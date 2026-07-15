Tras la sospecha de que miles de conductores hicieron trampa en sus exámenes teóricos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California lanzó una advertencia a más de 11,000 personas y les fijó un plazo para cumplir con ciertas condiciones si no quieren perder sus licencias de conducir. Esta comunicación llegó en forma de carta oficial, generando preocupación entre quienes dependen del auto para trabajar, estudiar o llevar a su familia, porque deja claro que ignorarla puede tener consecuencias directas sobre su permiso para manejar. ¿De qué se trata exactamente este aviso y hasta cuándo deben atender este requerimiento? En esta nota te lo contamos.

Más de 11,000 conductores en California recibieron una carta del DMV advirtiendo que podrían perder su licencia si no cumplen un requisito clave (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA ADVERTENCIA DEL DMV DE CALIFORNIA A MILES DE CONDUCTORES

El DMV de California ha advertido a más de 11,000 conductores que sus licencias serán canceladas si no cumplen con un requisito específico: repetir y aprobar el examen escrito de manejo en un plazo de 30 días desde que reciben la carta de notificación.

Según las comunicaciones del propio DMV y los reportes de prensa como Los Angeles Times, la advertencia se dirige a personas que hicieron el examen teórico entre julio de 2025 y abril de 2026, donde se detectaron “irregularidades” o “discrepancias” que sugieren posible fraude o trampas. El aviso indica que estos conductores deben programar una cita para volver a tomar el examen escrito dentro del plazo de 30 días; no se aceptan atenciones sin cita para este proceso.

Cuando acudan a la oficina a rendir el nuevo examen, es obligatorio llevar la carta original del DMV, ya que esa notificación identifica que están dentro del grupo revisado. Si no se presentan, no hacen la prueba o no la aprueban dentro de esos 30 días, su licencia será revocada o cancelada automáticamente.

¿Qué irregularidades detectó el DMV de California?

Aunque el DMV de California ha hablado de “irregularidades”, “anomalías” o “resultados inusuales” en ciertos exámenes teóricos de manejo tomados entre julio de 2025 y abril de 2026, no ha detallado públicamente en qué consisten exactamente.

Lo que se sabe hasta ahora es que las anomalías se detectaron en exámenes de conocimientos tanto presenciales como virtuales, durante una revisión interna rutinaria del sistema de evaluaciones.

En las cartas, el DMV habla de “incumplimiento de los criterios de evaluación exigidos por el Código de Vehículos” y de “anomalías inexplicables” en los resultados; nada más, pues ha evitado aclarar si las irregularidades se deben a fraude (personas haciendo trampa), errores administrativos, problemas técnicos o a otros motivos.

El DMV de California está enviando cartas a las personas que deberán presentar su examen nuevamente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué pasará con los conductores que no repitan el examen?

La consecuencia principal para quienes no repiten y aprueban el examen dentro del plazo es perder la licencia de conducir. A continuación, te detallamos cuáles son las consecuencias:

Cancelación o suspensión de la licencia: si la persona no se presenta a repetir el examen, o no lo aprueba dentro de los 30 días indicados en la carta, el DMV puede cancelar/suspender su licencia, lo que significa que ya no podrá manejar legalmente en California.

si la persona no se presenta a repetir el examen, o no lo aprueba dentro de los 30 días indicados en la carta, el DMV puede cancelar/suspender su licencia, lo que significa que ya no podrá manejar legalmente en California. Multas y sanciones por conducir sin licencia: si, aun así, la persona sigue conduciendo y es detenida, puede recibir multas, cargos de tránsito y, en algunos casos, que le retengan o inmovilicen el vehículo por manejar sin licencia válida.

si, aun así, la persona sigue conduciendo y es detenida, puede recibir multas, cargos de tránsito y, en algunos casos, que le retengan o inmovilicen el vehículo por manejar sin licencia válida. Posibles impactos en seguros y antecedentes: tener la licencia cancelada y acumular infracciones por conducir sin permiso puede encarecer el seguro, generar antecedentes de tránsito y complicar otros trámites relacionados con la conducción.

¿Es posible solicitar más tiempo si no puedes ir en 30 días?

Si no puedes ir al DMV dentro de los 30 días que te dieron para repetir el examen, tienes la posibilidad de pedir una prórroga por escrito, pero debes hacerlo lo antes posible.

Aunque no hay un procedimiento público específico para este caso, puedes comunicarte con el DMV en cuanto sepas que no podrás asistir: llama al número que aparece en la carta o entra al portal del DMV de California y busca la opción de “contactarnos” o “enviar mensaje”. Luego explica claramente tu situación: por ejemplo, enfermedad, viaje ya programado, problemas de trabajo, falta de citas disponibles dentro de los 30 días, etc. Sé concreto, respetuoso y pide una extensión de plazo para repetir el examen.

Conserva prueba de tu petición: captura de pantalla del formulario enviado en línea, correo electrónico, número de caso o anotación del día y la hora de la llamada y el nombre de la persona que te atendió. Esto puede ayudarte si más adelante discuten tu licencia.

Si tu situación es complicada (por ejemplo, temas de salud graves o viajes por motivos migratorios), considera hablar con un abogado de tráfico o de inmigración para que te orienten y, si es necesario, ayuden a gestionar la solicitud de prórroga.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!