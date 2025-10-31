El Día de Muertos es una festividad sumamente importante en México; sin embargo, no solo se celebra en este país, ya que ha sido capaz de traspasar fronteras. Por suponer, Estados Unidos es un país preferido para practicar estas costumbres, especialmente en Los Ángeles. En caso residas en esta ciudad, te detallaré cuáles son los eventos que se están organizando para festejar esta tradición durante el 1 y 2 de noviembre.
En las fechas que te he mencionado, una gran cantidad de personas se reúnen para recordar a sus difuntos, generando una conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. Para ello, se construyen altares decorados con distintos objetos, tales como fotografías, flores de cempasúchil, velas, pan muerto y más.
Qué eventos y actividades se celebrarán durante el 1 y 2 de noviembre en Los Ángeles
A) Gloria Molina Grand Park
Hasta el 2 de noviembre, tendrás la posibilidad de contemplar una exposición de 19 altares. Además, hasta esa fecha, se realizará una ceremonia que incluirá danzas aztecas y actividades familiares.
B) Hollywood Forever
Considerado como uno de los eventos más coloridos en el sur de California, celebrará el Día de Muertos durante el 1 de noviembre con actividades para toda la familia y distintos altares en el icónico cementerio.
C) Santa Monica Pier
En este lugar, también se celebrará esta festividad durante el 1 y 2 de noviembre desde las 3 p.m. hasta las 10 p.m. Podrás disfrutar con tu familia de un ambiente festivo, música de mariachi y presentaciones de bailes folclóricos.
D) La Plaza Olvera
Las celebraciones se realizarán hasta el 2 de noviembre. Te podrías sorprender con la exhibición de altares que iniciará a las 10 a.m. En el horario de la tarde, se realizarán actividades para los niños y, finalmente, se contará historias y el significado del Día de Muertos a las 6 p.m.
E) East LA Civic Center Park
Puedes unirte a la celebración que se dará el 1 de noviembre. Se ofrecerá un evento especial que incluye procesión, instalación de altares, música, bailes, vendedores de arte y actividades infantiles. En caso deseas visitarlo, te recomiendo asistir entre las 2 p.m. y 8 p.m.
F) Forest Lawn
Este sitio cuenta con varias localizaciones, como Glendale, Cypress, Covina Hills y Cathedral City. Te comentaré que se realizará una celebración especial al mediodía del 2 de noviembre. Si te animas a asistir, podrás disfrutar de las Catrinas, altares, alebrijes pintados a manos, música de mariachi, entre otros.
Estos eventos te pueden servir como una manera de recordar a aquellos que partieron; además, tratan de fomentar la conexión cultural entre las investigaciones presentes y pasadas. Esta festividad se ha posicionado como una celebración significativa para muchas personas.
