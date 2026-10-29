Se acerca noviembre y, con él, la celebración del Día de Muertos. Si estás en Estados Unidos y quieres participar en esta tradición, te presentamos una guía de eventos en cuatro ciudades: Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Antonio. Encontrarás opciones con altares comunitarios, música, procesiones y talleres para disfrutar en familia y honrar la memoria de tus seres queridos. La selección incluye actividades gratuitas y otras que requieren entrada, para que elijas según tus intereses y presupuesto. Conoce las fechas, los lugares y los detalles que debes tener en cuenta antes de organizar tu visita.

Si buscas una actividad para compartir en familia, esta selección reúne eventos gratuitos y otros con entrada pagada en cuatro ciudades del país (Foto: Ulises Ruiz / AFP) / ULISES RUIZ

GUÍA DE EVENTOS POR EL DÍA DE LOS MUERTOS PARA ESTE 2026

Esta guía reúne eventos que todavía puedes visitar, ya que varios comienzan el 29 de octubre. Cabe precisar que los horarios son locales. Más detalles a continuación:

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

Olvera Street: altares y programación familiar

¿Cuándo? Hasta el 2 de noviembre.

Hasta el 2 de noviembre. ¿Dónde? Olvera Street, en el centro de Los Ángeles.

Olvera Street, en el centro de Los Ángeles. Entrada: gratuita.

gratuita. ¿Qué encontrarás? Programación nocturna y, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, entretenimiento y actividades de pintura facial durante la tarde, publica Discover Los Angeles.

Gloria Molina Grand Park: exposición de altares

¿Cuándo? Hasta el 2 de noviembre, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Hasta el 2 de noviembre, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. ¿Dónde? 200 N. Grand Avenue.

200 N. Grand Avenue. Entrada: gratuita.

gratuita. ¿Qué encontrarás? Altares creados por artistas y organizaciones comunitarias. La celebración Noche de los Muertos está programada para el domingo 1 de noviembre, de 3:00 a 7:00 p.m., con actividades culturales y un mercado.

Natural History Museum: celebración con música y arte

¿Cuándo? Domingo 1 de noviembre, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. ¿Dónde? Natural History Museum de Los Ángeles.

Natural History Museum de Los Ángeles. Entrada: actividades incluidas con la entrada pagada al museo; gratuitas para miembros.

actividades incluidas con la entrada pagada al museo; gratuitas para miembros. ¿Qué encontrarás? Música en vivo, actividades artísticas y una ofrenda interpretativa dedicada a recordar a los seres queridos, señala la web de Natural History Museum Los Angeles County.

MacArthur Park: procesión y celebración comunitaria

¿Cuándo? Domingo 1 de noviembre, de 4:00 a 8:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre, de 4:00 a 8:00 p.m. ¿Dónde? MacArthur Park Bandshell, 610 S. Park View Street.

MacArthur Park Bandshell, 610 S. Park View Street. ¿Qué encontrarás? Música, comida y altares. La procesión comienza a las 3:30 p.m. frente al Westlake Theatre, en el área de Alvarado y Sixth Street, antes de llegar al parque, precisa el sitio web LaIst.

NUEVA YORK

New York Botanical Garden: flores, ofrenda y desfile

¿Cuándo? Hasta el 2 de noviembre (desfile el domingo 1 a las 2:00 p.m.)

Hasta el 2 de noviembre (desfile el domingo 1 a las 2:00 p.m.) ¿Dónde? 2900 Southern Boulevard, en el Bronx.

2900 Southern Boulevard, en el Bronx. ¿Qué encontrarás? Flores de cempasúchil, una ofrenda comunitaria y actividades artísticas. La programación del 1 de noviembre incluye títeres de gran formato, danza y una clase de cumbia sonidera.

Flores de cempasúchil, una ofrenda comunitaria y actividades artísticas. La programación del 1 de noviembre incluye títeres de gran formato, danza y una clase de cumbia sonidera. Ojo: El sendero de Día de Muertos y el Everett Children’s Adventure Garden cerrarán a las 5:00 p.m. los días 1 y 2 de noviembre, publica NYBG.

Lincoln Center: música y ofrenda participativa

¿Cuándo? Domingo 1 de noviembre, a las 6:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre, a las 6:00 p.m. ¿Dónde? David Rubenstein Atrium, Lincoln Center.

David Rubenstein Atrium, Lincoln Center. ¿Qué encontrarás? Una celebración para todas las edades con el grupo Guachinangos y una ofrenda comunitaria realizada en colaboración con Mano a Mano: Mexican Culture Without Borders.

Una celebración para todas las edades con el grupo Guachinangos y una ofrenda comunitaria realizada en colaboración con Mano a Mano: Mexican Culture Without Borders. ¿Cómo participar? Puedes llevar copias de fotografías, notas o cartas para honrar a tus seres queridos, según Lincoln Center.

CHICAGO, ILLINOIS

National Public Housing Museum: actividades gratuitas

¿Cuándo? Domingo 1 de noviembre, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. ¿Dónde? 919 S. Ada Street.

919 S. Ada Street. Entrada: gratuita.

gratuita. ¿Qué encontrarás? Actividades artísticas y visitas a altares comunitarios en el Shelly Baskin Living Room, con una propuesta participativa para recordar a familiares y seres queridos, menciona NPHM.

National Museum of Mexican Art: exposición de Día de Muertos

¿Cuándo? Hasta el 29 de noviembre.

Hasta el 29 de noviembre. Horario habitual: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. ¿Dónde? 1852 W. 19th Street, en Pilsen.

1852 W. 19th Street, en Pilsen. ¿Qué encontrarás? Where Memory Lives: 40 Years of Día de Muertos, una exposición que abarca cuatro décadas de esta tradición a través de la colección del museo, precisa el sitio web del museo.

SAN ANTONIO, TEXAS

Esperanza Peace and Justice Center: altares y procesión

¿Cuándo? Domingo 1 de noviembre, de 4:00 a 10:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre, de 4:00 a 10:00 p.m. ¿Dónde? 816 S. Colorado Street.

816 S. Colorado Street. Entrada: gratuita.

gratuita. ¿Qué encontrarás? Altares elaborados por la comunidad, presentaciones de conjunto y mariachi, obras de barro de MujerArtes y una procesión vecinal encabezada por danzantes, precisa San Antonio Current.

Plaza Guadalupe: “La Vida de los Muertos”

¿Cuándo? Lunes 2 de noviembre, desde las 5:00 p.m.

Lunes 2 de noviembre, desde las 5:00 p.m. ¿Dónde? 1 327 Guadalupe Street.

327 Guadalupe Street. Entrada: gratuita.

gratuita. ¿Qué encontrarás? Un taller de calaveras de azúcar y flores de papel, producción de teatro y danza del Guadalupe Cultural Arts Center. Se recomienda llevar sillas.

Centro Cultural Aztlan: “Altares y Ofrendas”

¿Cuándo? Inauguración el lunes 2 de noviembre, de 6:00 a 9:00 p.m.; exposición hasta el 12 de noviembre.

Inauguración el lunes 2 de noviembre, de 6:00 a 9:00 p.m.; exposición hasta el 12 de noviembre. ¿Dónde? 1800 Fredericksburg Road.

1800 Fredericksburg Road. Entrada: gratuita.

gratuita. ¿Qué encontrarás? Altares comunitarios, música en vivo, un mercadito y alimentos tradicionales durante la apertura.

San Antonio Botanical Garden: catrinas y cempasúchil

¿Cuándo? Hasta el 2 de noviembre, durante el horario del jardín.

Hasta el 2 de noviembre, durante el horario del jardín. ¿Dónde? 555 Funston Place.

555 Funston Place. Entrada: requiere admisión regular al jardín.

requiere admisión regular al jardín. ¿Qué encontrarás? Flores de cempasúchil y esculturas de catrinas de gran formato creadas por la artista Regina Moya.

Una selección de eventos para recordar a tus seres queridos, participar en actividades culturales y organizar una visita en familia.(Foto: Jardín Botánico de Nueva York vía AP)