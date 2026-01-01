Florida inició el 2026 con una panorama meteorológico inesperado que ha causado sorpresa entre sus residentes y turistas, pues esta región acostumbra a presentar climas favorables. Tras un cierre de año marcado por la llegada de una masa de aire ártico, los valores térmicos en gran parte del estado se encuentran por debajo del promedio. En caso estés ubicado en esta área y te preguntes hasta cuando se registrará este clima gélido, a continuación te indicaré la duración de la ola de frío y qué tener en consideración.

Tanto como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y Accuweather coinciden que el panorama del tiempo en este estado se mantendrá seco, estable y con la presencia de frío, especialmente en horas de la mañana; sin embargo, para la tarde el clima se mantendrá templado.

Si te detallo por zonas, en el sur de Florida, especialmente en Miami y alrededores, las temperaturas oscilarían entre los 40° y 70°. Para la zona norte y centro de la región, registrarán mañanas frías, con valores térmicas máximos de 60°F.

Para el viernes 2 de enero, los pronósticos seguirán siendo similares, ya que las temperaturas mínimas nocturnas del mencionado día bajarán hasta los 39°F, lo que obliga a los residentes a usar ropa abrigadora el momento de dormir.

Para el viernes 2 de diciembre, diversas zonas sur de Florida registrarán un clima frio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuándo “mejorarán” las temperaturas en Florida durante esta semana

Te mencionaré que el paso del leve frío será breve, ya que los valores térmicos habituales de Florida regresarán en menos de lo que imaginas. Según el NWS, el estado, especialmente en Miami y zona sur, podría registrar valores que oscilarían entre los 70° y 80°F a partir del sábado 3 de diciembre.

A pesar de estas mejoras, se prevé que un sistema de tormentas se haga presente en el sureste de EE.UU., trayendo consigo la probabilidad de precipitaciones en Florida. Además, no se descarta la presencia de vientos en la noche del 3 de diciembre.

Para el sábado 3 de diciembre, las condiciones climáticas mejorarán notoriamente en Florida. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Estas condiciones serían suficiente para que las temperaturas nocturnas desciendan entre 39° y 50°F para el domingo 4, con posibilidades de extenderse hasta el lunes 5 de diciembre.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí