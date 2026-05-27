El anuncio de una caída en la red del Department of Motor Vehicles (DMV) de California tomó por sorpresa el martes 26 de mayo a miles de conductores que tenían citas programadas para tramitar o renovar su licencia de conducir, gestionar una tarjeta de identificación o presentar exámenes prácticos, especialmente en ciudades con gran presencia latina como Los Ángeles, San Diego, San José, Fresno o el Valle Central. La interrupción, reportada como un apagón a nivel estatal del sistema de red del DMV, afectó la capacidad de las oficinas para procesar solicitudes en persona y generó largas filas, retrasos y mucha incertidumbre, sobre todo entre quienes habían pedido permiso en el trabajo, coordinado transporte público o viajado desde otras ciudades para no perder su cita. En redes sociales y grupos comunitarios en español comenzaron a circular fotos y videos de oficinas saturadas, con usuarios preguntando qué pasaría con sus trámites y si el DMV ofrecería algún tipo de reprogramación para quienes no pudieron completar el proceso por esta falla técnica.

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Para muchas familias hispanas en California, donde el auto es clave para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o moverse entre condados, una caída del sistema del DMV no es solo una molestia: puede significar perder horas de salario, retrasar trámites importantes o incluso posponer viajes ya planeados. Aunque este tipo de fallas tecnológicas no son frecuentes, sí provocan preocupación porque el California Department of Motor Vehicles es la entidad encargada de manejar servicios esenciales para millones de residentes, incluidos muchos inmigrantes que necesitan una identificación vigente para trabajar, abrir cuentas bancarias o acceder a servicios locales.

Desde los exámenes de manejo hasta la emisión de identificaciones oficiales, gran parte de los procesos dependen de una red informática que debe funcionar de manera continua. Por eso, la interrupción rápidamente comenzó a generar reacciones en redes sociales, especialmente en comunidades latinas de California, con usuarios que no sabían si sus citas serían canceladas o si tendrían que volver a pedir turno y reorganizar toda su semana.

Los trámites virtuales en el DMV se vieron interrumpidos el martes 26 de mayo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PASÓ CON LA RED DEL DMV DE CALIFORNIA?

De acuerdo con la información oficial compartida por el DMV y que fue rebotada por medios de comunicación como Sacramento Bee, KTLA, entre otros, la interrupción comenzó alrededor de la 1:15 p. m. del martes, cuando la agencia reportó un corte inesperado en su sistema de red a nivel estatal. La falla dejó fuera de servicio los trámites relacionados con licencias de conducir y tarjetas de identificación en múltiples oficinas, y limitó otros procesos que dependen del sistema interno.

Según explicó el propio DMV, el problema afectó principalmente:

Servicios afectados Situación durante la caída Licencias de conducir No podían procesarse Tarjetas de identificación Servicio suspendido temporalmente Renovaciones presenciales Con retrasos Trámites digitales vinculados al sistema interno Limitados Verificaciones en oficinas Afectadas parcialmente

Las autoridades también señalaron que, en ese momento, no existía una hora estimada para el restablecimiento total del sistema. Eso generó preocupación especialmente entre personas que tenían exámenes programados o trámites urgentes vinculados con empleo, viajes o identificación oficial. En foros y chats comunitarios en español —muy comunes en vecindarios latinos de Los Ángeles, el Este de la Bahía o el Inland Empire— muchos usuarios preguntaban si perderían su cita o si el DMV ofrecería opciones para reagendar sin costo ni largas esperas.

LAS OFICINAS SIGUIERON ABIERTAS PESE A LA INTERRUPCIÓN

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que las oficinas del DMV no cerraron durante la caída del sistema. Aunque las licencias y las identificaciones no podían procesarse con normalidad, el personal continuó atendiendo a los usuarios en diferentes tareas y tratando de minimizar el impacto de la falla.

El DMV explicó que sus trabajadores siguieron ayudando con:

Formularios pendientes

Orientación sobre trámites

Servicios disponibles en línea

Exámenes de manejo (según la capacidad de cada oficina)

Consultas generales

Es decir, quienes ya estaban en las oficinas pudieron avanzar parcialmente en algunos procesos, completar papeleo o recibir instrucciones para reprogramar citas y aprovechar los servicios en línea. Sin embargo, muchos tuvieron que esperar a que la red volviera a funcionar para completar el trámite principal, lo que se tradujo en más tiempo en fila y, en algunos casos, en la necesidad de regresar otro día.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON QUIENES ESTABAN TRAMITANDO SUS LICENCIAS?

La gran duda para miles de conductores era qué ocurriría con las personas que estaban realizando sus trámites durante la interrupción, en especial quienes dependen de su licencia para trabajar como repartidores, choferes de apps o transportistas. Aunque el DMV no anunció un protocolo especial de reprogramación masiva, sí confirmó que las oficinas no suspendieron operaciones después de la falla, lo que permitió a muchos usuarios continuar sus procesos el mismo día.

Entre las situaciones que podrían presentarse para los afectados están:

Caso del usuario Qué podría pasar Cita interrumpida por la caída Reanudación el mismo día o reprogramación Renovación pendiente Posible trámite en línea Examen práctico agendado Dependerá de cada oficina Solicitud de identificación Retomada tras el restablecimiento Personas en fila durante la falla Atención parcial mientras regresaba el sistema

En muchos casos, las personas que ya se encontraban en la oficina cuando se restableció la red pudieron retomar el proceso sin perder por completo la cita. En otros, el personal ofreció opciones para reagendar, así como la posibilidad de completar ciertos pasos desde el portal del DMV. La agencia recordó que una parte importante de los trámites —como algunas renovaciones, pagos y actualizaciones de datos— puede hacerse por internet, lo que ayuda a evitar filas y reduce el impacto de este tipo de fallas.

EL SISTEMA VOLVIÓ A FUNCIONAR HORAS DESPUÉS

Poco después, funcionarios del DMV informaron que los problemas habían sido solucionados y que las oficinas ya estaban operando con normalidad. La agencia aseguró que sus sedes se encontraban “completamente abiertas y prestando servicios”, e instó a los usuarios a consultar primero la página oficial para revisar qué trámites están disponibles en línea antes de acudir a una oficina.

Sin embargo, el organismo no detalló cuál fue la causa exacta de la interrupción. Esa falta de información dejó dudas entre algunos usuarios, sobre todo porque las fallas tecnológicas en servicios públicos suelen afectar más a quienes tienen menos flexibilidad laboral o dependen del transporte público para moverse entre ciudades. En comunidades hispanas de California, donde muchas personas organizan sus visitas al DMV coordinando trabajo, hijos y traslados, la demanda de mayor claridad y comunicación oportuna suele ser constante cada vez que ocurre un problema de este tipo.

The DMV has resolved an unexpected network outage that impacted services today.



DMV offices are fully open and providing services. Customers can complete most DMV transactions online at the link in our bio without needing to visit an office. pic.twitter.com/0lV6PM0ygF — CA DMV (@CA_DMV) May 26, 2026

NO ES LA PRIMERA CAÍDA ESTATAL DEL DMV

El antecedente más reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando otra interrupción a nivel estatal afectó durante varias horas los servicios presenciales del DMV en California. Aquella situación también generó retrasos importantes y largas filas en distintas oficinas, obligando a muchos conductores a reprogramar citas y reorganizar su agenda.

Por eso, esta nueva falla vuelve a poner sobre la mesa la dependencia que tienen muchos servicios públicos de sus sistemas tecnológicos y el impacto que eso tiene en la vida cotidiana. Para miles de residentes —en especial familias latinas que necesitan su licencia para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o visitar familiares en otros condados—, cualquier interrupción en las plataformas del DMV puede convertirse rápidamente en un problema que afecta trabajo, transporte y documentación oficial. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el sistema ya opera con normalidad y recomiendan a los usuarios verificar primero si su trámite puede completarse en línea antes de acudir presencialmente a una oficina del DMV.

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