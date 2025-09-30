La cita que debía marcar un paso adelante en el proceso migratorio de Barbara Gomes Marques May terminó en un arresto que ha encendido alarmas sobre los métodos de detención de ICE (Servicio de Inmigración). La directora y actriz, de origen brasileño, fue detenida a inicios de septiembre durante su cita para la Green Card, en un episodio que su esposo describe como un engaño por parte de los oficiales.

Según relató su esposo, Tucker May, ciudadano estadounidense, la entrevista con las autoridades parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, al final de lo que consideraban un encuentro exitoso, un funcionario utilizó la excusa de una “fotocopiadora rota” para separar a Barbara de su abogado. Fue en ese momento, sin representación legal a su lado, cuando los agentes la arrestaron.

El motivo: un supuesto incumplimiento de una cita judicial en 2019, de la cual Barbara asegura jamás haber recibido notificación. Ahora, enfrenta la posibilidad de ser deportada, a pesar de no contar con antecedentes criminales.

Tras su detención en el centro de Adelanto, Barbara fue trasladada a Arizona y posteriormente se espera que sea llevada a una instalación en Louisiana. Para su esposo, esto es un intento de alejarla de su familia y de su defensa legal: “Si permitimos que este tipo de cosas sucedan a los más vulnerables, tarde o temprano nos podría pasar a cualquiera”, declaró a CBS Los Angeles.

Una campaña de apoyo

El caso ha movilizado a cientos de personas. A través de una campaña en GoFundMe, familiares y amigos buscan recaudar fondos para cubrir los gastos legales de Barbara. Hasta este lunes, habían reunido más de $31,000. En la página también describen a la directora como “una persona que irradia calidez y bondad en cada interacción”.

En una actualización reciente, Tucker informó que su esposa está siendo privada de equipo médico necesario para una dolencia crónica en la espalda y que, junto con otras personas detenidas, pasa más de 12 horas sin recibir alimentos.

El abogado de Marques presentó una orden de restricción temporal para impedir su deportación inmediata. Mientras tanto, su familia insiste en que la clave para evitar que sea expulsada del país será la presión pública y la intervención de funcionarios electos.

