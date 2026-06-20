El Mundial 2026 se vive al máximo no solo en los estadios donde se disputan los encuentros entre las selecciones, sino también en espacios que ofrecen transmisiones y pantallas gigantes gratuitas en Florida para disfrutar los goles de los equipos a los que apoyas. En distintos puntos de Miami se han organizado zonas de fanáticos, actividades al aire libre y eventos especiales donde se pueden seguir los partidos sin pagar entrada, en un ambiente similar al de un estadio, con música, comida y familias enteras reunidas frente a la pantalla. Si estás en la ciudad, la buena noticia es que no necesitas un boleto para sentir el clima mundialista: basta con acercarte a estas áreas habilitadas para ver los encuentros en vivo y compartir la experiencia con otros aficionados. A continuación, te detallamos cuáles son los principales puntos.

Las transmisiones del partidos serán en simultáneo en los Fan Fest y otros recintos (Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW) / SHAWN THEW

LUGARES DONDE PUEDES DISFRUTAR GRATIS EL MUNDIAL 2026 EN MIAMI

En Florida puedes ver el Mundial 2026 gratis sobre todo en los espacios oficiales tipo “fan festival” y en algunas activaciones con pantalla gigante en Miami, sin necesidad de comprar entrada al estadio. Así tenemos:

FIFA FAN FESTIVAL EN MIAMI (GRATIS)

El FIFA Fan Festival de Miami tendrá lugar en Bayfront Park, el parque costero más emblemático de la ciudad, con acceso gratuito para todos los aficionados. Está situado en pleno centro, este espacio se transformará en un punto de encuentro donde fútbol, ​​cultura y experiencias interactivas se unen para celebrar el Mundial.

Bayfront Park, a orillas de la Bahía de Biscayne y rodeado por el horizonte urbano, es un escenario habitual de grandes festivales y eventos culturales, lo que lo convierte en el lugar natural para acoger el FIFA Fan Festival de Miami.

¿Qué pueden esperar los aficionados?

Retransmisiones en directo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26.

DJs, conciertos y entretenimiento.

Experiencias interactivas de fútbol.

Comida y bebida de las diversas culturas de Miami.

Actividades para toda la familia.

Apariciones especiales de invitados y momentos para los fans.

Conoce más haciendo clic aquí.

¿Desde cuándo ir y dónde está ubicado?

Días de apertura: del 13 de junio al 5 de julio

del 13 de junio al 5 de julio Lugar: Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

OTROS PUNTOS CON PANTALLA GIGANTE EN EL ÁREA DE MIAMI

Además del Fan Festival, hay eventos puntuales organizados por bares o locales con ingreso libre (consumo opcional), que suelen promocionar “pantalla gigante” y ambiente mundialista:

Stage Miami en Hialeah ha anunciado transmisiones en pantalla gigante con entrada gratis para algunos partidos específicos, con comida, bebidas y fiesta después del juego.

También hay activaciones y viewing parties en zonas como Wynwood y otros barrios, muchas veces gratuitas, pero con registro o consumo mínimo, que se van anunciando en redes sociales y agendas de eventos locales.

¿Y en Florida?

Condado de Broward: se organizarán cuatro fiestas gratuitas para ver el Mundial.

se organizarán cuatro fiestas gratuitas para ver el Mundial. Festival en Hollywood: se desarrollará desde el mediodía del 27 de junio con un festival callejero gratuito en Tardes Caleñas (2025 Hollywood Blvd.). Ese día jugarán Colombia vs. Portugal.

Bares y locales también transmitirán los encuentros (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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