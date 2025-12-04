Cada 4 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Galleta, una fecha que entusiasma a todos los amantes de estos dulces en todas sus formas. Es una ocasión perfecta para disfrutar un antojo y, como cada año, varias marcas y restaurantes participan con ofertas especiales.

Este 2025 no es diferente. Diversas cadenas nacionales prepararon promociones y a continuación podrás ver algunas de las más destacadas, con propuestas de Dairy Queen, Dunkin’, Nestlé Toll House y muchas otras. A continuación, un repaso por todo lo que ofrecen.

En Corner Bakery, los clientes de las sedes participantes podrán comprar una galleta por solo $1.

Erin Hasselgreen, presidenta de Corner Bakery Cafe, señaló: “El Día Nacional de la Galleta nos da la oportunidad perfecta de alegrar a nuestros invitados con un sencillo y dulce detalle. Nuestras galletas recién horneadas son una de sus favoritas y forman parte de muchas tradiciones, desde un antojo por la tarde hasta regalos navideños”.

Marcas como Corner Bakery, Dairy Queen y Crumbl lanzaron promociones especiales que incluyen descuentos, productos gratis y ediciones limitadas. (Foto referencial: Freepik)

Crumbl también se une a la celebración aprovechando el popular meme 6-7. Los consumidores que compren un paquete de seis galletas en tienda recibirán una séptima gratis y los primeros 100 clientes en cada local podrán llevarse un sticker especial del evento.

Dairy Queen celebrará durante toda la semana con beneficios para los miembros de DQ Rewards. Entre el 1 y el 7 de diciembre, podrán obtener $3 de descuento en cualquier blizzard pequeño. Además, quienes compren un combo signature stackburger o un canasto de seis tiras de pollo recibirán un mini blizzard de galleta azucarada sin costo adicional.

Dunkin’ ofrecerá a sus miembros del programa de recompensas tres veces más puntos en todas las bebidas con espresso, incluida la nueva cookie butter cloud latte.

Por su parte, Insomnia Cookies celebrará la apertura de su tienda número 350 regalando su galleta snowball clásica a los primeros 100 miembros de su programa. Además, hasta 350 personas tendrán la oportunidad de ganar galletas gratis por un año si encuentran una snowball con relleno morado.

También destacan las iniciativas de Insomnia Cookies, Milk Bar y Nestlé Toll House, que prepararon obsequios exclusivos para los primeros clientes. (Foto referencial: Freepik)

Jimmy John’s también repartirá un detalle especial. Con cualquier pedido digital de $5 o más, los clientes recibirán una holiday magic cookie recién lanzada.

“Las fiestas son para desacelerar, disfrutar el momento y consentirte a ti y a quienes quieres”, dijo Kelly Morena, directora de Category Management en Jimmy John’s. “Junto con M&M’S®, horneamos una galleta tan divertida y festiva como la temporada, llena de color, alegría y un toque de magia navideña.”

Milk Bar regalará sus galletas limitadas McCormick x Milk Bar eggnog English toffee a los primeros 100 clientes en ubicaciones seleccionadas de Nueva York.

La celebración reúne opciones para todos los gustos y convierte el día en una oportunidad perfecta para disfrutar algo dulce sin gastar de más. (Foto referencial: Freepik)

Mientras tanto, Nestlé Toll House volverá a ofrecer sus populares kits gratuitos de tacos de galleta por tiempo limitado, los cuales incluyen masa, chispas de chocolate, un soporte para taco y una tarjeta de regalo de $25.

Finalmente, Pepperidge Farm permitirá que los consumidores envíen un “cookie gram” gratis que incluye dos bolsas de galletas y una nota personalizada.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Galleta el 4 de diciembre?

El Día Nacional de la Galleta (National Cookie Day) se celebra el 4 de diciembre en Estados Unidos y, aunque las galletas tienen una historia que se remonta a siglos atrás, el origen de esta fecha es relativamente reciente y comercial.

La fecha fue impulsada en 1987 por Matt Nader, de la compañía de galletas Blue Chip Cookie Company con sede en San Francisco.

Su intención era simplemente crear un día divertido para homenajear este clásico postre y compartir un poco de alegría, de manera similar a cómo se celebran otros “días nacionales” para diferentes comidas o profesiones.

La fecha se convirtió en una ocasión para que muchas panaderías y cadenas ofrezcan galletas gratis o descuentos especiales.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí