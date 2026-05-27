El 28 de mayo se celebra el Día Nacional de la Hamburguesa en Estados Unidos, una fecha que muchos restaurantes y cadenas de comida rápida aprovechan para lanzar promociones especiales. Este año, decenas de locales ofrecerán hamburguesas gratis, descuentos y combos a precios reducidos durante uno de los días favoritos para los amantes de este icónico platillo.

Las hamburguesas siguen siendo uno de las opciones gastronómicas más populares entre los estadounidenses. De acuerdo con datos de la firma Technomic, los consumidores gastaron alrededor de 115 mil millones de dólares en cadenas de hamburguesas durante 2025, lo que representa cerca del 20% del gasto total en restaurantes de cadena en el país.

Burger King regalará hamburguesas este 28 de mayo

Una de las promociones más llamativas llegará de la mano de Burger King. Los miembros del programa Royal Perks podrán obtener una hamburguesa gratis con compras de al menos 3 dólares utilizando la aplicación oficial o el sitio web de la cadena.

La empresa también anunció beneficios adicionales para algunos usuarios, incluyendo meses gratuitos de Spotify Premium para clientes elegibles que realicen ciertas compras durante la promoción.

Varias cadenas ofrecerán hamburguesas gratis, descuentos y ofertas exclusivas para miembros de sus programas de recompensas. (Foto referencial: Magnific)

Otras cadenas que también tendrán ofertas especiales

Varias marcas nacionales confirmaron descuentos y promociones por tiempo limitado para celebrar el Día Nacional de la Hamburguesa. Entre las más destacadas están:

Habrá promociones durante varios días

Algunas cadenas extenderán las ofertas más allá del 28 de mayo. Por ejemplo, Checkers & Rally’s tendrá promociones de compra uno y recibe otro gratis durante dos días, mientras que otras compañías mantendrán descuentos hasta finales de mes.

En varios casos, los clientes deberán registrarse previamente en programas de fidelidad o descargar aplicaciones móviles para acceder a las promociones.

Algunas promociones estarán disponibles solo mediante aplicaciones móviles o compras mínimas. (Foto referencial: Magnific)

Restaurantes locales también se suman

Además de las grandes cadenas nacionales, restaurantes regionales y bares especializados en hamburguesas también prepararon menús especiales y descuentos exclusivos.

Uno de ellos es Bad Daddy’s Burger Bar, que lanzó una hamburguesa especial inspirada en quesadillas y tacos. Mientras tanto, Hat Creek Burger Company presentó una hamburguesa con brisket ahumado y salsa barbecue como parte de una colaboración temporal.

El Día Nacional de la Hamburguesa mueve millones de dólares

La popularidad de esta comida continúa creciendo en Estados Unidos, tanto en restaurantes tradicionales como en cadenas de comida rápida. Expertos del sector aseguran que las hamburguesas siguen siendo uno de los productos más importantes para la industria gastronómica.

Además del clásico combo con papas fritas, muchas cadenas están apostando por versiones gourmet, hamburguesas smash y recetas inspiradas en otras cocinas para atraer más clientes.

Cómo aprovechar las promociones

Antes de visitar cualquier restaurante, recomiendan revisar las condiciones de cada oferta, ya que algunas promociones solo estarán disponibles en determinados horarios o sucursales participantes.

También es importante verificar si la promoción requiere aplicaciones móviles, membresías o códigos especiales para poder obtener descuentos y hamburguesas gratis durante la celebración.

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