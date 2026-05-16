Ante el anuncio del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York de que revisará los certificados médicos antes de decidir si suspende ciertas licencias de conducir, muchos conductores se muestran preocupados; y no es para menos, porque, si les retiran la licencia por problemas de salud, no podrán seguir manejando, especialmente quienes dependen de ello para llevar el sustento a casa. Sin embargo, si esto llegara a ocurrir, no todo está perdido. A continuación, te explicamos cómo recuperarla.

Primero te precisamos que La Unidad de Revisión Médica se encarga de analizar los casos de conductores y solicitantes de licencia que presentan alguna condición médica, ya sea física o mental, que pueda afectar la conducción segura de un vehículo.

¿CÓMO RECUPERAR MI LICENCIA DE CONDUCIR SI DMV DE NUEVA YORK ME LA SUSPENDIÓ POR CONDICIÓN MÉDICA?

Si el DMV de Nueva York suspendió tu licencia por una condición médica (como enfermedades cardíacas, problemas de visión o un reporte de un agente de policía), tienes la posibilidad de recuperarla. En lugar de cancelar de inmediato el permiso, el objetivo es darles a los conductores y a sus médicos la oportunidad de presentar un informe actualizado sobre su estado de salud. Con esa información, el departamento evaluará cada caso individualmente para determinar si la persona puede seguir manejando, si requiere controles adicionales o si, por seguridad propia y de los demás, es preferible que deje de conducir.

Dos puntos que debes tener en cuenta:

Si un médico presenta el Formulario de Informe Médico (DS-6) para informar que una persona tiene una condición que podría afectar su capacidad para conducir, el DMV puede suspender su licencia hasta que un profesional certifique que dicha condición está tratada o controlada y que la persona puede manejar de forma segura.

El DMV también puede exigir que, más adelante, el médico vuelva a certificar que esa condición no interfiere con la habilidad de la persona para conducir. Si el DMV no recibe la certificación requerida, está facultado para suspender la licencia de conducir.

Entonces, ¿cómo recuperar mi licencia de conducir?

Las personas pueden presentar una Solicitud de Revisión de Antecedentes del Conductor (formulario DS-7). El DMV no revela la identidad de quien reporta la condición médica de un conductor en respuesta a una solicitud de información pública. Cuando el informe proviene de alguien que no es médico, cada caso se analiza de manera individual. Además, el DMV no toma medidas basándose únicamente en la edad del conductor, precisa el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York.

En Nueva York, las personas con deudas de impuestos estatales pueden enfrentarse a la suspensión temporal de su licencia, aun cuando dependen del carro para trabajar y cuidar a su familia (Foto: Freepik)

Reevaluación del conductor

Cuando se recibe un informe sobre una condición que podría afectar la capacidad de un solicitante para conducir, la Unidad de Revisión Médica envía el formulario a la Unidad de Pruebas e Investigación del DMV en el área donde vive el conductor. Allí, un examinador de licencias analiza la información para determinar si hay motivo para reevaluar al interesado. Si considera que existe una razón válida, le envía una carta certificada en la que le pide que se presente en una oficina del DMV para una entrevista, explica el motivo de la citación y detalla qué documentos e información debe llevar.

En esa notificación se advierte que, si no acude a la entrevista, el DMV le suspenderá la licencia de conducir. También se indica que debe presentar una prueba de visión. Esta puede realizarse el mismo día de la entrevista o mediante un Informe de Prueba de Visión (MV-619) completado por un profesional de la salud visual. Si ese profesional está inscrito en el Registro de Visión del DMV, le informará que los resultados se enviarán de forma electrónica y que no será necesario presentar el formulario en papel.

La carta también puede indicar que el conductor está obligado a traer uno o más de los siguientes documentos:

- Un formulario de Declaración del Médico (PDF) (MV-80) completado por un médico. Este debe incluir:

Una declaración de que el conductor es paciente del médico.

Los nombres de los medicamentos que el médico le ha recetado al paciente.

Si el paciente sufrió alguna pérdida de control corporal, conciencia o inconsciencia debido a esta condición.

La opinión profesional del médico sobre la capacidad del paciente para conducir

- Un vehículo matriculado e inspeccionado.

- Un conductor con licencia de conducir válida

El proceso de entrevista

Durante la entrevista, el examinador de licencias del DMV explica la información recibida y permite que el conductor responda a dicha información. Si se requiere una Declaración del Médico (MV-80), el examinador de licencias revisará el formulario.

Si el conductor no presenta un certificado médico aceptable, el Departamento de Vehículos Motorizados suspenderá su licencia de conducir hasta que presente dicho documento.

Si el certificado médico indica que el conductor no está médicamente apto para conducir, se le suspenderá el permiso de conducir.

La prueba de reevaluación de manejo es la misma prueba práctica que un conductor nuevo realiza para obtener una licencia de conducir. Si se requiere una prueba de manejo, esta incluye:

Conducir de forma segura en el tráfico.

Giros a la izquierda y giros a la derecha.

Un giro de tres puntos.

Estacionamiento en paralelo.

En función de los resultados de la entrevista y las pruebas, el examinador de licencias determina los siguientes pasos.

Nueva solicitud tras la revocación

“La revocación del permiso de conducir tras una reevaluación no tiene por qué ser permanente. El conductor debe esperar al menos 30 días y luego puede volver a solicitarlo. Si un conductor no aprueba la prueba práctica de reevaluación, le conviene considerar los servicios de un especialista en rehabilitación de conductores”, señala la web de DMV Nueva York.

Para poder optar a un nuevo permiso de conducir, el conductor debe:

Solicitar un permiso de aprendizaje en su oficina local del DMV (no se requiere el examen escrito).

Superar una prueba de visión

Realizar un curso de prelicencia de 5 horas.

Aprobar una prueba de manejo.

Si el conductor cumple con los requisitos y aprueba el examen práctico, el DMV le expedirá una nueva licencia de conducir. Cabe mencionar que esta persona estará en período de prueba durante seis meses a partir de la fecha de esta evaluación.

OJO: durante el período de prueba de seis meses, la licencia de conducir queda suspendida si el conductor es declarado culpable de una infracción por exceso de velocidad, conducción temeraria o por seguir demasiado cerca a otro vehículo, o es declarado culpable de otras dos infracciones de tránsito en movimiento.

En lugar de cancelar de inmediato el permiso, el DMV pedirá informes médicos, podrá ordenar exámenes adicionales y decidirá si la persona puede seguir manejando, necesita controles o debe dejar de conducir por seguridad (Foto: Freepik)

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