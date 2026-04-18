Este 20 de abril será feriado en algunos estados por la conmemoración del Día del Patriota (Patriots’ Day), una jornada que marca el inicio del proceso de independencia de Estados Unidos y que, cada año, altera la dinámica de trabajo y clases en los lugares donde se celebra. Además de los actos oficiales y ceremonias históricas, suelen organizarse eventos cívicos, desfiles y actividades comunitarias que refuerzan el carácter simbólico de la fecha. No obstante, al no tratarse de un feriado de alcance federal, su impacto en la vida cotidiana no es uniforme; por tal motivo, resulta importante conocer en qué territorios se acatará y qué estará abierto o cerrado.

Vale precisar que el Patriots’ Day tiene lugar el tercer lunes de abril y recuerda los enfrentamientos de Lexington y Concord, considerados el punto de partida de la Guerra de Independencia de EE.UU.

Por el Día del Patriota se realizan diversas actividades (Foto: Imagen creada por El Comrcio MAG usando Gemini)

¿EN QUÉ ESTADOS SE OBSERVA EL DÍA DEL PATRIOTA?

El Día del Patriota es un feriado estatal, no federal, asociado históricamente a Massachusetts y Maine; también ha habido observancias o feriados similares en algunos años en Wisconsin (como día conmemorativo, no feriado laboral general) y en menor medida en otros estados de Nueva Inglaterra.

Al ser un feriado estatal y no nacional, el 20 de abril de 2026 no afecta al resto de estados de EE.UU. en cuanto a trabajo, bancos o servicios a nivel federal. Incluso en los estados donde se observa, suele considerarse un feriado local; es decir, impacta sobre todo a oficinas públicas estatales y algunos servicios vinculados al gobierno, más que a toda la economía.

¿QUÉ SUELE ESTAR ABIERTO O CERRADO?

En los estados donde el Día del Patriota es feriado estatal como Massachusetts y Maine:

Oficinas estatales: muchas oficinas de gobierno estatal (como departamentos de vehículos, algunas cortes estatales y dependencias administrativas) suelen cerrar o trabajar con personal reducido.

muchas oficinas de gobierno estatal (como departamentos de vehículos, algunas cortes estatales y dependencias administrativas) suelen cerrar o trabajar con personal reducido. Escuelas públicas: en varios distritos, especialmente en Massachusetts, suelen tratarlo como día no lectivo, pero esto depende del calendario de cada distrito escolar.

en varios distritos, especialmente en Massachusetts, suelen tratarlo como día no lectivo, pero esto depende del calendario de cada distrito escolar. Bancos: como el Día del Patriota no es feriado federal, la mayoría de los bancos nacionales y sucursales bancarias suelen abrir con normalidad, salvo que alguna institución específica decida adaptarse al calendario estatal.

como el Día del Patriota no es feriado federal, la mayoría de los bancos nacionales y sucursales bancarias suelen abrir con normalidad, salvo que alguna institución específica decida adaptarse al calendario estatal. Servicio postal (USPS): el correo funciona normalmente, porque se guía por el calendario de feriados federales, no por los estatales.

el correo funciona normalmente, porque se guía por el calendario de feriados federales, no por los estatales. Negocios privados (supermercados, malls, restaurantes, gasolineras, etc.): en general abren con horarios habituales; algunos comercios locales pueden cerrar por tradición o por estar en zonas afectadas por eventos (por ejemplo, en torno al maratón de Boston), pero no es un cierre masivo obligatorio.

Si quieres saber con mayor precisión, lo mejor es buscar “state holidays 2026 Massachusetts” o “state holidays 2026 Maine” en la web del gobierno estatal para confirmar qué dependencias cierran ese 20 de abril.

También puedes revisar el calendario escolar de tu distrito (Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education o el distrito local; en Maine, el distrito escolar correspondiente).

Respecto a tu centro laboral, consulta con tu empleador o sindicato para saber si tu puesto se acoge al feriado estatal.

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