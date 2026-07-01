El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York amplió su catálogo de matrículas especiales con el lanzamiento de la nueva placa América 250, un diseño conmemorativo que celebra el 250º aniversario de Estados Unidos. La matrícula ya está disponible para los conductores del estado, quienes pueden solicitarla en una versión estándar o personalizada, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la agencia. A continuación, te digo cuánto cuesta, cuáles son los requisitos y cómo puedes solicitar esta nueva placa conmemorativa.

Esta nueva placa forma parte de las actividades rumbo a la conmemoración de los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, que tendrá lugar en 2026. Además de identificar a los vehículos, busca convertirse en un símbolo para quienes desean rendir homenaje a este importante acontecimiento histórico.

Así es la nueva placa América 250 del DMV de Nueva York

La nueva matrícula presenta un diseño con el mapa de Estados Unidos y la inscripción “United States of America 250” en la parte inferior. El DMV la incorporó oficialmente a su catálogo de placas especiales, donde comparte espacio con otras opciones dedicadas a universidades, organizaciones, causas benéficas, veteranos y diferentes conmemoraciones estatales y nacionales.

El comisionado interino del Departamento de Vehículos Motorizados, Christian Jackstadt, señaló que esta matrícula permitirá a los neoyorquinos sumarse a la celebración del aniversario nacional. En declaraciones a Spectrum Local News, afirmó que adquirir esta placa “es una gran manera para que los neoyorquinos muestren su amor” por Estados Unidos durante las celebraciones del 250.º aniversario.

La placa América 250 del DMV de Nueva York puede solicitarse en versión estándar o personalizada. | Crédito: dmv.ny.gov

¿Cuánto cuesta la placa América 250?

El precio oficial publicado por el organismo depende de si el conductor acepta el número asignado por el DMV o decide personalizar la matrícula.

Tipo de placa Costo inicial Renovación anual Número asignado por el DMV $60 $31.25 Placa personalizada $91.25 $62.50

Es importante tener en cuenta que la tarifa anual de la placa especial se suma al costo de la renovación del registro del vehículo. El cobro se realiza cada dos años, cuando corresponde renovar el registro.

Requisitos para solicitar la placa América 250

Los conductores que deseen obtener esta matrícula de forma online deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un registro vehicular válido del estado de Nueva York que no expire dentro de los próximos 60 días.

que no expire dentro de los próximos 60 días. Si el registro vence en ese período, primero deberán renovarlo.

Mantener actualizado el nombre y la dirección registrados ante el DMV.

Contar con una tarjeta de crédito o débito aceptada por el DMV para realizar el pago.

Disponer de una dirección de correo electrónico válida para recibir la confirmación del trámite.

Cómo solicitar la nueva placa América 250

El DMV ofrece varias alternativas para realizar el trámite:

En línea , a través del portal oficial del DMV de Nueva York.

, a través del portal oficial del DMV de Nueva York. Por teléfono , comunicándose con la Unidad de Placas Personalizadas (Custom Plates Unit).

, comunicándose con la Unidad de Placas Personalizadas (Custom Plates Unit). Por correo , enviando el formulario Application for Custom Plates (CP-30) junto con el pago correspondiente.

, enviando el formulario junto con el pago correspondiente. En una oficina del DMV, realizando el trámite de manera presencial.

Las personas que califican para una placa con el Símbolo Universal de Acceso (para conductores con discapacidad) deberán gestionarla exclusivamente a través de la Unidad de Placas Personalizadas.

El DMV de Nueva York informó el precio, los requisitos y las opciones disponibles para solicitar la nueva placa América 250. | Crédito: dmv.ny.gov

¿Cuándo llegan las nuevas placas?

Una vez que el DMV procese la solicitud, el conductor recibirá en un plazo aproximado de 10 días la documentación actualizada con la nueva combinación de matrícula.

Sin embargo, la fabricación y entrega de la placa puede tardar entre 8 y 10 semanas. El DMV también aclara que los nuevos documentos de registro se envían por separado y que no es necesario devolver las placas anteriores cuando se reciban las nuevas.

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