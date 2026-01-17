Para muchas familias latinas que viven en Estados Unidos, los feriados federales suelen generar la misma duda: ¿trabajamos normal?, ¿podemos ir al banco?, ¿llega el correo? El lunes 19 de enero, cuando se conmemora el Día de Martin Luther King Jr., no es la excepción. Aunque no todo se detiene, sí hay cambios importantes que conviene tener claros desde antes.
Este feriado, que honra el legado del líder del movimiento por los derechos civiles, impacta sobre todo en oficinas públicas, bancos y servicios federales. A continuación, te explico de manera práctica qué estará abierto y qué permanecerá cerrado, pensando especialmente en las necesidades cotidianas de las comunidades latinas en Estados Unidos.
OFICINAS PÚBLICAS: LO QUE NO ATENDERÁ ESE LUNES
Al ser un feriado federal, la mayoría de las oficinas gubernamentales no esenciales estarán cerradas. Esto es clave si tenías pensado hacer algún trámite.
Permanecerán cerrados:
- Department of Motor Vehicles (DMV)
- Tribunales y cortes
- Bibliotecas públicas
- Escuelas públicas (en la mayoría de los distritos)
- Oficinas federales, estatales y locales no esenciales
Si necesitas realizar trámites migratorios, licencias, registros o gestiones legales, lo mejor es planificarlos para otro día.
SERVICIO POSTAL Y ENVÍOS
Uno de los puntos que más preguntas genera es el correo, sobre todo para quienes esperan documentos, cheques o paquetes.
Servicio postal:
- USPS (United States Postal Service):
- Cerrado
- No hay entrega ni recolección de correo
- Retoma actividades el martes 20 de enero
Empresas privadas de envíos:
- FedEx:
- Abierto
- Puede operar con horarios o servicios reducidos según la ciudad
Mi consejo es revisar directamente con la oficina local si tienes un envío urgente.
BANCOS Y SISTEMA FINANCIERO
La mayoría de los bancos no abrirán sus sucursales físicas, algo importante si manejas efectivo o necesitas atención presencial.
Bancos cerrados:
- Bank of America
- Chase
- Citibank
- Wells Fargo
- Capital One
- PNC Bank
- Truist
- TD Bank
- U.S. Bank
- Santander Bank
Lo que sí funcionará:
- Cajeros automáticos (ATM)
- Banca en línea y aplicaciones móviles
Además, la New York Stock Exchange (NYSE) también estará cerrada. El mercado bursátil retoma operaciones el martes 20.
RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
En muchas ciudades, los servicios de recolección de basura se suspenden o se retrasan un día.
- ⚠️ Posibles retrasos en la recolección
- 🔎 Revisa el sitio web de tu ciudad o condado para confirmar el calendario
Esto es especialmente importante en vecindarios donde las multas por sacar la basura fuera de horario son comunes.
COMERCIOS, SUPERMERCADOS Y RESTAURANTES
Aquí viene la parte más tranquila del feriado. En general, la vida comercial sigue casi normal.
Generalmente abiertos:
- Supermercados
- Farmacias
- Restaurantes y locales de comida rápida
- Centros comerciales
- Tiendas grandes como Target
Eso sí, algunos negocios pueden ajustar horarios, sobre todo los de propiedad familiar, muy comunes en comunidades latinas.
RESUMEN RÁPIDO: ABIERTO Y CERRADO
|Servicio
|¿Abierto el 19 de enero?
|Oficinas del gobierno
|No
|USPS
|No
|FedEx
|Sí (con ajustes)
|Bancos (sucursales)
|No
|ATM y banca en línea
|Sí
|Bolsa de Nueva York
|No
|Supermercados y tiendas
|Sí
|Restaurantes
|Sí
UN FERIADO CON SIGNIFICADO ESPECIAL
Más allá de lo práctico, vale la pena recordar que el Día de Martin Luther King Jr. es el único feriado federal designado como día de servicio. Muchas organizaciones comunitarias, iglesias y ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Seattle organizan actividades de voluntariado, algo que conecta mucho con los valores de solidaridad presentes en la comunidad latina.
En resumen, el lunes será un día ideal para descansar, organizar pendientes personales y, si se puede, participar en actividades comunitarias. Con esta información clara, es mucho más fácil evitar contratiempos y aprovechar mejor el feriado.
