y bebida gratis, mientras que Chipotle ofrece su popular promoción “compra uno y obtén otro gratis”, válida de 4 p.m. a 8 p.m. El Jardín de Olivos (Olive Garden) tampoco se queda atrás: los veteranos pueden disfrutar de platos clásicos como fettuccine Alfredo, pollo a la parmesana o raviolis de queso, acompañados de su icónica sopa y palitos de pan recién horneados.

La lista de agradecimientos continúa con Red Robin , que regala su famosa Red’s Big Tavern Burger junto a guarniciones ilimitadas, y Farmer Boys , que ofrece su Big Cheeseburger por solo $4 al presentar una identificación válida. Y si lo que buscas es variedad, Golden Corral celebra su 25.º aniversario de la Noche de Agradecimiento Militar con un bufé gratuito disponible desde las 4:00 p.m. hasta el cierre.

Si Starbucks es tu cafetería favorita, no olvides pasarte el 11 de noviembre (Foto: AFP)

TAMBIÉN HABRÁ BEBIDAS Y DULCES PARA LOS VETERANOS

Las cafeterías también se suman a la celebración. Starbucks regalará un café filtrado tamaño alto a todos los veteranos, militares activos y sus cónyuges; Scooter’s Coffee ofrecerá bebidas medianas gratis; y Biggby Coffee venderá cualquier bebida de 16 onzas por solo US$1.99. Una pausa reconfortante para quienes alguna vez no tuvieron tiempo ni de descansar.

Más allá de los descuentos, algunas cadenas han convertido su gratitud en actos solidarios. Red Robin , por ejemplo, impulsa el programa “Compra una tarjeta de regalo para un veterano”, que permite a los clientes donar comidas a comunidades y organizaciones locales. Así, cada hamburguesa compartida se convierte también en un gesto de comunidad y empatía.

El Día de los Veteranos también tiene espacio para los antojos más dulces. Lamar’s Donuts & Coffee ofrece dona y café gratis, mientras que Menchie’s Frozen Yogurt regala los primeros 170 gramos de yogur helado a todos los veteranos. Es la forma más dulce de terminar un día de homenajes y sabores.

Aunque la mayoría de estas ofertas solo aplican el 11 de noviembre y requieren identificación válida, lo importante es el mensaje: un recordatorio de que el servicio y sacrificio de los veteranos sigue siendo valorado. Restaurantes grandes y pequeños se unen para brindar un respiro, una sonrisa y, sobre todo, una muestra tangible de gratitud.

