El Día de Muertos es una festividad sumamente importante en México ; sin embargo, no solo se celebra en este país, ya que ha sido capaz de traspasar fronteras. Por suponer, Estados Unidos es un país preferido para practicar estas costumbres , especialmente en Los Ángeles. En caso residas en esta ciudad, te detallaré cuáles son los eventos que se están organizando para festejar esta tradición durante el 1 y 2 de noviembre.

En las fechas que te he mencionado, una gran cantidad de personas se reúnen para recordar a sus difuntos, generando una conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. Para ello, se construyen altares decorados con distintos objetos, tales como fotografías, flores de cempasúchil, velas, pan muerto y más.

Durante estas celebraciones, los creyentes suelen construir altares para conmemorar a sus seres fallecidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Qué eventos y actividades se celebrarán durante el 1 y 2 de noviembre en Los Ángeles

A) Gloria Molina Grand Park

Hasta el 2 de noviembre, tendrás la posibilidad de contemplar una exposición de 19 altares. Además, hasta esa fecha, se realizará una ceremonia que incluirá danzas aztecas y actividades familiares.

B) Hollywood Forever

Considerado como uno de los eventos más coloridos en el sur de California, celebrará el Día de Muertos durante el 1 de noviembre con actividades para toda la familia y distintos altares en el icónico cementerio.

C) Santa Monica Pier

En este lugar, también se celebrará esta festividad durante el 1 y 2 de noviembre desde las 3 p.m. hasta las 10 p.m. Podrás disfrutar con tu familia de un ambiente festivo, música de mariachi y presentaciones de bailes folclóricos.

Santa Monica Pier es una de las localidades preferidas para celebrar el Día de Muertos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

D) La Plaza Olvera

Las celebraciones se realizarán hasta el 2 de noviembre. Te podrías sorprender con la exhibición de altares que iniciará a las 10 a.m. En el horario de la tarde, se realizarán actividades para los niños y, finalmente, se contará historias y el significado del Día de Muertos a las 6 p.m.

E) East LA Civic Center Park

Puedes unirte a la celebración que se dará el 1 de noviembre. Se ofrecerá un evento especial que incluye procesión, instalación de altares, música, bailes, vendedores de arte y actividades infantiles. En caso deseas visitarlo, te recomiendo asistir entre las 2 p.m. y 8 p.m.

F) Forest Lawn

Este sitio cuenta con varias localizaciones, como Glendale, Cypress, Covina Hills y Cathedral City. Te comentaré que se realizará una celebración especial al mediodía del 2 de noviembre. Si te animas a asistir, podrás disfrutar de las Catrinas, altares, alebrijes pintados a manos, música de mariachi, entre otros.

El Día de Muertos es una celebración que ha trascendido fronteras. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Estos eventos te pueden servir como una manera de recordar a aquellos que partieron; además, tratan de fomentar la conexión cultural entre las investigaciones presentes y pasadas. Esta festividad se ha posicionado como una celebración significativa para muchas personas.