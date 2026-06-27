Si no conseguiste entradas para ver alguno de los partidos del Mundial 2026, ya sea porque se agotaron o por los altos precios, y estás en Dallas, igual podrás disfrutar de la fiesta del fútbol en la ciudad gracias a varios espacios públicos con eventos gratuitos. En distintos puntos se instalarán pantallas gigantes y se organizarán actividades especiales para los aficionados, con ambiente familiar, opciones de comida y zonas para seguir los encuentros en vivo sin pagar boleto. A continuación, te contamos cuáles son y qué debes tener en cuenta para planear tu visita y no perderte los partidos.

La ciudad cuenta con espacios públicos que ofrecen transmisiones en vivo, comida, música y zonas al aire libre para que los aficionados vivan el torneo como si estuvieran en la tribuna (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE DISFRUTAR GRATIS EL MUNDIAL 2026 EN DALLAS?

En Dallas hay varias opciones para ver gratis el Mundial 2026 en pantallas gigantes y espacios públicos, siendo el FIFA Fan Festival de Fair Park y las watch parties en Klyde Warren Park dos de los puntos clave, además de otros eventos gratuitos en el norte de Texas.

FIFA FAN FESTIVAL EN FAIR PARK

FIFA Fan Festivak en Fair Park es el principal punto de encuentro gratuito en Dallas. Habrá pantallas gigantes, transmisiones de partidos, conciertos, comida, bebida y actividades para fans hasta el 19 de julio de 2026, fecha de la clausura.

Aunque el acceso es completamente libre, algunos días pueden pedir boletos digitales gratuitos con cupo limitado, por lo que conviene revisar la información antes de ir.

KLYDE WARREN PARK

Klyde Warren Park, ubicado en 2012 Woodall Rodgers Freeway, organizará watch parties gratuitas durante el torneo, también hasta el 19 de julio.

La transmisión de partidos es en una pantalla LED gigante, además se ofrece comida, entretenimiento y actividades familiares en un ambiente más tipo “parque urbano”.

OTROS PUNTOS EN EL NORTE DE TEXAS

Fort Worth: en Sundance Square Plaza con eventos gratuitos para ver partidos y reunirse con otros aficionados.

en Sundance Square Plaza con eventos gratuitos para ver partidos y reunirse con otros aficionados. Frisco : FC Dallas Soccer Celebration se hace en Simpson Plaza, frente al City Hall, con un festival de 34 días, pantallas grandes, comida, música y actividades. Es gratis, pero se requiere boleto sin costo y habrá transmisiones de 97 partidos.

FC Dallas Soccer Celebration se hace en Simpson Plaza, frente al City Hall, con un festival de 34 días, pantallas grandes, comida, música y actividades. Es gratis, pero se requiere boleto sin costo y habrá transmisiones de 97 partidos. Grand Prairie: Jambox at EpicCentral tiene watch parties gratuitas sin necesidad de boletos ni reservación.

Jambox at EpicCentral tiene watch parties gratuitas sin necesidad de boletos ni reservación. Addison: el evento “Kick It in Addison”, en Addison Circle Park, es gratis y está abierto a todas las edades y sin registro, con pantalla gigante, food trucks, música y juegos.

Bélgica celebra ya está en los 16avos del Mundial 2026. (EFE/EPA/BOB FRID) / BOB FRID

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE IR

Si bien todos los eventos son gratuitos, se recomienda revisar si cada recinto requiere registro previo o boletos sin costo.

Asimismo, tomar en cuenta el calor en Texas para evitar inconvenientes o sufrir a raíz del sol, por lo que debes llevar agua, protector, sombrilla y gorro.

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