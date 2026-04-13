Los parques de Disney buscan ofrecer una experiencia pensada para todas las edades. Para lograrlo, aplican ciertas reglas sobre la vestimenta de los visitantes, especialmente en lo que respecta a prendas que puedan resultar demasiado provocativas o que incluyan mensajes e imágenes considerados inapropiados. Estas normas se actualizan ocasionalmente.

Un caso recordado ocurrió en el verano de 2025, cuando una visitante fue retenida por el personal de seguridad debido a su ropa. Llevaba una camiseta con la frase “That’s So Gay” (en referencia a la serie That’s So Raven). Según se le indicó, ese tipo de mensaje podía equipararse a portar símbolos políticos o consignas sensibles, como una gorra del movimiento MAGA o la frase “Free Palestine”.

La intención de mantener un ambiente neutral también llevó a intervenir en otras situaciones. Por ejemplo, en una ocasión un grupo de personas intentó ingresar con uniformes militares japoneses. En estos casos, la normativa es clara: los visitantes mayores de 14 años no pueden ingresar disfrazados.

Cabe señalar que no todos los parques Disney World aplican el código de vestimenta con el mismo nivel de rigidez. Algunos complejos permiten mayor flexibilidad, por lo que es recomendable informarse previamente para evitar contratiempos en los accesos, donde el personal de seguridad supervisa el cumplimiento de las reglas.

Entre las restricciones se incluyen disfraces para mayores de 14 años, ropa con mensajes ofensivos y prendas demasiado reveladoras. (Foto: AFP)

De acuerdo con la información oficial de Disney, el objetivo principal es que los parques sean espacios adecuados para toda la familia.

En ese sentido, la compañía señala: “garantizar que los parques sean aptos para toda la familia es una parte importante de la experiencia Disney. Por ello, les pedimos que actúen con discreción y sentido común”.

Además de sugerir ropa cómoda y calzado apropiado para caminar largas distancias, las normas incluyen varias restricciones específicas. Por ejemplo, las personas de 14 años o más no pueden usar disfraces ni mascarillas, salvo por razones médicas.

También están prohibidas las prendas con contenido ofensivo, como lenguaje o gráficos obscenos. Del mismo modo, no se permite el uso de ropa excesivamente rota o demasiado suelta que pueda representar un riesgo, ni prendas que dejen al descubierto grandes áreas del cuerpo consideradas inapropiadas en un entorno familiar.

Aunque existen excepciones en eventos especiales como Halloween, la empresa recomienda revisar las normas antes de visitar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

Otras reglas indican que los tatuajes visibles que puedan resultar ofensivos no están permitidos y que los visitantes no pueden caminar descalzos dentro de los parques.

En cuanto a los disfraces, aunque están restringidos para adultos, existen excepciones durante eventos especiales como celebraciones de Halloween en distintos parques, donde se aplican condiciones específicas.

Incluso en esos casos, Disney recomienda evitar atuendos que cubran completamente el cuerpo o que requieran controles adicionales de seguridad.

Visitar Disney World cuesta más que nunca: cómo evitar pagar de más según una experta

Visitar Disney World requiere actualmente planificación debido al aumento de precios y los constantes cambios en sus políticas. La editora de Magic Guides Jaimie Michaels sugiere comenzar la organización y el ahorro con un año de antelación, recomendando pagar el viaje al menos seis meses antes para aprovechar ofertas y evitar el estrés que supone este destino.

Para reducir las esperas, lo ideal es viajar en temporada baja (enero a marzo o septiembre a noviembre) y preferir los días martes y jueves. Además, se aconseja aplicar la técnica de la “bajada de cuerda” (llegar antes de la apertura) y utilizar los pases Lightning Lane para las atracciones más populares, dejando las visitas a los juegos más concurridos para las últimas horas de la noche.

Finalmente, el uso de la aplicación My Disney Experience es indispensable para gestionar mapas, reservas de restaurantes y pedidos de comida por adelantado.

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