El 28 de mayo se celebra el Día Nacional de la Hamburguesa en Estados Unidos, una fecha que muchos restaurantes y cadenas de comida rápida aprovechan para lanzar promociones especiales. Este año, decenas de locales ofrecerán hamburguesas gratis, descuentos y combos a precios reducidos durante uno de los días favoritos para los amantes de este icónico platillo.
Las hamburguesas siguen siendo uno de las opciones gastronómicas más populares entre los estadounidenses. De acuerdo con datos de la firma Technomic, los consumidores gastaron alrededor de 115 mil millones de dólares en cadenas de hamburguesas durante 2025, lo que representa cerca del 20% del gasto total en restaurantes de cadena en el país.
Burger King regalará hamburguesas este 28 de mayo
Una de las promociones más llamativas llegará de la mano de Burger King. Los miembros del programa Royal Perks podrán obtener una hamburguesa gratis con compras de al menos 3 dólares utilizando la aplicación oficial o el sitio web de la cadena.
La empresa también anunció beneficios adicionales para algunos usuarios, incluyendo meses gratuitos de Spotify Premium para clientes elegibles que realicen ciertas compras durante la promoción.
Otras cadenas que también tendrán ofertas especiales
Varias marcas nacionales confirmaron descuentos y promociones por tiempo limitado para celebrar el Día Nacional de la Hamburguesa. Entre las más destacadas están:
- Shake Shack: hamburguesa gratis en pedidos desde $10 usando código promocional.
- Sonic Drive-In: hamburguesa gratis con compras mínimas de $3 para miembros Rewards.
- Smashburger: hamburguesas sencillas por $5.28
- Whataburger: hamburguesa gratis al comprar papas fritas y bebida mediana.
- Ruby Tuesday: combo de hamburguesa con acompañamientos por menos de $9.
- Big Buns: los miembros de su programa de lealtad reciben una Classic Burger gratis con cualquier compra del 28 al 31 de mayo, ya sea en el local o en línea.
- Buffalo Wild Wings: quienes se registren como nuevos miembros en su programa de recompensas obtendrán una hamburguesa gratis en consumos de $15 o más.
- Carl’s Jr. y Hardee’s: el 28 de mayo, los miembros de su aplicación pueden comprar una Famous Star y llevarse la segunda por solo un centavo; los nuevos usuarios que se unan ese día reciben el beneficio automáticamente.
- Del Taco: del 28 al 30 de mayo, ofrecen una promoción de 2x1 en la Double Del Cheeseburger.
- Dairy Queen: durante toda la semana (del 25 al 31 de mayo), los miembros de DQ Rewards obtienen $1 de descuento en cualquier Signature Stackburger.
- Duffy’s Sports Grill: solo el jueves 28 de mayo, ofrecen la Original Cheeseburger de media libra con papas por $7.99 al comprar cualquier bebida.
- Farmer Boys: los miembros de su programa VIF pueden comprar una Big Cheese Cheeseburger por $3.99 el jueves 28 de mayo a través de su aplicación.
- Firebirds Wood Fired Grill: ofrecen el menú “Perfect Pair” por $14.95, que incluye una Smashburger y un acompañamiento a elegir (ensaladas, macarrones con queso o sopa).
- Good Times: tendrán la Deluxe Cheeseburger a un precio especial de $2.99 (precio regular $6.79), válido únicamente para consumo en el local.
- Hard Rock Cafe: el 28 de mayo, de 3 p.m. a 6 p.m., ofrecen 2x1 en la Classic Smashed Burger; además, los miembros de su programa global Unity reciben una gratis.
- Irv’s Burgers: los primeros 50 clientes en cada local recibirán una Roadside Single gratis al decir el código secreto: “Just for me”.
- Jack in the Box: ofrecen un Jr. Jumbo Jack gratis con cualquier compra de $1 o más el 28 de mayo; además, lanzaron un combo especial de Smashed Jack Sliders que incluye la oportunidad de ganar un gran premio de $75,000.
- Metro Diner: como parte de su menú de verano, cuentan con la Classic Burger por $12.49 disponible durante la festividad.
- Red Robin: el jueves 28 de mayo, ofrecen el combo “Big YUMMM” (hamburguesa Red’s Double, acompañamiento y bebida ilimitados) por $9.99; además, los miembros de su programa de lealtad acumulan puntos dobles durante todo el mes.
Habrá promociones durante varios días
Algunas cadenas extenderán las ofertas más allá del 28 de mayo. Por ejemplo, Checkers & Rally’s tendrá promociones de compra uno y recibe otro gratis durante dos días, mientras que otras compañías mantendrán descuentos hasta finales de mes.
En varios casos, los clientes deberán registrarse previamente en programas de fidelidad o descargar aplicaciones móviles para acceder a las promociones.
Restaurantes locales también se suman
Además de las grandes cadenas nacionales, restaurantes regionales y bares especializados en hamburguesas también prepararon menús especiales y descuentos exclusivos.
Uno de ellos es Bad Daddy’s Burger Bar, que lanzó una hamburguesa especial inspirada en quesadillas y tacos. Mientras tanto, Hat Creek Burger Company presentó una hamburguesa con brisket ahumado y salsa barbecue como parte de una colaboración temporal.
El Día Nacional de la Hamburguesa mueve millones de dólares
La popularidad de esta comida continúa creciendo en Estados Unidos, tanto en restaurantes tradicionales como en cadenas de comida rápida. Expertos del sector aseguran que las hamburguesas siguen siendo uno de los productos más importantes para la industria gastronómica.
Además del clásico combo con papas fritas, muchas cadenas están apostando por versiones gourmet, hamburguesas smash y recetas inspiradas en otras cocinas para atraer más clientes.
Cómo aprovechar las promociones
Antes de visitar cualquier restaurante, recomiendan revisar las condiciones de cada oferta, ya que algunas promociones solo estarán disponibles en determinados horarios o sucursales participantes.
También es importante verificar si la promoción requiere aplicaciones móviles, membresías o códigos especiales para poder obtener descuentos y hamburguesas gratis durante la celebración.
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