Para muchas familias latinas que viven en Estados Unidos, los feriados federales suelen generar la misma duda: ¿trabajamos normal?, ¿podemos ir al banco?, ¿llega el correo? El lunes 19 de enero, cuando se conmemora el Día de Martin Luther King Jr., no es la excepción. Aunque no todo se detiene, sí hay cambios importantes que conviene tener claros desde antes.

Este feriado, que honra el legado del líder del movimiento por los derechos civiles, impacta sobre todo en oficinas públicas, bancos y servicios federales. A continuación, te explico de manera práctica qué estará abierto y qué permanecerá cerrado, pensando especialmente en las necesidades cotidianas de las comunidades latinas en Estados Unidos.

El lunes 19 de enero es feriado en Estados Unidos porque se conmemora a Martín Luther King Jr. (Crédito: freepik)

OFICINAS PÚBLICAS: LO QUE NO ATENDERÁ ESE LUNES

Al ser un feriado federal, la mayoría de las oficinas gubernamentales no esenciales estarán cerradas. Esto es clave si tenías pensado hacer algún trámite.

Permanecerán cerrados:

Department of Motor Vehicles ( DMV )

) Tribunales y cortes

Bibliotecas públicas

Escuelas públicas (en la mayoría de los distritos)

Oficinas federales, estatales y locales no esenciales

Si necesitas realizar trámites migratorios, licencias, registros o gestiones legales, lo mejor es planificarlos para otro día.

SERVICIO POSTAL Y ENVÍOS

Uno de los puntos que más preguntas genera es el correo, sobre todo para quienes esperan documentos, cheques o paquetes.

Servicio postal:

USPS (United States Postal Service):

Cerrado

No hay entrega ni recolección de correo

Retoma actividades el martes 20 de enero

Empresas privadas de envíos:

FedEx:

Abierto

Puede operar con horarios o servicios reducidos según la ciudad

Mi consejo es revisar directamente con la oficina local si tienes un envío urgente.

BANCOS Y SISTEMA FINANCIERO

La mayoría de los bancos no abrirán sus sucursales físicas, algo importante si manejas efectivo o necesitas atención presencial.

Bancos cerrados:

Bank of America

Chase

Citibank

Wells Fargo

Capital One

PNC Bank

Truist

TD Bank

U.S. Bank

Santander Bank

Lo que sí funcionará:

Cajeros automáticos (ATM)

Banca en línea y aplicaciones móviles

Además, la New York Stock Exchange (NYSE) también estará cerrada. El mercado bursátil retoma operaciones el martes 20.

RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS MUNICIPALES

En muchas ciudades, los servicios de recolección de basura se suspenden o se retrasan un día.

⚠️ Posibles retrasos en la recolección

🔎 Revisa el sitio web de tu ciudad o condado para confirmar el calendario

Esto es especialmente importante en vecindarios donde las multas por sacar la basura fuera de horario son comunes.

COMERCIOS, SUPERMERCADOS Y RESTAURANTES

Aquí viene la parte más tranquila del feriado. En general, la vida comercial sigue casi normal.

Generalmente abiertos:

Supermercados

Farmacias

Restaurantes y locales de comida rápida

Centros comerciales

Tiendas grandes como Target

Eso sí, algunos negocios pueden ajustar horarios, sobre todo los de propiedad familiar, muy comunes en comunidades latinas.

RESUMEN RÁPIDO: ABIERTO Y CERRADO

Servicio ¿Abierto el 19 de enero? Oficinas del gobierno No USPS No FedEx Sí (con ajustes) Bancos (sucursales) No ATM y banca en línea Sí Bolsa de Nueva York No Supermercados y tiendas Sí Restaurantes Sí

UN FERIADO CON SIGNIFICADO ESPECIAL

Más allá de lo práctico, vale la pena recordar que el Día de Martin Luther King Jr. es el único feriado federal designado como día de servicio. Muchas organizaciones comunitarias, iglesias y ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Seattle organizan actividades de voluntariado, algo que conecta mucho con los valores de solidaridad presentes en la comunidad latina.

En resumen, el lunes será un día ideal para descansar, organizar pendientes personales y, si se puede, participar en actividades comunitarias. Con esta información clara, es mucho más fácil evitar contratiempos y aprovechar mejor el feriado.

Martin Luther King Jr., invitado a Francia por el Comité Franco-Americano de Apoyo a la Integración Racial, pronuncia un discurso el 28 de marzo de 1966 en el Palacio de Deportes de París durante la Noche de los Derechos Civiles, organizada por el Movimiento por la Paz, en la que participaron numerosos militantes y personalidades (Foto: AFP)

