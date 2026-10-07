Disneyland anunció un cambio importante para los titulares de su programa Magic Key. A partir del miércoles 7 de octubre, los pases anuales dejarán de estar sujetos a la penalización por no presentarse a una reserva, una medida que también viene acompañada de mayor flexibilidad para modificar o cancelar visitas.

Según Los Angeles Times, la presidenta de Disneyland, Jill Estorino, comunicó el cambio el martes 6 de octubre. El programa Magic Key permite acceder durante un año a Disneyland Park y Disney California Adventure mediante un sistema de reservas.

Hasta ahora, tres ausencias en un periodo de 90 días podían provocar una restricción de 30 días para realizar o modificar reservas. (Foto referencial: janeb13 / Pixabay)

¿Qué cambia para los titulares de Magic Key?

Hasta ahora, quienes no acudían a tres reservas dentro de un periodo de 90 días podían quedar impedidos de realizar nuevas reservas o modificar las existentes durante 30 días. Esa restricción dejará de aplicarse desde el 7 de octubre.

La penalización comenzaba normalmente el día posterior a la tercera ausencia y podía mantenerse incluso si durante esos 30 días el titular cambiaba a otro tipo de pase o renovaba su membresía. Las antiguas condiciones todavía aparecían en el sitio web de Disneyland el martes por la noche, aunque la compañía ya había anunciado su eliminación.

Además de retirar la penalización por no presentarse, Disneyland permitirá desde el 7 de octubre que los visitantes modifiquen o cancelen sus reservas para los parques hasta las 11:59 p.m. del mismo día en que tenían programada la visita.

a compañía también permitirá cancelar o modificar una reserva hasta las 11:59 p.m. del mismo día de la visita. (Foto: Héctor RETAMAL / AFP).

Disneyland promete más novedades para los Magic Key

Aunque las reservas seguirán siendo obligatorias, la compañía adelantó que los titulares de Magic Key recibirán nuevos beneficios en 2027. De acuerdo con WDW News Today, estos extras serán presentados bajo el concepto de “Iconic Disneyland”.

Estorino también destacó que la compañía tomó la decisión después de escuchar los comentarios de los titulares de pases.

“Disneyland es mucho más que un lugar”, dijo Estorino en un correo electrónico enviado a los titulares de pases según el medio citado. “Es una idea que se convirtió en un ícono conocido en todo el mundo. Más de 70 años después, seguimos dando vida a la visión de Walt todos los días, creando el tipo de magia que él soñó que inspiraría a generaciones de Visitantes”.

“Y quiero que sepan que los estamos escuchando: sus opiniones, ideas y experiencias son importantes”, continuó. “Nos ayudan a mejorar la experiencia de nuestros Visitantes mientras imaginamos nuestro futuro y honramos nuestro pasado”.

Disneyland adelantó nuevos beneficios para los titulares de Magic Key durante 2027. (Foto referencial: Pixabay)

Visitar Disney World cuesta más que nunca: cómo evitar pagar de más según una experta

Visitar Disney World requiere actualmente planificación debido al aumento de precios y los constantes cambios en sus políticas. La editora de Magic Guides Jaimie Michaels sugiere comenzar la organización y el ahorro con un año de antelación, recomendando pagar el viaje al menos seis meses antes para aprovechar ofertas y evitar el estrés que supone este destino.

Para reducir las esperas, lo ideal es viajar en temporada baja (enero a marzo o septiembre a noviembre) y preferir los días martes y jueves. Además, se aconseja aplicar la técnica de la “bajada de cuerda” (llegar antes de la apertura) y utilizar los pases Lightning Lane para las atracciones más populares, dejando las visitas a los juegos más concurridos para las últimas horas de la noche.

Finalmente, el uso de la aplicación My Disney Experience es indispensable para gestionar mapas, reservas de restaurantes y pedidos de comida por adelantado.