Si eres fanático de los bagels con abundante salmón y queso crema, este día está hecho para ti. Hoy, 15 de enero, se celebra el Día Nacional del Bagel en Estados Unidos y muchas cadenas y tiendas en todo el país lanzaron promociones especiales, descuentos y productos gratuitos para festejar la fecha. Varias marcas ofrecen beneficios a través de apps o programas de fidelidad. A continuación, una recopilación de opciones que no querrás perderte para disfrutar de este manjar circular sin gastar de más.

Por ejemplo, Bruegger’s Bagels regala un bagel con queso crema a quienes se unan a su programa de recompensas, mientras que Einstein Bros. Bagels ofrece un bagel y shmear gratis con cualquier compra si mencionas “National Bagel Day”. Noah’s NY Bagels también se suma con una promoción similar para sus miembros Rewards.

Otras cadenas apostaron por descuentos directos o combos económicos. BIGGBY Coffee vende un bagel con queso crema por solo 1 dólar al comprar una bebida especial grande, mientras que Bagel Boss ofrece 15% de descuento en pedidos por Goldbelly con el código “BD15”, además de una promoción presencial de “compra seis y lleva tres gratis” en locales participantes.

Marcas como Panera, BIGGBY Coffee, Einstein Bros. Bagels y Bruegger’s ofrecen desde bagels gratis hasta combos especiales con descuento. (Foto referencial: Freepik)

Panera celebra la fecha con el regreso de sus populares Asiago Bagel Stacks y el lanzamiento de nuevas versiones para desayuno.

Además, quienes compren un Asiago Bagel Stack reciben otro gratis con el código “BOGOSTACK”. Cada opción cuesta 7.99 dólares e incluye más de 30 gramos de proteína, con combinaciones que van desde huevo y tocino hasta pollo o carne.

Algunas ofertas requieren ser miembro de programas de recompensas o usar códigos promocionales. (Foto referencial: Freepik)

También hay ofertas en supermercados. Stop & Shop permite llevarse un bagel gratis de la panadería hasta el 15 de enero, sin necesidad de compra, siempre que el cliente active el cupón digital desde el kiosco de la tienda y tenga una cuenta GO Rewards. La promoción está limitada a uno por hogar y hasta agotar stock.

Finalmente, algunas cadenas regionales se suman con beneficios exclusivos. Goldberg’s Fine Foods entrega un bagel con queso crema gratis con cualquier compra (uno por cliente), H&H Bagels ofrece un sándwich de bagel gratuito a usuarios de su app de recompensas, y THB Bagelry & Deli da un bagel con queso crema gratis con una compra mínima de 2 dólares para miembros registrados.

La mayoría de beneficios son válidos solo por un día o hasta agotar stock. (Foto referencial: Freepik)

Día Nacional del Bagel en Estados Unidos: datos clave

El Día Nacional del Bagel se celebra en Estados Unidos cada 15 de enero. Aunque el bagel tiene sus raíces en la comunidad judía de Polonia desde el siglo XVII, esta festividad comenzó a ganar popularidad a principios de los años 2000. Fue establecido formalmente por la Bagel Bakery Association en 2003 para rendir homenaje a este pan único que se hierve antes de hornearse, una tradición que llegó a América con los inmigrantes europeos a finales del siglo XIX.

Originalmente, la celebración compartía fecha con el Día Nacional de la Pizza (9 de febrero); sin embargo, en 2015, la marca Thomas’ Bagels (una de las mayores productoras del país) lideró una campaña para trasladar la festividad al 15 de enero. El objetivo era darle al bagel su propio espacio en el calendario y evitar que su popularidad se viera eclipsada por la pizza.

Hoy en día, la fecha es un fenómeno comercial donde grandes cadenas como Einstein Bros. Bagels, Dunkin’ y locales independientes ofrecen descuentos masivos y productos gratuitos.

